Cảnh báo: Những ‘thói xấu’ khi tắm vào mùa Đông nguy hại đến sức khỏe, thậm chí là đột quỵ Nếu bạn vẫn còn duy trì thói quen này thì sức khỏe của bạn đang bị đe dọa một cách trầm trọng.

Tắm nước quá nóng

Tắm với nước quá nóng có thể khiến lớp dầu trên bề mặt da bị phá hủy, từ đó gây ra sự giãn nở của các mao mạch và khiến tình trạng khô da thêm trầm trọng.

Đồng thời, nhiệt độ của nước tắm quá cao còn làm tăng gánh nặng cho tim, khiến tim bị thiếu máu cục bộ, thiếu oxy, trong trường hợp nặng sẽ gây đột tử.

Nhiệt độ cơ thể bình thường của con người là 36-37 độ C. Vì vậy, nhiệt độ nước trong vòi hoa sen có thể cao hơn một chút, ở mức 38-40 độ C, nhiệt độ nước tốt nhất trong bồn tắm là 35 độ C.

Tắm đêm

Tắm đêm vào mùa đông khiến nguy cơ đột tử tăng cao, đặc biệt là ở những người có tiền sử mắc bệnh huyết áp, tim mạch, mỡ máu,... Nguyên nhân vào buổi đêm nhiệt độ xuống rất nên tắm vào thời điểm này sẽ dễ khiến cơ thể bị lạnh. Nhẹ thì bạn có thể mắc phải các triệu chứng như đau đầu, đau tay chân, nặng hơn đột quỵ.

Lời khuyên dành cho bạn là nên tắm trước 20 giờ, trước khi tắm nên rửa chân bằng nước ấm, dùng khăn hoặc tay xoa nóng da 3-5 phút rồi từ từ đổ nước lên cơ thể để cơ thể thích nghi dần. Tránh xả nước đột ngột từ trên đầu xuống vì điều này sẽ khiến cơ thể không kịp chuẩn bị, gây ra sự giãn nở đột ngột của các mạch máu trong đầu và cơ thể, từ đó dẫn đến đột quỵ.

Tắm quá thường xuyên

Nhiều người thường nghĩ rằng tắm càng thường xuyên thì cơ thể càng sạch, nhưng thực tế lại chỉ ra rằng tắm quá thường xuyên sẽ làm trôi đi lớp dầu tiết ra trên bề mặt da và hệ thực vật bảo vệ thường ký sinh trên bề mặt da.

Điều này dễ làm tổn thương lớp sừng của da, từ đó gây ngứa da và khiến sức đề kháng của da yếu đi.

Hơn nữa, chà xát mạnh cũng khiến lớp biểu bì vốn mỏng manh sẽ bị tổn thương, từ đó vi khuẩn và nấm sẽ xâm nhập vào bên trong cơ thể, gây nhiễm trùng da.

Cho nên, trong trường hợp bình thường, bạn chỉ cần tắm 2-3 ngày/lần vào mùa đông, ngày thường có thể dùng khăn để lau cơ thể.

