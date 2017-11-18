“Bỏ túi” trị gàu bằng giấm táo siêu hiệu quả khiến vạn người mê

Sống khỏe 18/11/2017 10:49

Trị gàu bằng giấm táo là một trong những phương pháp từ thiên nhiên, mang lại hiệu quả cải thiện tốt nên nhiều người “rỉ tai” nhau thực hiện. Vì vậy, chỉ sau vài lần áp dụng cách này gàu sẽ “đội nón” ra đi và không có cơ hội trở lại.

Giờ đây bạn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề gàu lấm tấm trên tóc và rụng nhiều trên vai áo. Toàn bộ cảm giác ngứa ngáy, khó chịu sẽ tan biến nhanh chóng, nếu bạn áp dụng cách trị gàu bằng giấm táo trong thời gian sớm nhất. Cách này không chỉ giúp bạn loại bỏ tối đa các mảng gàu bám trên da đầu, mà còn làm tóc mềm mượt và chắc khỏe hơn. Vì vậy, bạn không nên bỏ qua cách trị gàu này nhé!

Bật mí vì sao trị gàu bằng giấm táo được nhiều người tin dùng

Gàu là hiện tượng khi các mảng da chết trên đầu bị bong tróc, gây khô, ngứa ngáy. Có khá nhiều trường hợp bị rụng tóc dẫn đến tình trạng hói nếu như không điều trị dứt điểm gàu. Về lâu về dài, gàu sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tính thẩm mỹ. Vì vậy, có nhiều nhãn hàng đã sản xuất ra dầu gội trị gàu để phục vụ cho nhu cầu này của người tiêu dùng. Tuy nhiên, phần lớn, các loại dầu này thường có thành phần hóa học khá cao, khiến da đầu bị ứng, tóc khô và xơ rối. Để đảm sự an toàn, tiết kiệm, mà vẫn mang lại hiệu quả điều trị cao, nhiều người đã lựa chọn giải pháp dùng cách trị gàu bằng giấm táo.

Giấm táo trị gàu hiệu quả.
Giấm táo trị gàu hiệu quả. Ảnh internet

Không phải tự nhiên mà có nhiều người dùng cách này, bởi vì giấm táo có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quan, không gây dị ứng và hợp với nhiều loại da đầu.

Giấm táo chứa nhiều thành phần tốt như acid acetic, nhiều protein, enzyme, chất chống oxy hóa, acid amin, K, P, Ca, Mg, Cu, vitamin A, B1, B2, B6, C, và E, bioflavonoid, pectin và nhiều lợi khuẩn cần thiết cho cơ thể và sự phát triển của tóc. Chúng có tác dụng tiêu diệt các mầm bệnh gây nấm da dầu, dẫn đến gàu và rụng tóc.

Bên cạnh đó, giấm táo còn có thể cân bằng độ pH cho da dầu, nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh, tóc đều màu và mềm mại hơn. Ngoài ra, nếu bạn uống 2 muỗng canh giấm táo mỗi ngày có thể làm giảm đường huyết 4% và chống đáo thái đuờng type II. Nên không có lý do gì, bạn lại không sử dụng nguyên liệu đơn giản và rẻ tiền này để nuôi dưỡng da đầu và tóc khỏe mạnh không cho gàu có cơ hội “tấn công”.

Hướng dẫn thực hiện cách trị gàu bằng giấm táo hiệu quả nhất

Dưới đây là một số cách trị gàu bằng giấm táo đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay, không làm mất nhiều thời gian và công sức thực hiện:

Cách trị gàu bằng giấm táo và dầu oliu

 

Cách trị gàu bằng giấm táo và dầu oliu
Cách trị gàu bằng giấm táo và dầu oliu. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • 1 cốc nước ấm.
  • 1 thìa dầu oliu.
  • 1 thìa giấm táo.
  • Mũi ủ tóc hoặc khăn bông to đều được.

Cách thực hiện:

  • Cho giấm táo vào cốc nước khuấy đều.
  • Tiếp theo cho thêm tinh dầu oliu vào khuấy thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Sau khi gội đầu với nước lạnh, bạn hãy thoa đều hỗn hợp lên tóc và da đầu, kết hợp massage nhẹ nhàng.
  • Ủ khoảng 15-20 phút, rồi gội sạch bằng nước mát.

Công dụng: Giấm táo sẽ làm sạch da đầu, hết ngứa ngáy còn dầu oliu sẽ dưỡng ẩm, cân bằng độ ẩm trên da đầu, tránh hiện tượng khô da và bong tróc.

Cách trị gàu bằng giấm táo và tinh dầu trà

 

Cách trị gàu bằng giấm táo và tinh dầu trà
Cách trị gàu bằng giấm táo và tinh dầu trà. Ảnh internet

Dùng giấm táo và tinh dầu trà để trị gàu sẽ mang lại hiệu quả tốt cho người thực hiện. Tinh dầu trà có tác dụng chống oxy hóa, hạn chế tối đa các tế bào da chết tróc vảy. Còn giấm táo “thổi bay” gàu nhanh chóng, giúp da đầu sạch sẽ và khỏe mạnh hơn.

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa giấm táo.
  • 3-4 giọt tinh dầu trà.

Trộn đều các nguyên liệu với nhau tạo thành hỗn hợp đồng nhất, sau đó làm ướt tóc và thoa đều lên. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất có trong hỗn hợp phát huy tác dụng tốt nhất. Ủ khoảng 10 phút, rồi gội sạch bằng nước mát. Duy trì thực hiện 2 lần/tuần để thấy được hiệu quả cải thiện trong thời gian sớm nhất.

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