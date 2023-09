Biện pháp giúp ngăn ngừa tình trạng bị lột da chân

Tay chân bị lột da là do đâu?

Nếu bạn bị lột da chân thường xuyên, có thể là do một trong những nguyên nhân phổ biến dưới đây:

Bị nhiễm nấm

Lý do khiến chân bị bóc vảy phổ biến nhất là do nhiễm nấm. Thậm chí, chân có thể bị lột da mà người bệnh cũng không hề có cảm thấy ngứa. Do vậy, rất nhiều người thường chủ quan và không biết mình đang bị mắc bệnh nhiễm nấm. Nếu da chân bắt đầu có hiện tượng lột da, hãy đến ngay bệnh viện kiểm tra để bác sĩ có thể chuẩn đoán chính xác tình trạng bệnh.