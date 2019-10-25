Bé gái mất cả bố, mẹ sau tai nạn phải trải qua tiếp nhiều cuộc đại phẫu

Sống khỏe 25/10/2019 06:13

Vụ tai nạn khiến cả bố và mẹ tử vong, riêng bé gái 5 tuổi đưa vào viện với tình trạng nguy kịch. Bác sĩ tạm thời giữ lại tính mạng, song tiên lượng phải cần rất nhiều cuộc đại phẫu mới giúp bé có cuộc sống sau này.

9 giờ sáng ngày 22/10 bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) tiếp nhận một bệnh nhi 5 tuổi nguy kịch vì tai nạn giao thông, sốc mất máu, đa chấn thương. Nhanh chóng toàn viện kích hoạt báo động đỏ, các ê-kíp gây mê hồi sức, phẫu thuật nhanh chóng vào phòng mổ.

Bé gái mất cả bố, mẹ sau tai nạn phải trải qua tiếp nhiều cuộc đại phẫu - Ảnh 1

Bác sĩ mướt mồ hôi trong phòng mổ 2 giờ 30 phút để đưa bé gái thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ảnh: Phan Nhơn

Tại phòng mổ, bác sĩ dùng thuốc vận mạch, cầm máu và tiến hành truyền máu bù. Ê-kíp thám sát phát hiện bé bị gãy xương sườn số 1 hai bên, dập phổi 2 bên, gãy xương cánh tay 2 bên và chấn thương phức tạp vùng tầng sinh môn. Trải qua 2 giờ 30 phút, ê-kíp cấp cứu toát mồ hôi khi vừa đưa bé thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hiện bé được đưa hậu môn ra da, cho thuốc an thần và được chăm sóc ở phòng Hồi sức Nhi.

Bác sĩ Nguyễn Hà Phương, Khoa Hồi sức Nhi cho hay, bé Trần Hoài Ngọc (5 tuổi, quê An Giang) cơ bản qua cơn nguy kịch, bé được theo dõi sát sao, song sau này bé còn phải còn làm nhiều phẫu thuật mới có thể sinh hoạt bình thường.

Ngồi ngoài hành lang, chị Trần Thị Ngọc (chị họ bệnh nhi) đang chờ đến giờ vào thăm em. Chị thẫn thờ và không tin chỉ trong một tích tắt chị mất đi người cô và dượng, gia đình tất cả đang ở quê lo hậu sự còn chị phải trực ở viện chăm sóc bé. “Em không ngờ mọi việc nhanh đến vậy, cô em cũng vừa lên đây làm công nhân 2 tháng thì xảy ra cơ sự. Em cứ ngỡ chỉ có cô và dượng nào ngờ nhận thêm tin bé em cũng bị nên phải chạy vô viện vào sáng hôm qua”, chị Ngọc tâm sự.

 

Bé gái mất cả bố, mẹ sau tai nạn phải trải qua tiếp nhiều cuộc đại phẫu - Ảnh 2

Bé gái còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mới có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Ảnh: Phan Nhơn 

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, chị Ngọc cho hay, gia đình cô chị hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 3 đứa con. Người con lớn lấy chồng được 1 năm, con trai giữa đang học đại học và bé Hoài Ngọc là út. Hơn một năm trước gia đình cũng trải qua nỗi đau mất người thân, người chồng đầu của chị qua đời cũng vì tai nạn. Giờ bi kịch lại tiếp tục xảy ra với người mẹ và bố dượng.

Người chị bối rối khi nhắc về tương lai của bé, cả bố mẹ mất và không biết ai sẽ được ủy quyền nuôi nấng bé sau này. Giờ chị Ngọc phải chờ gia đình từ An Giang lên để tiếp bàn về việc chăm sóc và dự liệu tiền bạc lo khi bé bước tiếp vào các cuộc phẫu thuật.

Đến hiện tại theo bác sĩ Nguyễn Minh Quân, giám đốc BV Thủ Đức, hiện tại trường hợp bé Hoài Ngọc đang được bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí.

Như thông tin báo VietNamnet thông tin, sáng ngày 22/10, khoảng 7 giờ 30 người đàn ông khoảng (38 tuổi) chạy xe máy mang biển kiểm soát 67D1-612.86, chở hai vợ chồng và bé gái (5 tuổi) trên quốc lộ 13, hướng Bình Dương đi TP.HCM.  Khi đến ngã tư Bình Phước, xe máy va chạm với xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 36C-13686. Cú va chạm khiến xe máy cuốn vào gầm xe đầu kéo. Hậu quả cặp vợ chồng tử vong, riêng bé gái được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

TP.HCM: Va chạm với container, hai vợ chồng tử vong thương tâm, con gái 5 tuổi bị thương nặng

TP.HCM: Va chạm với container, hai vợ chồng tử vong thương tâm, con gái 5 tuổi bị thương nặng

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại ngã tư Bình Phước (TP.HCM) khiến cặp vợ chồng tử vong còn con gái 5 tuổi bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

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Từ khóa:   tai nạn thương tâm tai nạn giao thông Sài Gòn

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