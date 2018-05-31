Ăn gan lợn có tốt không?

Sống khỏe 31/05/2018 14:19

Dân gian có quan niệm rằng ăn gì bổ nấy, ăn óc bổ óc, ăn thận bổ thận… Còn gan thì sao? Quan niệm “Thương con cho ăn tiết, giết con cho ăn gan” có đúng không? Ăn gan lợn có tốt không? Ăn gan lợn tốt hay xấu? Những chia sẻ cụ thể sẽ được chia sẻ ngay sau đây.

1. Ăn gan lợn tốt hay xấu?

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Gan lợn là thực phẩm có tính hai mặt -Ảnh: Internet

Gan lợn là thực phẩm có tính hai mặt: Gan có giá trị dinh dưỡng cao nhưng chứa mầm bệnh nếu không biết cách chọn lựa.

  • Gan lợn là món ăn rất bổ dưỡng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, gan được đánh giá là một thực phẩm tốt và sạch nhất trong các phủ tạng.

Ăn gan lợn có tốt không? - Ảnh 2
Gan lợn chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe -Ảnh: Internet

Trong gan lợn có chứa hàm lượng vitamin A rất cao, thậm chí hơn cả thịt, cá, trứng, sữa. Lượng đạm có chứa trong gan là đạm có chứa giá trị dinh dưỡng cao ở mức hoàn thiện rất cần thiết cho con người.

Bên cạnh đó, gan lợn còn chứa nhiều chất sắt, các vitamin nhóm B, các loại men tiêu hoá, men thải độc. Không có  một phủ tạng nào chứa được nhiều men có lợi như gan.

Cụ thể: Trong 100g gan lợn có chứa 21,3g protein, 25mg sắt, 8.700mcg vitamin A ngoài ra còn có vitamin B, D, axid folic, nicotilic..

Ăn gan lợn có tốt không? - Ảnh 3
Ăn gan lợn giúp bổ máu -Ảnh: Internet

Ăn gan lợn đúng cách sẽ rất tốt cho sức khỏe. Một số lợi ích của gan lợn đối với sức khỏe như: bổ máu, giúp sáng mắt, phòng ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt hoặc còi xương, ngăn ngừa ung thư, làm đẹp da.

  • Gan lợn là mầm bệnh

Tuy nhiên, ăn gan lợn có tác dụng xấu với sức khỏe nếu chúng ta chọn phải lợn bị bệnh. Với lợn bị bệnh thì gan không những không còn khả năng chuyển hóa chất dinh dưỡng mà còn là nơi tích tụ các mầm bệnh và chất độc.

Ăn gan lợn có tốt không? - Ảnh 4
Ăn gan lợn không đúng cách sẽ rước thêm bệnh vào người -Ảnh: Internet

Ăn gan của những con lợn bị bệnh là lá gan chứa nhiều độc tố và virus gây bệnh. Bên cạnh đó, lá gan là nơi trú ngụ của hàng loạt ký sinh trùng, đặc biệt là sán lá gan. Loại sán này có thể xâm nhập vào cơ thể người và gây ra những bệnh nguy hiểm nếu không có cách chế biến hợp lý.

2. Những lưu ý khi sử dụng gan lợn

Ăn gan lợn có tốt không tùy thuộc vào cách dùng của bạn. Gan có nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe. Vậy nên mới có câu Ăn gan lợn đúng cách tốt hơn cả nhân sâm.

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Chế biến gan lợn đúng cách -Ảnh: Internet

Tuy nhiên chọn gan lợn và cách ăn gan lợn như thế nào thì không phải ai cũng biết? Bạn cần lưu ý:

  • Về cách chọn gan lợn
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Gan lợn tươi ngon thì bên trong sẽ vẫn còn tươi khi cắt ra -Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của các chuyên gia ẩm thực, bạn nên lựa chọn gan tươi ngon của con vật khỏe mạnh. Nên chọn lá gan có màu đỏ đều, bên trong phải còn tươi khi cắt lá gan ra.

Tránh chọn lá gan có xuất hiện màu lạ - lốm đốm, màu xanh ở trên lá gan.

  • Về số lượng gan nên bổ sung

Ăn quá nhiều gan sẽ gây hại cho sức khỏe. Lý do bởi gan chứa rất nhiều cholesterol.

  • Với người lớn, số lượng gan để ăn một tuần nên từ 2 - 3 lần, mỗi lần 50 - 70g sẽ rất tốt.
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Ăn gan lợn với lượng vừa đủ -Ảnh: Internet
  • Với trẻ em nên ăn một tuần 2 lần, mỗi lần 30 – 50 g, vừa bổ sung chất dinh dưỡng vừa giúp thải độc, tăng cường vitamin A, chống thiếu máu, cân đối axit amin.
  • Những người ốm yếu mắc các bệnh như bệnh về gan, cao huyết áp, bệnh gout, người mắc mỡ máu cao, phụ nữ mang thai không nên sử dụng từ gan lợn cho đến tất cả các gan động vật khác cũng không nên sử dụng.
Ăn gan lợn có tốt không? - Ảnh 8
Phụ nữ mang thai không nên ăn gan động vật -Ảnh: Internet
  • Về thời điểm ăn gan tốt

Thời điểm lý tưởng trong ngày để ăn gan là vào bữa sáng và bữa trưa. Trong gan có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng lớn, khó tiêu hóa nên bạn không nên ăn gan vào bữa tối.

Ăn gan lợn có tốt không? - Ảnh 9
Ăn gan lợn vào buổi sáng giúp dễ hấp thu chất dinh dưỡng -Ảnh: Internet
  • Về cách chế biến

Nếu không biết cách chế biến thì món gan bổ dưỡng sẽ trở thành vô giá trị, thậm chí gây hại cho sức khỏe. Bạn cần lưu ý: 

  • Chế biến chín
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Không ăn gan lợn chế biến còn sống -Ảnh: Internet

Gan lợn là cơ quan giải độc cho cơ thể lợn nên sẽ còn sót lại rất nhiều chất độc. Lá gan khi chưa được chế biến sẽ còn nhiều vi khuẩn, kí sinh vật có tác hại đến sức khỏe. 

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Ngâm gan lợn trong sữa tươi -Ảnh: Internet

Để ăn gan lợn có chất lượng hoàn hảo, bạn cần thiết phải có cách chế biến chín, xử lý thật kỹ trước khi ăn. 

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Ăn gan lợn khi đã chế biến chín -Ảnh: Internet
  • Kết hợp gan lợn với thực phẩm
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Gan lợn om nước dừa và hạt sen -Ảnh: Internet

Để món gan ngon hơn bạn hãy cho nhiều tỏi. Một số món ăn từ gan lợn ngon bạn có thể tham khảo như: xào, rán, om nước dừa và một chút hạt sen.

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Tránh kết hợp gan lợn với giá đỗ -Ảnh: Internet

Nên tránh kết hợp gan lợi với những thực phẩm như:giá đỗ và những loại rau quả củ giàu vitamin C, gỏi cá, rau cần, cà rốt, cải xoăn.

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Gan lợn kỵ với rau cần, cà rốt -Ảnh: Internet

Tóm lại, gan là một thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe con người. Ăn gan lợn có tốt không? Ăn đúng cách để không gây hại cho sức khỏe. Hãy có cách chế biến cẩn thận khi dùng gan lợn để có được hương vị thơm ngon nhất nhé!

Những ai không nên ăn gan lợn?

Những ai không nên ăn gan lợn?

Gan lợn là món ăn dinh dưỡng bổ sung chất sắt cao, tuy nhiên những người mắc bệnh gout và cao huyết áp, mỡ máu cao và mắc bệnh gan lại không được ăn vì rất hại.

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