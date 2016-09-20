Ăn chuối thay cơm trong 2 ngày liền, bạn sẽ sốc vì kết quả nhận được sau đó

Ví dụ như chuối, chuối là loại quả yêu thích của khỉ, loại quả này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin và chất xơ. Ngoài ra, chuối là quả thông dụng ở mọi miền đất nước, nó có bán ở khắp các siêu thị và giá cả thì rất rẻ.

Việc ăn uống đầy đủ chất là điều hầu hết mọi chuyên gia khuyên bạn nên làm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn cũng nên duy trì sức khỏe bằng cách giảm tối đa lượng thức ăn nhân tạo và chế biến sẵn. Có rất nhiều thực phẩm thiên giúp bạn cân bằng dinh dưỡng và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thanh lọc cơ thể bằng cách ăn chuối thay cơm trong vòng 2 ngày?

Chuối có hàm lượng natri thấp nhưng kali rất dồi dào, chính điều này khiến chuối trở thành thực phẩm vô cùng tốt cho huyết áp và sức khỏe tim mạch của bạn.

Táo bón

Nếu bạn mắc bệnh táo bón hoặc thỉnh thoảng khó khăn trong việc đi tiêu, hãy sử dụng chuối ngay hôm nay. Thành phần chất xơ có trong chuối sẽ trợ giúp cơ thể, giúp hệ tiêu hóa làm việc “trôi chảy” hơn.

Năng lượng

Chuối có đầy đủ các vitamin, khoáng chất và carbohydrate glycemic, chúng một nguồn tuyệt vời giúp cơ thể tái tạo năng lượng nhanh chóng. Đó là lí do chuối được các vận động viên, người thích thể thao sử dụng trước khi luyện tập.

Đặc biệt, thành phần kali có trong chuối sẽ giúp ngăn ngừa chuột rút vô cùng hiệu quả, nhất là người hay bị chuột rút về đêm.

Ợ nóng

Nếu bạn bị ợ nóng, bạn nên vui khi biết rằng chuối có các thành phần kháng acid tự nhiên, giúp đẩy lùi tình trạng ợ nóng. Tốt nhất, bạn nên dùng chuối vừa chín tới để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thiếu máu

Đây là dịp tốt để bạn bổ sung sắt cho cơ thể với chuối. Ăn chuối 2 ngày liền hoặc ăn 2 trái chuối mỗi ngày sẽ giúp kích thích tế bào máu và đẩy mạnh sản xuất hemoglobin. Chuối đặc biệt tốt đối với những người có tiền sử thiếu máu hoặc chị em đến ngày “đèn đỏ”.

Trầm cảm

Bạn có biết chuối có chứa tryptophan? Cơ thể chúng ta sẽ chuyển nó thành serotonin, giúp thư giãn và cảm thấy vui vẻ. Đó là lí do tại sao có rất nhiều người xem chuối là món trái cây khoái khẩu.

Giảm cân

Ăn chuối thay cơm trong 2 ngày sẽ giúp cơ thể đào thải chất béo, chất độc và giúp cơ thể không giữ nước. Đó là lí do giúp bạn giảm được phần nào mỡ thừa trong cơ thể mà không tốn kém cả về thời gian lẫn công sức.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo rằng bạn chỉ nên áp dụng trong đúng 2 ngày, không nên kéo dài thời gian ăn chuối thay cơm và thức ăn, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe chung.

Đặc biệt, những người đang điều trị bệnh mãn tính, ung thư không nên áp dụng hoặc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện.

Chúc bạn sống vui khỏe.