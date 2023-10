Ai đang có thói quen chan canh vào cơm cho dễ nuốt thì bỏ ngay, rất không tốt cho sức khỏe

Ăn cơm và cánh thế nào là hợp lý

Đối với người cao tuổi gặp khó khăn trong việc nhai và nuốt, nên uống vài ngụm canh trước khi ăn để đồ ăn khô và cứng không gây kích ứng đường tiêu hóa. Nên nấu cơm mềm hoặc ăn các món dưới dạng cháo, súp và hình thành thói quen nhai chậm, nhai kỹ.

Người có tiền sử đau dạ dày càng không nên chan canh vào cơm. Ảnh minh họa: Internet

Những người có tiền sử đau dạ dày càng không nên chan canh vào cơm khi ăn vì sẽ khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc nặng, khiến bệnh tiến triển xấu hơn.

Với trẻ em, nhất là trẻ đang trong giai đoạn tập ăn, nhiều phụ huynh cho con ăn cơm chan canh cho nhanh, khiến trẻ hấp thu được ít chất dinh dưỡng do cơm chan canh tạo cảm giác no ảo. Lâu ngày, trẻ còn hình thành thói quen lười nhai, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển cơ hàm và khuôn mặt.

Thay đổi những thói quen xấu khi ăn cơm để tránh gây hại cho sức khỏe

Ăn thức ăn trước, ăn cơm sau

Đây là hiện tượng thường thấy ở trẻ nhỏ, trẻ thường thích ăn thức ăn trước sau đó mới ăn cơm và các bậc phụ huynh cũng đồng ý với điều đó để con ăn được nhiều thế nhưng cách ăn này lại gây ra rất nhiều vấn đề cho sức khỏe lâu dài của bé.

Trẻ ăn thức ăn trước sau đó mới ăn cơm dễ dẫn đến tình trạng chán cơm, thiếu tinh bột gây suy dinh dưỡng. Nguy hiểm hơn đó là khi ăn thức ăn trước chất đạm trong thức ăn sẽ chuyển ngay thành axit uric bám vào các khớp xương và hình thành nên bệnh gout về lâu dài.

Thay đổi những thói quen xấu khi ăn cơm để tránh gây hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Ăn cơm nguội

Thói quen tận dụng cơm nguội của nhiều bà nội trợ, đặc biệt tại các quán cơm rang dễ gây bệnh bởi ăn phải cơm nguội để lâu quá nhiều ngày sẽ rất dễ đưa bệnh vào người.

Ăn cơm quá no

Khi ăn uống, nhiều người vẫn có thói quen đã ăn thì phải ăn no. Song nếu bạn ăn no quá vào bữa sáng, trưa, tối thì sẽ làm cho dạ dày căng quá mức, nhu động co bóp chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra không đủ.