5 lợi ích của việc Cấy Ghép Implant

Hiện nay, t? vi ệc cấy ghép Implant đã trở nên phổ biến hơn, bởi nó mang lại cho người dùng những lợi ích vượt trội hơn so với việc sử dụng răng giả hoặc các biện pháp thay thế thông thường. Implant nha khoa là những trụ kim loại Titan được đặt vào xương hàm phía dưới nướu bằng phẫu thuật. Sau khi đặt vào vị trí, nha sĩ sẽ lắp phần răng giả lên trụ implant đó.

Có thể đặt Implant tức thì được ngay sau khi nhổ răng, điều này rất có lợi cho bệnh nhân, không phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Đặt Implant trì quản sau nhổ răng vài tháng.

Mạnh mẽ và ổn định, Implant giúp phục hồi một chiếc răng bị mất nhưng vẫn mang lại cảm giác phù hợp và thoải mái với các chức năng giống như một chiếc răng tự nhiên. Trong khi những lựa chọn khác có thể dẫn đến tiêu xương,và có thể can thiệp vào việc ăn uống, mỉm cười, nói và làm hạn chế các hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

2. Bảo vệ xương khỏe mạnh.

Việc nhổ bỏ chiếc răng cũ sẽ để lại trong khoang miệng của bạn một khoảng trống, tại vị trí đó xương hàm bị tiêu, các răng hàm đối bị trồi lên, các răng kế bên nghiêng về khoảng mất làm cho hàm răng bị thưa dễ nhét thức ăn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây ra những mối đe dọa cho sức khỏe răng miệng. Cấy ghép Implant có khả năng giúp phục hồi răng, bảo tồn và kích thích xương tự nhiên, hỗ trợ kích thích sự phát triển xương và ngăn ngừa tiêu xương.

3. Implant là một giải pháp lâu dài.

Theo truyền thống, cầu răng khi có sự can thiệp của nha khoa chỉ có thể kéo dài 5 – 7 năm, trong khi cấy ghép Implant có thể cho phép người dung có thể kéo dài thời gian sử dụng đến suốt đời.

4. Giữ răng luôn ở vị trí cố định.

Răng giả có thể trượt khi bạn ăn, nói chuyện hay ho, do đó, bạn cần phải thường xuyên tháo lắp lại gây ra những bất tiện không cần thiết. Implant hay còn gọi là cấy ghép nha khoa được cố định tại chỗ và kết nối tự nhiên với xương hàm, có nghĩa là, răng mới sẽ được gắn chặt tại vị trí hiện tại mà không có bất cứ sự dịch chuyển do tác động bên ngoài nào.

5. Bảo vệ hàm răng khỏe mạnh.

Để có thể đặt một cầu răng đòi hỏi phải mài đi các răng kề bên của răng bị mất do đó sẽ gây tổn hại những chiếc răng khỏe mạnh còn lại. Implant thực hiện việc cấy ghép răng vào xương hàm ở khoảng trống bị mất mà không gây ra ảnh hưởng đến bất kỳ phần răng còn lại nào.

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