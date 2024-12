Từ “sạn” ở concert 3, Anh trai say hi có rút kinh nghiệm ở đêm diễn 4?

Tối 7/12, đêm concert thứ 3 Anh trai say hi diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Khán giả xem show trải dài nhiều độ tuổi, chủ yếu là thế hệ 9x và gen Z, những người ủng hộ chương trình trong nhiều tháng qua.

Anh trai say hi concert 3 nhiều “sạn”

Trong đó, tranh cãi lớn nhất từ chương trình là vấn đề đảm bảo an toàn cho người tham gia. Sau khi đêm nhạc kết thúc, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video một bạn nữ lên tiếng yêu cầu ban tổ chức tạm dừng chương trình để cứu người bị ngất.



Bạn nữ lên tiếng yêu cầu ban tổ chức tạm dừng chương trình để cứu người bị ngất.

Ngoài ra có khán giả còn chỉ trích khi để pháo hoa rơi thẳng xuống khu vực khán đài trong tiết mục mở màn chương trình.

Bên cạnh vấn đề an toàn, đãi ngộ tại phòng vé VIP 20 triệu tại đêm concert 3 Anh trai say hi cũng nhận về loạt ý kiến trái chiều.



Bức ảnh về bữa ăn phòng VIP được đẳng tải trên mạng xã hội.

Trong thực đơn đang được lan truyền trên mạng xã hội, chương trình gây khó hiểu khi chuẩn bị vỏn vẹn vài món ăn cơ bản như bánh cuốn, mì ăn liền, quýt... và sử dụng đồ nhựa để đựng thức ăn.



Trịnh Hồng Quế cũng chia sẻ hình ảnh tương tự về bữa ăn.

Anh trai say hi concert 4 có được rút kinh nghiệm?

Giữa lúc tranh cãi đang cao trào, mới đây thông qua fanpage, ban tổ chức Anh trai say hi chính thức lên tiếng xin lỗi.

"Quý khán giả thân mến,

Ban tổ chức Anh trai "say hi" Hà Nội - Concert 3 mong được gửi lời xin lỗi chân thành đến Quý khán giả vì những trải nghiệm không mong muốn đã diễn ra trong sự kiện tối ngày 07/12/2024.

Ngay khi nhận thấy được tình huống, ê kíp đã lập tức thực hiện các biện pháp xử lý tại hiện trường và tiếp tục các bước tiếp theo cho đến hiện tại nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho những khán giả đã chọn yêu quý Anh trai "say hi" và 30 anh trai.

Chúng tôi vẫn mong nhận được các góp ý chân thành đến với chương trình để hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và phục vụ Quý khán giả một cách tốt nhất" - ban tổ chức viết.



Anh trai say hi concert 4 hứa hẹn nhiều thay đổi.

Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra thông cảm với chương trình, cho biết trải nghiệm tại đêm nhạc khá ổn, staff hỗ trợ nhiệt tình. Phần thức ăn của phòng VIP cũng đầy đủ chứ không đơn giản như mạng xã hội chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng chắc chắn Anh trai say hi concert 4 sẽ được rút kinh nghiệm từ những sự việc của concert 3.

Đây không phải lần đầu tiên Anh trai say hi vướng ồn ào hậu concert. Vào đêm 1 và 2 tổ chức tại TP.HCM, chương trình gây tranh cãi khi mất điện đột ngột, sự cố rơi flycam khiến một số người bị thương, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm âm nhạc của người hâm mộ.