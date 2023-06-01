Ngô Thanh Vân, Lệ Quyên và những sao nữ nào được nhận xét là 'lão hóa ngược' khi yêu người kém tuổi?

Đáng chú ý, bên cạnh việc điều dưỡng sức khỏe, Quang Lê còn tiết lộ "liều thuốc" đặc biệt giúp ca sĩ Như Quỳnh hồi xuân là nhờ mối tình hạnh phúc với bạn trai kém 12 tuổi. "Như Quỳnh đang rất hạnh phúc. Người ấy là "liều thuốc" cho Như Quỳnh giúp cô ấy không còn bị mất ngủ và hát cũng ổn định hơn" - Quang Lê chia sẻ.

Trong một lần chia sẻ mới đây, Quang Lê bày tỏ niềm vui khi sắp có dịp tái hợp trên sân khấu với đàn chị Như Quỳnh . Nam ca sĩ tiết lộ thêm Như Quỳnh đã vượt qua giai đoạn suy giảm sức khỏe và lấy lại phong độ một cách ngoạn mục.

Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc rạng rỡ trên mạng xã hội. Gu thời trang của Ngô Thanh Vân cũng năng động hơn. Mặc dù thường xuyên chọn trang phục đơn giản, trẻ trung nhưng khán giả không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc không tuổi của Ngô Thanh Vân.

Nhắc tới những cặp "chị-em" đình đám nhất showbiz Việt thì không thể bỏ qua Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Bất chấp khoảng cách 11 tuổi, cả hai đều cảm nhận sự đồng điệu ở đối phương. Sau một thời gian hẹn hò, Ngô Thanh Vân - Huy Trần nên duyên trong một đám cưới lãng mạn hồi tháng 5/2022. Hiện tại, cặp vợ chồng son dành nhiều thời gian du lịch khắp nơi cùng nhau. Những hình ảnh của họ thường được cập nhật trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng.

Sau khi kết hôn cùng chồng kém tuổi, nữ diễn viên trẻ ra rất nhiều

Lệ Quyên

Từ khi công khai hẹn hò vào cuối năm 2020, cặp đôi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Dù chênh lệch nhau đến 12 tuổi nhưng cả hai được nhận xét có vẻ ngoài xứng đôi. Từ khi có tình yêu mới, nữ ca sĩ như trẻ ra 10 phần. Cô không ngần ngại khoe vóc dáng thon gọn trong những bộ cánh cắt xẻ táo bạo.

Trong một lần phỏng vấn, Lệ Quyên dành những lời "có cánh" cho người yêu: "Cảm ơn anh luôn nắm chặt tay em xuyên qua khó khăn và nuôi dưỡng hạnh phúc. Luôn nhẫn nhịn và vị tha dù có thiệt thòi rất nhiều vì bao điều tốt đẹp của bản thân không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất Quyên có được trên đời này".

Lệ Quyên tay trong tay cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu

Sau đổ vỡ hôn nhân, Lệ Quyên giữ kín quan hệ hẹn hò trong thời gian đầu với Lâm Bảo Châu. Nhưng dần dần, cả hai bắt đầu chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nhau và công khai sánh đôi ở các sự kiện giải trí. Ngoài ra, người mẫu sinh năm 1992 cũng là người đồng hành với nữ ca sĩ 8X trong những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước.

Từ khi có tình yêu mới, nữ ca sĩ như trẻ ra 10 phần

Khánh Thi

Tháng 3/2015, thông tin Khánh Thi mang thai khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Thời điểm này, người đẹp không tiết lộ danh tính cha của đứa bé. Sau đó, tấm ảnh tình cảm của cô và Phan Hiển lộ ra khiến nhiều người hoài nghi nam vũ công có quan hệ tình cảm với kiện tướng dance sport sinh năm 1981.

Khánh Thi và chuyện tình ''cô trò'' cùng Phan Hiển

Thời gian đầu, cả hai giữ kín mối quan hệ bởi vướng nhiều trở ngại về định kiến lệch tuổi. Sau khi công khai tình yêu, cặp đôi vẫn chưa hoàn toàn nhận được sự ủng hộ từ gia đình và người hâm mộ. Thế nhưng, Khánh Thi - Phan Hiển cố gắng vượt qua tất cả và hiện tại có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Vào tháng 12/2022, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức lễ cưới hoành tráng dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Hiện tại, Khánh Thi và Phan Hiển có với nhau con trai Kubi (8 tuổi), con gái Anna (5 tuổi) và một thành viên mới sắp chào đời. Thời gian qua, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân đầm ấm.

Cả hai giờ đã có cho nhau hai người con và sắp đón thêm thành viên thứ 3

Từ khi xây dựng tổ ấm, Khánh Thi cũng tích cực hỗ trợ cho chồng thăng hoa hơn trong sự nghiệp. Khánh Thi còn được nhiều người nhận xét mỗi năm lại càng trẻ trung hơn so với tuổi thật. Sắc vóc mặn mà, cơ thể cuốn hút khiến ai cũng phải trầm trồ.

Khánh Thi được nhận xét tươi trẻ, cuốn hút hơn khi yêu Phan Hiển

Lê Phương

Lê Phương cũng từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân và may mắn tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. Trung Kiên đã xuất hiện và xoa dịu những vết thương lòng của nữ diễn viên. Trung Kiên kém Lê Phương 7 tuổi. Cặp đôi tiến tới hôn nhân sau một năm hẹn hò và chào đón con gái chào đời là bé Bông. Trước đó, nữ diễn viên đã có với chồng trước một bé trai tên Cà Pháo. Trung Kiên luôn yêu thương và xem Cà Pháo như con ruột của mình.

Lê Phương và ông xã kém tuổi và các con xinh đẹp

Khi mang bầu bé Bông, cân nặng của Lê Phương tăng lên rất nhiều nhưng sau sinh cô đã nỗ lực giảm cân và nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Hiện tại, nhan sắc của cô khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Lê Phương vẫn xinh đẹp như ngày nào dù đã là mẹ của hai nhóc tì. Cô đã trở lại với nhiều dự án phim truyền hình và đạt được nhiều thành công với các vai diễn.

Lê Phương gây bất ngờ với diện mạo trong trẻo và ngọt ngào dù đã là mẹ hai con

Thu Thủy

Thu Thủy và chồng trẻ Kin Nguyễn từng trải qua nhiều gian nan mới có được cuộc hôn nhân hạnh phúc như ngày hôm nay. Thu Thủy cũng đã hạ sinh cho chồng một cô công chúa vô cùng đáng yêu sau khi cả hai về chung một nhà.

Thu Thủy kết hôn cùng ông xã kém tuổi Kin Nguyễn

Mặc dù cặp đôi có sự chênh lệch đến 10 tuổi nhưng nhan sắc của Thu Thủy không hề đứng tuổi so với chồng trẻ. Điều này có thể cho thấy Kin Nguyễn đã mang lại cho cô một hôn nhân vô cùng viên mãn. Nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp và thăng hoa hơn trong sự nghiệp ca hát của mình. Dù còn khá trẻ, nhưng Kin Nguyễn luôn chu đáo nuôi dạy con cái và chăm lo cho bà xã. Anh luôn ủng hộ vợ trên con đường phát triển sự nghiệp.