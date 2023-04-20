Một nam ca sĩ Vbiz 'bóc phốt' bạn gái cũ lăng nhăng, 'đứng núi này trông núi nọ' khiến cộng đồng mạng xôn xao

Động thái này của nam ca sĩ Vbiz khiến dân tình khỏi thắc mắc.
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Tối ngày 19/4, TiTi khiến mạng xã hội xôn xao khi có chia sẻ về người yêu cũ. Cụ thể, trong một bài viết với tựa đề: 'Một phút bóc phốt người yêu cũ'. Ngay lập tức, nam ca sĩ đã viết: 'Giàu, sang trọng nhưng sống bẩn'. Chưa dừng lại, TiTi còn viết thêm: 'Bẩn ở đây là cách sống của con người nhé. Đứng núi này trông núi khác, lăng nhăng, bẩn'.
Có thể thấy, TiTi đang ngầm ám chỉ đến người yêu cũ với những lời lẽ khá "cay cú". Bên cạnh việc giàu có, sang trọng, nam ca sĩ cũng chẳng ngần ngại tố "người cũ" ngoại tình, lăng nhăng. Bình luận của nam ca sĩ ngay sau đó đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ. Không rõ là anh đang ám chỉ đến ai, nhưng chia sẻ của TiTi cũng khiến dân tình hoang mang.
TiTi là nam ca sĩ trẻ sinh năm 1990 được biết là một trong những thành viên của nhóm nhạc HKT. TiTi nằm trong nhóm có 3 thành viên Hồ Gia Hùng, Lý Tuấn Kiệt và TiTi (trưởng nhóm) tên nhóm được ghép từ 3 chữ cái đầu tiên của các thành viên.
Titi là thành viên điển trai và đông fan nhất HKT, trước đây nam thần tượng từng hẹn hò và kéo dài mối quan hệ hơn 5 năm trời với một cô nàng hot girl xinh xắn, gợi cảm, không ít người hâm mộ tỏ ra ghen tị và ngưỡng mộ chuyện tình của đôi trai tài gái sắc nhưng sau đó cũng "đường ai nấy đi". Chưa dừng lại ở đó, Titi còn từng dính vào tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ Nhật Kim Anh nhưng sau đó cả hai đều phủ nhận mối quan hệ.