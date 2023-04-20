Một nam ca sĩ Vbiz 'bóc phốt' bạn gái cũ lăng nhăng, 'đứng núi này trông núi nọ' khiến cộng đồng mạng xôn xao

Tối ngày 19/4, TiTi khiến mạng xã hội xôn xao khi có chia sẻ về người yêu cũ. Cụ thể, trong một bài viết với tựa đề: 'Một phút bóc phốt người yêu cũ'. Ngay lập tức, nam ca sĩ đã viết: 'Giàu, sang trọng nhưng sống bẩn'. Chưa dừng lại, TiTi còn viết thêm: 'Bẩn ở đây là cách sống của con người nhé. Đứng núi này trông núi khác, lăng nhăng, bẩn'.

Nam ca sĩ nhận xét về người yêu cũ - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, TiTi đang ngầm ám chỉ đến người yêu cũ với những lời lẽ khá "cay cú". Bên cạnh việc giàu có, sang trọng, nam ca sĩ cũng chẳng ngần ngại tố "người cũ" ngoại tình, lăng nhăng. Bình luận của nam ca sĩ ngay sau đó đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ. Không rõ là anh đang ám chỉ đến ai, nhưng chia sẻ của TiTi cũng khiến dân tình hoang mang.