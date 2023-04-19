Xuất hiện cùng Matt Liu hậu bị đèn LED rơi trúng người, thần thái TiTi (HKT) ra sao?

Sao Việt 19/04/2023 10:32

Sự xuất hiện của TiTi sau sự cố bị màn hình LED rơi trúng người trong lúc đang biểu diễn khiến công chúng dành sự quan tâm đặc biệt.

Mới đây, trên Instagram Matt Liu đăng tải khoảnh khắc hội ngộ cùng nhóm bạn thân. Sự xuất hiện của TiTi đứng chung khung hình với tình cũ của Hương Giang đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nam ca sĩ diện trang phục lịch lãm với áo sơ mi trắng chuẩn "soái ca". TiTi thoải mái trò chuyện với bạn bè, thần thái vui tươi sau sự cố bị màn hình LED rơi trúng người.

Xuất hiện cùng Matt Liu hậu bị đèn LED rơi trúng người, thần thái TiTi (HKT) ra sao? - Ảnh 1
TiTi thoải mái trò chuyện với bạn bè, thần thái vui tươi sau sự cố bị màn hình LED rơi trúng người - Ảnh: FBNV

Được biết, không chỉ có chung niềm đam mê kinh doanh, nhiều người đoán phải chăng thú vui chơi siêu xe đã giúp họ kết bạn với nhau. Hội bạn thân của Matt Liu và TiTi toàn những người mê siêu xe đã khiến dân tình choáng ngợp. Họ thường xuyên hội ngộ với nhau, mỗi lần gặp nhau với cả dãy xế hộp xếp thành hàng dài. Nhìn đã biết hội bạn thân của TiTi sở hữu tài sản khủng cỡ nào.

Xuất hiện cùng Matt Liu hậu bị đèn LED rơi trúng người, thần thái TiTi (HKT) ra sao? - Ảnh 2
Hội bạn thân của Matt Liu và TiTi toàn những người mê siêu xe đã khiến dân tình choáng ngợp - Ảnh: FBNV

 

Xuất hiện cùng Matt Liu hậu bị đèn LED rơi trúng người, thần thái TiTi (HKT) ra sao? - Ảnh 3
Cả hai thường xuyên gặp nhau cùng những người bạn khác - Ảnh: FBNV

Vào ngày 16/4, mạng xã hội lan truyền video ca sĩ TiTi (cựu thành viên nhóm HKT) gặp sự cố khi đang hát trên sân khấu trong một đêm nhạc tối 15/4 ở Khánh Bình, An Giang. Trong video, màn hình led có dấu hiệu không ổn định, liên tục nhấp nháy. TiTi vừa biểu diễn ca khúc Trú mưa, vừa quay lại phía sau theo dõi màn hình. Chỉ ít giây sau đó, màn hình sân khấu đổ sập xuống TiTi cùng 2 vũ công. Trước sự cố bất ngờ, những người xung quanh nhanh chóng chạy tới đỡ lấy màn hình, giúp đỡ ca sĩ và vũ công thoát ra.

Xuất hiện cùng Matt Liu hậu bị đèn LED rơi trúng người, thần thái TiTi (HKT) ra sao? - Ảnh 4
Trong lúc biểu diễn, màn hình sân khấu đổ sập xuống TiTi cùng 2 vũ công - Ảnh: Cắt từ clip 

TiTi sinh năm 1990 tại Cần Thơ. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc HKT. Nam ca sĩ từng gây ấn tượng với khả năng vũ đạo cùng phong cách thời trang độc lạ thuở mới vào nghề. Sau khi nhóm nhạc tan rã, TiTi hoạt động độc lập và dần gầy dựng tên tuổi với nhiều ca khúc nổi bật: Nàng Kiều lỡ bước, Nếu như ngày xưa, Cắc cùm cum...

Xuất hiện cùng Matt Liu hậu bị đèn LED rơi trúng người, thần thái TiTi (HKT) ra sao? - Ảnh 5
Nam ca sĩ từng gây ấn tượng với khả năng vũ đạo cùng phong cách thời trang độc lạ - Ảnh: Internet

 

Ca sĩ TiTi giàu cỡ nào?

Ca sĩ TiTi giàu cỡ nào?

Ca sĩ TiTi gây chú ý với loạt hình ảnh siêu xe, du lịch sang chảnh ở khắp nơi.

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