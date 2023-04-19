Xuất hiện cùng Matt Liu hậu bị đèn LED rơi trúng người, thần thái TiTi (HKT) ra sao?

Mới đây, trên Instagram Matt Liu đăng tải khoảnh khắc hội ngộ cùng nhóm bạn thân. Sự xuất hiện của TiTi đứng chung khung hình với tình cũ của Hương Giang đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nam ca sĩ diện trang phục lịch lãm với áo sơ mi trắng chuẩn "soái ca". TiTi thoải mái trò chuyện với bạn bè, thần thái vui tươi sau sự cố bị màn hình LED rơi trúng người.

TiTi thoải mái trò chuyện với bạn bè, thần thái vui tươi sau sự cố bị màn hình LED rơi trúng người - Ảnh: FBNV

Được biết, không chỉ có chung niềm đam mê kinh doanh, nhiều người đoán phải chăng thú vui chơi siêu xe đã giúp họ kết bạn với nhau. Hội bạn thân của Matt Liu và TiTi toàn những người mê siêu xe đã khiến dân tình choáng ngợp. Họ thường xuyên hội ngộ với nhau, mỗi lần gặp nhau với cả dãy xế hộp xếp thành hàng dài. Nhìn đã biết hội bạn thân của TiTi sở hữu tài sản khủng cỡ nào.