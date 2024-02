Lý Nhã Kỳ lên tiếng trước thông tin 'bị phong tỏa tài sản'

Chia sẻ thêm về vụ việc này với Thanh Niên, Lý Nhã Kỳ cho biết: "Vào làng giải trí hơn 10 năm, tôi đối mặt với không ít tin đồn. Sự việc lần nữa cho thấy không gian mạng xã hội vẫn đang từng phút từng giây đối mặt với những tin giả, tin đồn thất thiệt, những nguy cơ, rủi ro liên quan đến bất kỳ ai. Thế nên, mỗi người dân, mỗi cá nhân tham gia mạng xã hội cần nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng mạng xã hội sao cho an toàn, tuân thủ pháp luật. Việc lan truyền tin giả gây ra hậu quả nghiêm trọng, như thao túng dư luận, gây ra sự lo lắng, sợ hãi, chia rẽ, bất hòa cho công chúng và xói mòn niềm tin vào các nguồn tin tức hợp pháp. Do đó tôi sẽ thẳng thắn đối mặt thậm chí nhờ vào luật pháp bởi khung pháp lý phòng chống loại tội phạm mạng này, có Bộ luật Hình sự 2015; Luật An ninh mạng 2018...".

Nữ diễn viên 8X cho biết sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để ngăn chặn trường hợp này tái diễn.