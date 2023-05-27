Khi nhắc về bạn trai kém tuổi Lệ Quyên khẳng định bản thân hết mình với tình yêu hiện tại

Thời điểm đó, Lệ Quyên cũng chia sẻ, chuyện ly hôn cô chỉ nói một lần duy nhất và cô mong ai cũng sẽ được hạnh phúc với hành trình mới.

Cuối tháng 10/2020, ca sĩ Lệ Quyên xác nhận cô và chồng - doanh nhân Đức Huy đã thuận tình ly hôn vào giữa tháng 9/2020. Tin đồn hôn nhân rạn nứt của ca sĩ Lệ Quyên và chồng Đức Huy râm ran trong suốt khoảng thời gian dài, cả hai đã không còn xuất hiện bên cạnh nhau.

Cô viết: "Now and future (Hiện tại và tương lai). Happy birthday Chou Chou, hoàng hôn đẹp những khoảnh khắc cùng nhau ngắm để đón tuổi mới đẹp hơn nhiều phải không?". Mối quan hệ của cả hai nhanh chóng được người hâm mộ và cư dân mạng chú ý nhiều hơn.

Sau ly hôn không lâu, cộng đồng mạng liên tục phát hiện ''hint'' hẹn hò của Lệ Quyên một nam diễn viên trẻ tuổi được cho là Lâm Bảo Châu . Trước đây, nếu chỉ "úp mở" chuyện tình cảm với Lâm Bảo Châu thì trong dịp sinh nhật của nam người mẫu vào năm 2021, ca sĩ Lệ Quyên đăng tải trạng thái chúc mừng sinh nhật bạn trai Lâm Bảo Châu, khẳng định mối quan hệ của cả hai ở hiện tại.

Lệ Quyên chúc mừng sinh nhật Lâm Bảo Châu, khẳng định cả hai đang yêu

Cô cũng không ngại khi "đáp trả" khéo léo những người không ủng hộ hoặc nói những lời không hay về chuyện tình của mình. Nữ ca sĩ đã viết: "Nếu bạn nhìn thấy những điều ngọt ngào mà vẫn nói lời cay đắng, chứng tỏ bạn thường ăn quá nhiều đắng cay nên miệng bạn bị quen vị mất rồi… Hãy để cuộc sống chỉ có những yêu thương!".

Lệ Quyên công khai yêu Lâm Bảo Châu và mặc kệ những lời bàn tán từ dư luận

Có thể thấy hiện tại nữa ca sĩ Lệ Quyên không chỉ thăng hoa trong âm nhạc mà cô còn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi sắc vóc ngày càng cuốn hút và có một tình yêu đẹp với người mẫu Lâm Bảo Châu.

Trải lòng về điều này, giọng ca Bên em là biển rộng cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi luôn được yêu thương, che chở bởi những tình yêu đã đi qua và cô cũng trân trọng mối tình hiện tại. Chính vì thế Lệ Quyên luôn dành sự nghiêm túc và chỉn chu trong từng khoảnh khắc, hết lòng yêu thương đối với người mình lựa chọn và mong những người phụ nữ khác cũng sẽ giống như cô.

Lệ Quyên khi yêu Lâm Bảo Châu được nhận xét là sắc vóc ngày càng cuốn hút

Về định hướng âm nhạc thời gian tới, Lệ Quyên hé lộ sẽ phát hành album nhạc remix theo phong cách sôi động. Nữ ca sĩ lựa chọn 5 ca khúc đình đám gồm: Đắng cay, Nếu như ngày đó, Vì em còn thương, Nếu em được chọn lựa và Để nhớ một thời ta đã yêu, qua đó làm mới phong cách âm nhạc theo hướng sôi động, trẻ trung hơn.

Vốn thành danh với những ca khúc bolero và trữ tình, sự chuyển hướng này có thể khiến khán giả thấy lạ lẫm. Ngoài ra, đây cũng là một áp lực không nhỏ với người đẹp 8X.