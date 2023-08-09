Cuộc đời sóng gió của nữ ca sỹ 37 tuổi được phong NSƯT: Lấy chồng Pakistan, phải nghỉ hát khi thai đôi mới 3 tháng tuổi

Ca sĩ Phương Anh sinh năm 1982 trong một gia đình công chức, bố làm ở bưu điện thành phố, mẹ làm ở Sở Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khá sớm và đã từng đoạt nhiều giải thưởng, nhưng chỉ thật sự được biết đến sau khi tham gia và lọt vào top 5 của cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2004, với chất giọng khỏe, trầm và khàn, cô có khả năng thể hiện khá tốt những bài hát thuộc thể loại Pop Ballad và đôi khi là cả R&B.

Từng có chặng đường hoạt động nghệ thuật không thua kém bất cứ ca sĩ nào cùng thời nhưng từ khi kết hôn vào năm 2008, Phương Anh có phần "im ắng" hơn.

Phương Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2019 khi mới 37 tuổi.

Sau khi Phương Anh kết hôn, thời gian đầu, cô vẫn hoạt động ở Hà Nội nhưng khi bố chồng qua đời, cô theo chồng vào Nam. Chồng cô là người Việt Nam lai Pakistan tên Muhammad Khan.

Sau đám cưới, Phương Anh mang thai đôi và đó cũng là giai đoạn khó khăn nhất của nữ ca sĩ. Mới tháng thứ 2 của thai kỳ, Phương Anh đã phải nằm một chỗ và "treo chân" 1 tuần vì phải bóc tách bánh nhau. Tháng thứ 8 của thai kỳ, cô bị dọa sinh non, lại tiếp tục phải nằm viện theo dõi. Cũng vì mang thai đôi nên Phương Anh phải nghỉ hát khi thai mới 3 tháng tuổi. Cô từng bị khủng hoảng tinh thần suốt một thời gian dài vì quá nhớ nghề. Sau sinh, Phương Anh bị trầm cảm, liên tục mất ngủ và lo lắng. Để thoát khỏi trầm cảm sau sinh, Phương Anh tập gym và quay lại với công việc.



Ảnh minh họa: Internet

Năm 2017, công việc làm ăn của chồng cô gặp biến cố. Thiệt hại kinh tế khiến cuộc sống của gia đình của nữ ca sĩ bị xáo trộn.

Kể về quãng thời gian khó khăn này, nữ ca sỹ chia sẻ trên truyền thông: "Vợ chồng tôi mất một khoản tiền rất lớn. Từ thiệt hại kinh tế dẫn đến thiệt hại tinh thần khủng khiếp. Mấy năm trời, tôi sống dưới đáy suy sụp. Tôi như muốn buông bỏ mọi thứ, không còn tha thiết công việc. Cả tôi và chồng đều mệt mỏi, chán chường nên đóng cửa lòng mình, kể cả với chính người còn lại, không muốn chia sẻ với nhau nữa”.

May mắn là trong suốt hành trình vất vả đó, ông xã của Phương Anh luôn đồng hành cùng vợ.



Sau những thăng trầm, ca sĩ Phương Anh đã có được cuộc sống êm ấm bên chồng con.

Hiện tại, sau những thăng trầm, vợ chồng Phương Anh đã có được cuộc sống êm ấm. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc đầm ấm bên chồng con hay những mẩu chuyện vui trong gia đình.

Công việc của chồng Phương Anh cũng ổn định, tuy không phải đại gia nhưng anh có thể lo lắng chu toàn cho gia đình. Vì vậy, sau một thời gian dừng ca hát để chăm sóc hai con, giọng ca Sao Mai điểm hẹn đã trở lại với các sân khấu ca nhạc.