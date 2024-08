Vương Hạc Đệ bị chen lấn, xô đẩy, liền tuyên bố rút khỏi việc ghi hình chương trình

Mới đây, Vương Hạc Đệ tham gia ghi hình cho chương trình “My Zone” do iQiyi sản xuất. Tuy nhiên, vấn đề an ninh không được đảm bảo, sự cố hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy đã xảy ra tại địa điểm tổ chức. Cụ thể, khi vệ sĩ riêng của Vương Hạc Đệ bị ngã, đám đông bất ngờ lao vào sân khấu, vây quanh nam diễn viên. Tình trạng nguy hiểm kéo dài mà không có vệ sĩ hay an ninh đứng xung quanh để điều tiết người hâm mộ ổn định.

Khi mất kiểm soát, nhân viên đã chạy ra hộ tống Vương Hạc Đệ rời khỏi đám đông. Dù vậy, nam diễn viên vẫn bị trầy xước nhẹ ở phần tay do sự quá khích của nhiều người. Cuối cùng, nhóm người hâm mộ của ngôi sao “Thương lan quyết” đã ở lại để hỗ trợ dọn dẹp khu vực quay phim.