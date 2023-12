Tình cờ bắt gặp Jisoo và Lisa (BLACKPINK) đi mua sắm, fan xin chụp ảnh chung để lộ luôn nhan sắc thật của thần tượng qua camera thường

Nhan sắc của hai nữ thần tượng nhà BLACKPINK qua ống kính của “team qua đường” vẫn vô cùng xuất sắc khiến người hâm mộ bấn loạn.

Chiều qua (26/6), ngay khi dân tình đang rần rần trước màn comeback của BLACKPINK với MV “How you like that” thì hai mẩu Jisoo và Lisa cùng nhau đi mua sắm. Một người hâm mộ may mắn đã bắt gặp hai nữ thần tượng và xin được chụp ảnh chung.

Qua hình ảnh được chia sẻ, Jisoo và Lisa đều diện trang phục trắng đơn giản và chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù bức ảnh được chụp bằng camera thường và không qua chỉnh sửa nhưng nhan sắc của hai thành viên BLACKPINK không hề bị “dìm hàng”.

Jisoo cá tính còn cô nàng em út lại có vẻ ‘bánh bèo’ và sexy hơn hẳn – Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, netizen cũng được dịp đặt nhan sắc của Jisoo và Lisa lên bàn cân so sánh. Với lần xuất hiện này, nữ thần nhà YG - Jisoo có phần nhợt nhạt và kém nổi bật hơn hẳn Lisa. Trong khi đó, em út BLACKPINK lại khiến người hâm mộ bấn loạn vì trang phục khoe khéo xương quai xanh và vòng eo “con kiến” quyến rũ.

Vào lúc 16 giờ ngày 26/6, BLACKPINK đã chính thức comeback với MV “How you like that” sau 1 năm vắng bóng. Ngay lập tức, “gà cưng” nhà YG khiến người hâm mộ châu Á phải điên đảo.

Chưa đầy 24 giờ đầu tiên, những thành tích đáng nể của BLACKPINK trong đợt comeback lần này đã khiến nhiều người 'thèm khát' - Ảnh: Internet

Hiện tại, MV comeback của BLACKPINK đang tiến gần đến cột mốc 70 triệu lượt xem trên Youtube. Trước đó, “How you like that” đã cán mốc 50 triệu views trong 11 giờ 26 phút và 60 triệu lượt xem sau 15 giờ 5 phút.

