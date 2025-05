'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae sức khỏe suy yếu, đi lại khó khăn ở tuổi 91

Đại diện công ty quản lý của nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng cập nhật về tình hình sức khỏe của ông. Giám đốc điều hành Lee Seung Hee cho biết Lee Soon Jae không thể tham dự lễ trao giải vì lý do sức khỏe. "Ông ấy không khỏe và cần được hỗ trợ và động viên", vị CEO chia sẻ.

Năm ngoái, Lee Soon Jae từng phải hủy diễn một vở kịch vì lý do sức khỏe.

Vào ngày 15/4, khi được vinh danh tại Korea PD Awards lần thứ 37, Lee Soon Jae vắng mặt vì sức khỏe không đảm bảo. Người đại diện của ông đã nhận giải thay. Trong bài phát biểu, Lee Seung Hee cho biết: "Diễn viên Lee Soon Jae không thể tham gia vì tình trạng sức khỏe không tốt và ông ấy rất mong nhận được sự động viên từ mọi người".

Vào năm ngoái, Lee Soon Jae cũng đã phải dừng lại giữa chừng trong vở kịch Waiting for Godot do sức khỏe không cho phép. Quyết định này khiến ông hủy bỏ các buổi biểu diễn còn lại và dành thời gian nghỉ ngơi.

Lee Soon Jae vốn nổi tiếng với tinh thần làm việc không mệt mỏi. Thậm chí khi nhận tin mẹ qua đời trong lúc biểu diễn vở kịch Life in the theatre năm 2008, ông vẫn lên sân khấu, khẳng định rằng đó là lời hứa với khán giả. Tháng 1/2025, Lee Soon Jae xúc động khi nhận giải Giải thưởng diễn viên KBS 2024.

Lee Soon Jae sinh năm 1934. Ông là nam diễn viên gạo cội của Hàn Quốc với sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ. Bắt đầu đặt chân lên màn ảnh nhỏ từ năm 1961, Lee Soon Jae tới nay đã xuất hiện trong cả trăm tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh. Nam diễn viên được khán giả gọi bằng biệt danh “ông nội quốc dân” khi thường xuyên hóa thân các vai diễn người ông, cụ lớn tuổi trong gia đình.

Một số phim nổi bật mà Lee Soon Jae từng tham gia như Gia đình là số một, Ngôi sao khoai tây, Điều ba mẹ không kể hay Hoa nở muộn... Nhờ những cống hiến to lớn cho ngành phim ảnh Hàn Quốc, ông đã được trao Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai vào năm 2018.