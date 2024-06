Lại Quán Lâm tuyên bố giải nghệ giới giải trí, fan lần lượt 'quay lưng' vì cảm thấy không được tôn trọng?

Mới đây, Lại Quán Lâm đã thay avatar màu đen và đăng tải trên trang cá nhân của mình: "Sau nhiều lần cân nhắc, tôi sẽ thay đổi đường đua. Dựa trên những thay đổi trong kế hoạch nghề nghiệp, tài khoản này từ giờ sẽ do nhân viên quản lý".

Lại Quán Lâm hay còn gọi là Lai Guan Lin, sinh năm 2001 tại Đài Loan. Anh nổi tiếng với vai trò em út của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Wanna One.

Sau khi Wanna One tan rã, Lại Quán Lâm quay về phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Anh tham gia nhiều gameshow và góp mặt với vai nam chính trong phim truyền hình A Little Thing Called First Love. Gần đây nhất, anh vào vai người tình kém tuổi của Angela Baby trong phim Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu.

Trước đó, Lại Quán Lâm dính tin đồn hẹn hò với sao nữ Châu Dã. Theo tiết lộ, cặp đôi hẹn hò trong 4 ngày liên tiếp, thậm chí còn có nhân viên đi theo hỗ trợ để đánh lạc hướng paparazzi. Cả hai quen biết và nảy sinh tình cảm qua show truyền hình 50km Vườn Hoa Đào. Ngay trên show, cả hai cũng có nhiều tương tác và được cộng đồng mạng khen đẹp đôi. Tuy nhiên phía người hâm mộ Châu Dã bày tỏ không ủng hộ việc cô hẹn hò với Lại Quán Lâm.

Tháng 11/2020, Lại Quán Lâm bị ghi lại hình ảnh hút thuốc và khạc nhổ nơi công cộng. Sau khi hứng chịu hàng loạt chỉ trích, nam thần tượng đã lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Cùng thời điểm đó, anh bị phát hiện đang sống chung với bạn gái lớn hơn 8 tuổi. Bạn gái anh tên Trương Thái Thái, sinh năm 1993 và theo học tại khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Thượng Hải.

Không chỉ vậy, ngôi sao 19 tuổi cũng bị tung video chất vấn fans. Trong video được đăng tải, anh tỏ ra khó chịu khi có quá nhiều người hâm mộ đến đón mình tại sân bay. Hành động này như giọt nước tràn ly khiến cộng đồng fans bày tỏ bức xúc, thất vọng với Lại Quán Lâm.