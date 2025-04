Angelababy bị tố bắt nạt khi họ cùng tham gia chương trình tạp kỹ

Mới đây, Lý Tâm Nguyên đăng bài viết trên mạng xã hội, cáo buộc bị hai ngôi sao nổi tiếng bắt nạt khi ghi hình chương trình Fight to the Peak vào tháng 6/2023. Anh ám chỉ Angelababy khi chia sẻ người bắt nạt anh là ngôi sao Running Man, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh.

Trương Đại Đại và Angelababy từng hợp tác trong Fight to the Peak và It's Good Friends' Weekend năm 2023, được cho là thân thiết với nhau. Tuy nhiên, cáo buộc của Lý Tâm Nguyệt gây tranh cãi khi nhiều cư dân mạng chỉ trích anh thiếu nhất quán. Họ cho rằng việc liên tục cáo buộc, xin lỗi rồi phủ nhận làm giảm uy tín, nghi ngờ anh lợi dụng vụ việc để thu hút sự chú ý.

Lý Tâm Nguyệt từng lên tiếng phản đối bắt nạt trong ngành giải trí. Song, anh cũng gây tranh cãi với những bình luận cảm tính, như chỉ trích, mắng Vu Chính. Cư dân mạng nhận định nếu muốn vạch trần, anh cần công bố bằng chứng rõ ràng thay vì kéo dài, tránh bị xem là chiêu trò câu view.

Hiện, Trương Đại Đại và Angelababy chưa phản hồi. Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau lùm xùm xem sự kiện thoát y Crazy Horse, nhiều người tò mò liệu Angelababy có thể vực dậy danh tiếng khi Tương Tư Lệnh lên sóng không. Trái với kỳ vọng ban đầu, Tương Tư Lệnh gần như “chìm nghỉm” ngay từ những ngày đầu phát sóng và lép vế trước các phim đối thủ.

Ngay cả khi được đầu tư nhiều thì kịch bản của Tương Tư Lệnh lại bị chê là cũ kỹ, phi logic và nhàm chán, chất lượng phim cũng không được trau chuốt. Đội ngũ biên kịch dường như đã cố gắng cứu vãn bằng cách thêm thắt những tình tiết ngược tâm, câu chuyện cẩu huyết cùng hàng loạt plot twist bất ngờ nhưng vẫn không thể giữ chân khán giả.

Điều khiến công chúng thất vọng hơn cả chính là diễn xuất của Angelababy. Từng bị chỉ trích gay gắt vì lối diễn trợn mắt, Angelababy lần này có tiến bộ khi tiết chế hơn. Tuy nhiên, gương mặt người đẹp 8x lại bị nhận xét là đơ cứng, thiếu cảm xúc và không thể hiện được nội tâm nhân vật. Các cảnh tình cảm với bạn diễn Tống Uy Long cũng bị chê không có chemistry, thiếu đi sự hòa hợp và chân thực cần thiết trong một bộ phim ngôn tình cổ trang.

Tái xuất sau scandal nhưng không có vai diễn đủ mạnh, Angelababy tiếp tục rơi vào tình trạng mờ nhạt và dường như công chúng đã không còn hứng thú với sự trở lại của cô như trước.