Với đàn bà có chồng, đàn ông chia làm 7 loại, rốt cuộc bên bạn là người đàn ông thế nào?

Phụ nữ yêu 27/12/2017 06:30

Với đàn bà đã có chồng, đàn ông lúc này có thể chia gọn gàng thành 7 loại

- Loại 1: Có chỗ đứng vững vàng trong sự nghiệp, tiền tài không thiếu. Nhưng có bận rộn thế nào vẫn đủ thời gian cho vợ con, vừa làm chồng tốt, lại là cha gương mẫu hết lòng vì con cái

- Loại 2: Vẫn chưa có chỗ đứng trong sự nghiệp, tương lai cũng khó có sự thăng quan tiến chức gì quá nổi bật. Nhưng vẫn có mức thu nhập đủ đầy cho gia đình, cũng có trách nhiệm yêu vợ, thương con, là trụ cột cho vợ con.

- Loại 3: Không có gì nổi bật trong sự nghiệp, thu nhập cũng bấp bênh, có lúc còn khó khăn. Nhưng vẫn yêu thương chăm lo cho vợ con hết mực. Còn có thể san sẻ việc nhà cùng vợ, lo lắng dạy dỗ con cái.

- Loại 4: Hầu như không tập trung vào sự nghiệp, bằng lòng lùi về làm hậu phương chăm lo cho gia đình để vợ có cơ hội thăng quan tiến chức.

 - Loại 5: Thành công rực rỡ trong sự nghiệp, tiền tài đủ đầy nhưng lại là người chồng, người cha vô tâm. Chỉ có thể lấy tiền để khỏa lấp nghĩa vụ của chính mình rồi lại quẩn quanh với những mối quan hệ lấp lửng, tiệc tùng giao tiếp không dứt.

- Loại 6: Sự nghiệp không gì đặc sắc, tiền bạc cũng không có, hết ê chề thất bại này lại tới thất bại khác. Đã vậy, cũng không làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha, để hết việc chăm sóc con, nhà cửa cho vợ. Lại luôn đưa ra quan điểm phải lo vì sự nghiệp, tiền tài nhưng đến cùng cũng không có kết quả.

 - Loại 7: Không có việc làm, rày đây mai đó, bê tha cờ bạc, rượu chè, nghiện gái gú, thói hư tật xấy. Lại không hề quan tâm đến vợ con, rút hết tiền bạc của gia đình. Không những vậy, lại còn giỏi vung tay đánh vợ con khi buồn bực.

Với đàn bà có chồng, đàn ông chia làm 7 loại, rốt cuộc bên bạn là người đàn ông thế nào? - Ảnh 1
Với đàn bà đã có chồng, đàn ông lúc này có thể chia gọn gàng thành 7 loại - Ảnh minh họa: Internet

Và luôn có những trường hợp ngoại lệ khi đàn ông có sự đổi thay từ tốt thành xấu, hoặc từ xấu mà cải thiện tốt hơn. Thật ra, việc phân loại đàn ông thế này, vốn dĩ trước khi lấy chồng, phụ nữ đã có thể nhìn thấy được khoảng 50% kết quả sau này. Sau khi lấy chồng rồi, duy trì hay đổi thay “loại” của đàn ông còn ở việc khôn khéo, tinh tế vun đắp của người phụ nữ.

Đàn bà trước khi lấy chồng phải hiểu nhìn đàn ông, đừng chỉ nhìn trong túi anh ta có bao nhiêu tiền, mà là tiền đó bao nhiêu là của anh ta làm ra. Cũng đừng chỉ biết bây giờ anh ta giàu hay nghèo, mà phải thấy rốt cuộc sự nghiệp của anh ta liệu có tương lai không. Vì một khi đã có chồng thì sự nghiệp và tương lai của chồng sau này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của phụ nữ.

Phải nhớ, phụ nữ lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng trong bạc tiền, thì cũng đừng khiến mình khổ sở quá mức vì đồng tiền. Đồng tiền không thể mua hết hạnh phúc cho đàn bà, nhưng đó là vật đảm bảo cơ bản để được hạnh phúc sau này. Đàn bà sống trong cảnh túng thiếu thì cũng không thể ổn yên mà mưu cầu tình cảm yêu thương từ đàn ông. Huống hồ, hôn nhân không có căn bản vật chất, vốn không dễ dàng. Do đó, phụ nữ muốn sống thoải mái đôi chút khi lấy chồng thì phải chọn người đàn ông không cần quá giàu, nhưng nhất định phải có sự nghiệp và tiền tài tương đối. Và hơn hết, là có đủ yêu thương và trách nhiệm cho gia đình.

Với đàn bà có chồng, đàn ông chia làm 7 loại, rốt cuộc bên bạn là người đàn ông thế nào? - Ảnh 2
Người ta yêu nhau, tình là không thể thiếu. Nhưng người ta lấy nhau, tiền cũng nhất định phải có - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phụ nữ chọn phải một người chồng chưa có sự ổn định trong sự nghiệp thì chắc chắn bạn phải đủ bản lĩnh và tỉnh táo để phán đoán xem liệu tương lai anh ấy có thể tốt đẹp hơn không. Và vẫn phải thêm một điều kiện tiên quyết, là anh ấy đủ yêu thương và trân trọng bạn.

Đàn bà sống, đừng quá thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế. Đời này, người ta có thể đến với nhau vì tình, nhưng đừng để mình phải ra đi vì tiền. Có nghĩa là, tình yêu quan trọng, nhưng tiền đủ cũng cần thiết. Người ta yêu nhau, tình là không thể thiếu. Nhưng người ta lấy nhau, tiền cũng nhất định phải có. Khi ấy, còn có con, còn có trăm thứ mà chỉ có tiền mới giải quyết được, tình vốn chỉ cúi đầu cam chịu. Tiền để an yên cuộc sống vật chất, thì mới mong đủ đầy cuộc sống tinh thần

Và đàn ông cũng đừng quên, lý do đàn bà ra đi, trăm ngàn lẽ cũng không thể chỉ vì nghèo khó. Do đó, có thế nào cũng hãy nghĩ lại xem, liệu rằng mình đã làm điều gì tệ để họ có thể ở bên mình khi nghèo khó, vậy mà cũng có lúc nhất định phải ra đi?

Lại nghĩ, đàn bà vốn luôn có quyền lựa chọn, chọn chồng, chọn cả cuộc sống hôn nhân sau này. Đàn ông nhiều khi lại trách, đàn bà vốn chỉ biết chọn điều mình mong muốn, không nghĩ nghĩa tình. Nhưng thử nghĩ lại xem, đàn bà sinh đẻ khổ thế nào, tự thân nuôi con, chăm chồng có dễ dàng không? Sinh con rồi lại mất bao năm để quay lại với vóc dáng, cuộc sống trước đây? Bao năm tháng đàn bà bỏ ra vì chồng con nhưng nếu kết quả là ê chề tủi hổ thì có đáng để họ lựa chọn lại?

Vì vậy, là đàn ông rồi thì hãy hiểu, nếu mình không thể là chỗ dựa vững chắc cho họ thì cũng đừng trách có lúc họ sẽ bỏ đi không lời trách móc. Và nếu biết mình không đủ khả năng cho vợ con một cuộc sống đủ đầy vẹn toàn thì cũng đừng tốn công mua một chiếc nhẫn mà đòi quá nhiều nước mắt và khổ đau của cô ấy về sau!

Điều đáng để đàn bà có chồng ngoại tình trông chờ nhất…

Điều đáng để đàn bà có chồng ngoại tình trông chờ nhất…

Chị nói với tôi, chị từng nghĩ đời chị sóng gió nhiều rồi nên một lần cũng không mong nổi ngày nắng lên. Đến hôm nay, tôi lại thấy dáng vẻ chị thảnh thơi đến lạ, cười nhẹ tênh hỏi tôi: "Em biết điều đáng để đàn bà có chồng ngoại tình chờ đợi nhất là gì không?"

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