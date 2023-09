Vợ luôn là người hy sinh nhất, chịu đựng nhất nhưng cũng cô đơn nhất

Phụ nữ ở đời, làm gì cũng không cực bằng làm vợ, không công mà cũng không lường trước được vất vả khổ tâm. Phút giây hạnh phúc phụ nữ tìm được người đàn ông chân ái của đời mình chóng tàn sau những ngày cưới xin long trọng. Bước qua cánh cửa nhà chồng, cuộc đời làm vợ mới thật sự bắt đầu.

Với phụ nữ có chồng, chồng con là gánh nặng, làm vợ, làm mẹ, làm dâu là trách nhiệm cả đời. May mắn thì có được người chồng thấu hiểu, đỡ một phần khổ tâm. Mà không may thì có chồng cũng như không, vừa vất vả với trách nhiệm gia đình, vừa bộn bề khổ tâm. Nhiều phụ nữ cứ nghĩ có chồng rồi sẽ tìm được một chỗ dựa, để được chở che, ủi an, san sẻ, nhưng cuối cùng lại chỉ một mình khốn đốn.