Vợ chồng không nhường nhịn, hôn nhân không bao giờ hạnh phúc

Có những cặp vợ chồng rất trẻ, cưới nhau vài năm, thậm chí chỉ vài tháng đã dắt nhau ra tòa ly hôn. Dẫu họ có một tình yêu đẹp, một đám cưới lộng lẫy khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng cũng có những cặp vợ chồng già, sống với nhau vài chục năm vẫn đối đãi với nhau tử tế, khiêm nhường. Họ hãnh diện và hạnh phúc khi nhắc đến người bạn đời của mình. Phải chăng họ may mắn khi gặp đúng mảnh ghép của cuộc đời mình hay họ có bí quyết cho một cuộc sống hạnh phúc?

Có những cặp vợ chồng sống với nhau vài tháng đã dắt nhau ra tòa

Tôi có một người anh họ rất tâm lí. Cuộc sống hôn nhân của anh rất êm đềm, hạnh phúc. Vợ chồng họ có với nhau 2 đứa con xinh xắn. Từ khi đám cưới đến nay đã 15 năm nhưng chưa bao giờ thấy họ to tiếng cãi vã. Tôi một lần nói với anh: “Ước gì sau này em cũng có một cuộc hôn nhân giống như anh. Thật sự hạnh phúc và viên mãn”. Anh bảo rằng: “Không có cuộc hôn nhân nào không có sóng gió hay bất hòa đâu em. Nhưng khi bản thân mình trân trọng hạnh phúc, yêu thương người bạn đời thì chuyện nhỏ đừng xé ra to. Anh chị cũng có những xích mích, mâu thuẫn đó chứ. Nhưng mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, anh đều xuống nước và nhận phần sai về mình. Tin anh đi, giảm bớt cái tôi của mình so với người bạn đời chẳng thiệt thòi gì đâu”.