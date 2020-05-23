Vợ chồng không nhường nhịn, hôn nhân không bao giờ hạnh phúc

Phụ nữ yêu 23/05/2020 10:45

Hôn nhân đổ vỡ thường là vì người ta quá coi trọng cảm xúc, nâng cao cái tôi cá nhân mà quên mất cảm xúc của đối phương. Vợ chồng không nhường nhịn, hôn nhân sẽ không bao giờ hạnh phúc.

Có những cặp vợ chồng rất trẻ, cưới nhau vài năm, thậm chí chỉ vài tháng đã dắt nhau ra tòa ly hôn. Dẫu họ có một tình yêu đẹp, một đám cưới lộng lẫy khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng cũng có những cặp vợ chồng già, sống với nhau vài chục năm vẫn đối đãi với nhau tử tế, khiêm nhường. Họ hãnh diện và hạnh phúc khi nhắc đến người bạn đời của mình. Phải chăng họ may mắn khi gặp đúng mảnh ghép của cuộc đời mình hay họ có bí quyết cho một cuộc sống hạnh phúc?

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Có những cặp vợ chồng sống với nhau vài tháng đã dắt nhau ra tòa - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một người anh họ rất tâm lí. Cuộc sống hôn nhân của anh rất êm đềm, hạnh phúc. Vợ chồng họ có với nhau 2 đứa con xinh xắn. Từ khi đám cưới đến nay đã 15 năm nhưng chưa bao giờ thấy họ to tiếng cãi vã. Tôi một lần nói với anh: “Ước gì sau này em cũng có một cuộc hôn nhân giống như anh. Thật sự hạnh phúc và viên mãn”. Anh bảo rằng: “Không có cuộc hôn nhân nào không có sóng gió hay bất hòa đâu em. Nhưng khi bản thân mình trân trọng hạnh phúc, yêu thương người bạn đời thì chuyện nhỏ đừng xé ra to. Anh chị cũng có những xích mích, mâu thuẫn đó chứ. Nhưng mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, anh đều xuống nước và nhận phần sai về mình. Tin anh đi, giảm bớt cái tôi của mình so với người bạn đời chẳng thiệt thòi gì đâu”.

Tôi cứ suy ngẫm mãi về lời anh họ mình nói. Nếu cuộc đời này ai cũng biết nghĩ như anh, biết trọng hạnh phúc dài lâu hơn cái tôi trước mắt thì chắc hẳn gia đình nào cũng hạnh phúc ấm êm. Giành phần thắng thì dễ nhưng giữ hòa khí mới khó. Như ông bà ta ngày xưa đã dạy: “Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi bớt lửa mấy đời mà khê".

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Sau một cuộc tranh cãi, khoảng cách vợ chồng càng xa dần - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân không chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc ấm êm mà còn có những va chạm, sự đối lập về quan điểm, lối sống. Nhẹ thì tỏ ý không vui, nặng thì to tiếng, cãi vã để bảo vệ quan điểm của mình. Xuất phát điểm của những cuộc cãi nhau có khi từ những chuyện vặt vãnh nhưng càng cãi, càng tranh giành phần thắng thì những sai lầm cứ rộng ra mãi.

Người chiến thắng thì hả hê. Người thua cuộc thì im lặng. Đôi khi chúng ta nhầm tưởng rằng đối phương im lặng là chấp nhận mình sai, là đã hiểu chuyện. Nhưng kì thực, sau khi một cuộc tranh cãi kết thúc, dù ai đúng ai sai thì sự thương tổn luôn tồn tại. Im lặng vì buồn chán, vì bất lực. Và ta giữ sự ấm ức đó trong lòng cho đến những cuộc cãi vã lần sau và ta lại cố không để mình thua cuộc. Kết quả là khoảng cách của vợ chồng ngày càng xa, hôn nhân lại “cơm không lành canh chẳng ngọt”.

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Mỗi người phải biết điều gì thật sự quý giá để nâng niu, giữ gìn - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra chẳng có bí quyết gì to tát để sống hạnh phúc với nhau cả đời. Mà mỗi người cần trận trọng, cần biết điều gì thật sự quý giá để giữ gìn, nâng niu. Hôn nhân đổ vỡ thường là vì người ta quá coi trọng cảm xúc, nâng cao cái tôi cá nhân mà quên mất đi cảm xúc của đối phương. Nhường nhịn, trân trọng và yêu thương nhau, nếu mỗi ngày đều làm được điều đó thì hôn nhân sẽ vững bền.

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Đàn bà lấy chồng, không gì vắt kiệt thanh xuân và sức lực của họ bằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nỗi niềm chồng tệ bạc, không một cuộc vui hay son phấn nào có thể che đi được.

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