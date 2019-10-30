Trên đời này, có 3 kiểu đàn ông hèn nhất

Phụ nữ yêu 30/10/2019 05:16

Phụ nữ yêu ai thì yêu, đừng yêu đàn ông hèn. Chỉ cần lầm phải một trong ba người đàn ông này, phụ nữ cả đời tự chuốc khổ tâm…

Phụ nữ khi yêu thường mù quáng, chỉ nhìn thấy duy nhất đối phương, chẳng nghe chẳng thấy gì khác. Nhưng sau cùng, khi thanh xuân đã cạn, cuộc tình tan tát, phụ nữ sẽ lĩnh hội được bài học chua chát nhất. Chính là tình yêu là chuyện của trái tim, nhưng nếu không yêu bằng lý trí thì ắt sẽ tổn thương.

Phụ nữ không ngăn được trái tim mình yếu đuối, si tình, bởi thế phải rèn giũa một lý trí đủ mạnh mẽ và sắt đá. Đặc biệt là để nhận dạng được 3 kiểu đàn ông hèn nhất này!

Chia tay trong im lặng

Có những người đàn ông chọn cách chia tay hèn nhát nhưng lại gây tổn thương lớn nhất cho phụ nữ, chính là im lặng mà rời đi. Không có được một lý do, không để lại bất cứ điều gì, và bỏ lại sau lưng nỗi đau của đối phương. Đó là cách hành xử thiếu tôn trọng nhất mà đàn ông dành cho người phụ nữ mình từng yêu.

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Kiểu đàn ông hèn nhất là chia tay trong im lặng, không một lý do - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sau đó chỉ biết rằng đã vứt bỏ được một đoạn tình cảm mà bản thân đã không còn muốn. Họ sẽ không hiểu nỗi đau của người ở lại, khi bị bỏ rơi không một lý, luôn dằn vặt với câu hỏi “Mình không đủ tốt để nhận một lý do xứng đáng?”.

Đàn ông ở đời, hèn kém nhất chính là chia tay mà không dám đối mặt với đối phương, chia tay mà lẩn tránh và biến mất. Vì họ không can đảm và rõ ràng trong tình cảm nên cũng không đáng để phụ nữ gửi gắm cả đời.

Dám làm mà không dám chịu

Với phụ nữ, điều họ cần ở đàn ông không gì to tát ngoài cảm giác an toàn khi được che chở, bảo vệ. Đàn ông không dám chịu trách nhiệm được cho bất kì điều gì mình làm, thì lấy bản lĩnh gì để bảo bọc phụ nữ?

Có những người đàn ông có gan làm mọi việc, dù là chuyện sai trái và tồi tệ nhất, nhưng lại không có gan nhận lỗi và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Thay vì nhận sai và sửa đổi, họ đổ lỗi cho bất kì ai, bất kì hoàn cảnh nào. Kiểu đàn ông này, dù trong công việc hay tình cảm đều không bao giờ đáng tin cậy. Bởi họ không chịu trách nhiệm được cho bản thân thì còn đủ sức có trách nhiệm với ai khác?

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Đàn ông không có trách nhiệm thường mang khổ tâm đến cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy phải kiểu đàn ông tệ này thì cả đời đều phải lo cho anh ta và cô đơn chẳng thể dựa vào ai.

Dây dưa với tình cũ

Kiểu đàn ông tệ nhất với phụ nữ chính là dây dưa không dứt với tình cũ.

Ai cũng có quá khứ, chẳng ai ép buộc ai phải quên hết quá khứ. Nhưng một người đàn ông tử tế sẽ không dây dưa với tình cũ, không làm tổn thương người phụ nữ của mình ở hiện tại. Không cần biết đó là mối tình sâu đậm thế nào, đã là quá khứ chính là buông bỏ dứt khoát.

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Kiểu đàn ông tệ nhất với phụ nữ chính là dây dưa không dứt với tình cũ - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông hèn lại thường dính dáng với tình cũ. Họ quen hay lấy một người mới nhưng vẫn cho bản thân cơ hội với người cũ, nhập nhằng trong tình cảm. Họ không đủ bản lĩnh buông bỏ quá khứ, nhưng lại tham lam muốn có một người khác ở hiện tại. Đó là kiểu đàn ông nhu nhược, hèn kém trong tình cảm nên sẽ tổn thương nhiều người phụ nữ bên cạnh.

Phụ nữ yêu ai thì yêu, đừng yêu đàn ông hèn. Chỉ cần lầm phải một trong ba người đàn ông này, phụ nữ cả đời tự chuốc khổ tâm…

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