Tệ hơn cả NGOẠI TÌNH, đàn ông mắc 5 lỗi này, đàn bà đừng bao giờ THA THỨ!

Phụ nữ yêu 20/01/2018 05:30

Nếu không muốn bất hạnh, thì phụ nữ đừng bao giờ tha thứ cho 5 lỗi này ở  người đàn ông bên cạnh mình.

Hay ghen tuông quá đáng

Trong tình yêu, ghen tuông là điều cần thiết để nuôi dưỡng tình cảm bền vững hơn. Nhưng nếu ghen tuông quá đáng lại khiến cả hai càng mỏi mệt và không thể gắn bó dài lâu. Ghen tuông vô cớ xuất phát từ sự ích kỉ và không tôn trọng. Lấy một người chồng hay ghen tuông vô lý sẽ chỉ khiến đàn bà tự giam cầm cuộc sống của mình, bị kiểm soát đến không thở nổi. Tình yêu là sở hữu, nhưng nhất định không phải là chiếm hữu. Trong tình yêu cần sự thấu hiểu và tôn trọng để giữ cho nhau những không gian riêng tư.

Vì rõ ràng, ngoài tình yêu thì ai cũng có những mối quan hệ và quan tâm khác. Còn có công việc, bè bạn, gia đình…để chia sẻ và dành thời gian cùng. Vì vậy, cả phụ nữ hay đàn ông đều nên có không gian riêng để làm điều mình thích, gặp người mình muốn. Nếu thật lòng muốn bên nhau lâu dài, cả hai nên có sự thấu hiểu, cảm thông để tránh những ghen tuông không đáng có. Phải nhớ, ghen tuông có thể giúp tình yêu sâu đậm hơn, cũng có thể giết chết tình yêu.

Tệ hơn cả NGOẠI TÌNH, đàn ông mắc 5 lỗi này, đàn bà đừng bao giờ THA THỨ! - Ảnh 1
Phải nhớ, ghen tuông có thể giúp tình yêu sâu đậm hơn, cũng có thể giết chết tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Không cùng chí hướng

Rõ ràng không ai là hợp nhau hoàn toàn, trong tình yêu cũng như thế. Nhưng quan trọng là ta biết tìm cách bù đắp và dung hòa lẫn nhau. Có thể ban đầu chưa thể vì nhau mà hiểu hết mục tiêu, con đường nhau đi. Nhưng cả hai phải cùng nhau tìm hiểu và biết đâu là điều tốt nhau cho cả hai.

Hãy dành thời gian để biết những cảm xúc, ước mơ và điều đối phương theo đuổi. Đừng lúc nào cũng chỉ biết đến quan điểm của mình mà không hiểu cho vị trí của đối phương. Ai cũng có đam mê, cũng có con đường bản thân muốn đi đến cùng. Nếu không thể cùng nhau làm, hãy ở bên nhau khi mỏi mệt, cho nhau động lực bước tiếp. Vậy mà đủ sức bên nhau lâu dài.

Nói dối quá nhiều lần

Nói dối là biểu hiệu của ngoại tình. Đàn ông giỏi nói dối rồi sẽ ngoại tình. Nếu lời anh ấy nói dối là để tốt cho bạn thì có thể bỏ qua. Nhưng đừng để đến khi anh ấy bội bạc thì mới phát giác mình đã bị lừa quá nhiều lần.

Tệ hơn cả NGOẠI TÌNH, đàn ông mắc 5 lỗi này, đàn bà đừng bao giờ THA THỨ! - Ảnh 2
Hãy dành thời gian để biết những cảm xúc, ước mơ và điều đối phương theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình nhiều lần

Đàn ông có thể phạm sai lầm, có khi ngả nghiêng vì cám dỗ. Ta có thể tha thứ cho họ một lần, nhưng không có nghĩa là họ có thể sai nhiều lần. Quan trọng không phải là ngoài kia có bao nhiêu mới mẻ, mà là người đàn ông của bạn liệu có đủ dũng khí để thủy chung hay không. Với đàn ông, một lần ngoại tình có thể hiểu, chứ quá nhiều lần thì đừng cam chịu tha thứ. Lòng dạ đàn ông phản bội quá nhiều lần vốn không đáng để tin cậy trọn đời. Vì vậy, nếu người đàn ông của bạn từng thế này, đừng đắn đo, chấm dứt đi!

Bạo lực

Đây là lỗi lầm không thể tha thứ dù là một lần. Ngoại tình một lần, có thể tha thứ nhưng bạo lực một lần thì đừng dại bỏ qua. Đàn ông đã biết làm đau thể xác của bạn thì chính là không còn đủ tư cách để đón nhận tình cảm của bạn. Cũng đừng mong họ có thể thay đổi bằng vài lời xin lỗi. Đến cuối cùng, họ chỉ có thể làm bạn đau hơn chứ không bao giờ đổi thay được. Điều bạn có thể làm, chính là bỏ qua họ và tìm một người xứng đáng hơn.

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