2. Cuộc sống vẫn là nên đơn giản hóa mọi chuyện. Chuyện tự mình làm phức tạp hơn cũng chỉ mình làm khó mình. Thay vì cứ muộn phiền, chán nản, tiêu cực thì hãy sống lạc quan nhất có thể. Tâm thế vui vẻ thoải mái thì chuyện gì cũng dễ dàng vượt qua hơn.

1. Đã là đàn bà, ít hay nhiều cũng phải có tiền, tiền của chính mình. Trí tuệ sẽ giúp bạn có tiền, tiền sẽ là tiền đề cho cuộc sống hạnh phúc sau này. Và hơn hết, đừng nghĩ hôn nhân chỉ cần có tình yêu. Người ta đến với nhau vì tình yêu, không sai, nhưng để bên nhau cả đời thì cần có tiền, đủ tiền. Đàn bà lấy chồng thì càng phải có tiền để có tiếng nói, bảo vệ cả mình và con khi hợp tan ập đến. Đàn bà không nên thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế.

3. Đời này ngoài gia đình thì điều gì cũng có giá. Không ai cho không ai cái gì, và thứ gì bạn muốn có cũng đều phải trả giá. Vì vậy, người cho bạn cái gì thì phải tự hỏi họ đang đòi bạn những gì.

5. Đừng phô trương gia đình, công việc trên mạng xã hội…sẽ khiến mọi thứ tệ hơn. Không phải ai cũng đủ cảm thông với khó khăn của bạn, thay vào đó người muốn bạn bất hạnh lại càng nhiều.

6. Đừng cố tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ. Phụ nữ, bản chất là yếu đuối, đừng cố trở nên gánh gồng. Cũng đừng mạnh miệng nói mình bất cần rồi lại khổ đau một mình. Trong đời này, ai cũng cần chỗ dựa, ai cũng có quyền được chở che. Đừng cố tỏ ra mình bất cần, khi mình vẫn xứng đáng được yêu thương hơn. Phụ nữ dại chính là giả vờ kiên cường mà tâm can thì bão giông dày xéo.

7. Đàn bà nhất định đừng vương vấn tình yêu ngoài hôn nhân. Đàn bà khổ sở thì ly hôn, mệt mỏi thì kết thúc, chứ ngàn vạn lần đừng ngoại tình. Đàn ông ngoại tình, ngàn đường về, phụ nữ lạc đường một lối về cũng không có. Đàn bà, dù là vì lý do gì, bi thương nhường nào, một khi đã ngoại tình chính là đánh mất tất cả. Gia đình, con cái, và chính bản thân mình, hết thảy đều không còn. Đàn bà có yêu cũng phải danh chính ngôn thuận.

Đàn bà nhất định đừng vương vấn tình yêu ngoài hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

8. Đừng so sánh vạch xuất phát của mình với đích đến của người khác. Mỗi cuộc đời là một chặng đường khác nhau. Không ai giống ai và cũng không ai có thể thay ai sống được. Hôm nay bạn ganh tị với người khác, cũng không thể biết họ muốn được như bạn thế nào. Sống ở đời, vẫn chỉ là nên nhìn thẳng vào cuộc sống của mình mà cố gắng. Quan trọng là mình đã có gì, chứ không phải là có gì hơn ai.

9. Phụ nữ phải lo kiếm tiền, ít hay nhiều vẫn là phải cố gắng mỗi ngày. Bạn có tiền của chính mình không chỉ để khẳng định giá trị của bản thân mà còn có thể độc lập. Đừng dựa dẫm hết thảy vào đàn ông. Đàn ông không phải là điều an toàn nhất với phụ nữ, vì biết đâu ngày mai họ sẽ ra đi. Tiền thì không, tiền là thứ khiến đàn bà cảm thấy an toàn nhất. Tiền cũng sẽ là thứ có thể bảo vệ đàn bà tốt nhất. Đàn bà cần đàn ông và cũng phải cần tiền, nhớ nhé!

10. Nếu đã muốn bên ai, đã gật đầu, đã bước vào lễ đường thì phải cố đi cho đến cùng. Đã chọn thì phải chịu, không chịu nổi thì nhất định phải chọn lại. Đàn bà có chồng, phải học được cả chọn và chịu.