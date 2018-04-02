Phụ nữ biết phát huy thứ ‘vũ khí’ lợi hại này, đàn ông nào cũng phải ‘đầu hàng’ vô điều kiện!

Phụ nữ yêu 02/04/2018 05:30

Cơ thể phụ nữ luôn để lại những điều bí ẩn đầy hứng thú với đàn ông. Và không phải chị em nào cũng biết mình đang sở hữu thứ ‘vũ khí’ mà đàn ông nào cũng tự nguyện ‘đầu hàng’!

1. Khuôn mặt

Một người phụ nữ có gương mặt ưa nhìn luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đàn ông, ngay cả khi họ không có thân hình nóng bỏng quyến rũ. Dù vậy, phần lớn đàn ông thừa nhận rằng họ thích phụ nữ để mặt mộc mang vẻ đẹp tự nhiên, hơn là khuôn mặt trang điểm. Dù vậy, phụ nữ phải hiểu nét đẹp tự nhiên đàn ông thích là bê bối, không chăm chút. Đàn ông thích phụ nữ mặt mộc nhưng phải là mặt mộc gọn gàng, ưa nhìn. Vì vậy, đừng chỉ biết sử dụng mỹ phẩm quá đậm, mascara hay phấn son không thể khiến đàn ông bị thu hút bằng gương mặt tươi tắn vì được chăm sóc kỹ lưỡng. Do đó, phụ nữ nên dành thời gian mỗi ngày để chăm sóc da mặt nhé!

Phụ nữ biết phát huy thứ ‘vũ khí’ lợi hại này, đàn ông nào cũng phải ‘đầu hàng’ vô điều kiện! - Ảnh 1
Một người phụ nữ có gương mặt ưa nhìn luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

2. Vòng 3 căng tròn

Không chỉ khi ở trên giường đàn ông mới chú ý tới vòng 3 của phụ nữ, ngay cả khi bình thường họ vẫn hay nhìn ngắm bộ phận này của phụ nữ. Và đa phần đàn ông khó rời mắt khỏi một vòng ba căng tròn, săn chắc. Phụ nữ có vòng 3  đầy đặn cũng thường là người có sự thăng hoa trong đời sống tình dục. Một lý do khác nữa để đàn ông luôn chú ý tới vòng 3 của phụ nữ vì đây là dấu hiệu về khả năng sinh đẻ tốt ở phụ nữ. Chị em có thể cải thiện vòng 3 của mình bằng cách tập luyện và ăn uống hợp lý.

3. Mái tóc đẹp

Nhiều người bất ngờ vì mái tóc đứng vị trí thứ 3 trong danh sách những vũ khí chinh phục trái tim đàn ông của phụ nữ. Một phụ nữ có mái tóc đẹp luôn khiến đàn ông bị thu hút. Vì vậy, hãy dừng ngay suy nghĩ tóc không hề quan trọng và để kiểu tóc nào cũng được đi. Từ giờ, hãy chăm sóc tóc thường xuyên, xem xét kiểu tóc nào, màu tóc nào là hợp với mình. Một mái tóc đẹp, tràn đầy sức sống luôn khiến cánh mày râu khó lòng rời mắt ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Phụ nữ biết phát huy thứ ‘vũ khí’ lợi hại này, đàn ông nào cũng phải ‘đầu hàng’ vô điều kiện! - Ảnh 2
Một mái tóc đẹp, tràn đầy sức sống luôn khiến cánh mày râu khó lòng rời mắt ngay từ lần đầu gặp gỡ - Ảnh minh họa: Internet

4. Vòng 1 đầy đặn

Việc đàn ông bị thu hút bởi vòng một đầy đặn không phải là điều gì quá lạ, nhưng rõ ràng “núi đôi” luôn có sức hút đặc biệt. Đàn ông dù là ai cũng khó lòng cưỡng lại được sự quyến rũ của một vòng 1 căng tròn đầy đặn. Do đó, hãy cố gắng quan tâm và tìm hiểu cách chăm sóc vòng 1 để trở nên nổi bật dù bất cứ đâu.

5. Bờ môi gợi cảm

Đa phần đàn ông thường chú ý đến đôi môi của phụ nữ và nhiều người còn khó rời mắt khỏi bộ phận này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một đôi môi hồng hào, căng mịn luôn có thể khơi gợi những cảm xúc và hứng thú mới lạ ở đàn ông. Nếu bạn để ý vẫn có thể thấy những lúc đàn ông nhìn vào môi mình, vì rõ ràng anh ấy đang bị thu hút và rất muốn sở hữu nó. Do đó, hãy luôn chăm sóc môi mình, lựa chọn màu son phù hợp để càng “mài giũa” thứ vũ khí đầy lợi hại này nhé!

Phụ nữ biết phát huy thứ ‘vũ khí’ lợi hại này, đàn ông nào cũng phải ‘đầu hàng’ vô điều kiện! - Ảnh 3
Đa phần đàn ông thường chú ý đến đôi môi của phụ nữ và nhiều người còn khó rời mắt khỏi bộ phận này ngay từ ánh nhìn đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

6. Bàn tay mềm mại, thon nhỏ

Nhiều đàn ông thích đôi bàn tay nhỏ thon và mềm mại của phụ nữ. Họ thích được nắm trọn bàn tay này để bảo bọc và chở che. Không những vậy, đàn ông cũng nhìn vào bàn tay của phụ nữ để đoán liệu đây có phải người phụ nữ tinh tươm gọn gàng và sạch sẽ không. Vì vậy, hãy cắt tỉa móng tay gọn gàng, chăm sóc vùng da tay để mịn màng và mềm mại.

7. Hương thơm tự nhiên của cơ thể

Thường thì phụ nữ thích dùng nước hoa để tạo mùi hương thu hút đàn ông. Nhưng thật ra đàn ông lại thích mùi hương tự nhiên trên cơ thể của phụ nữ. Vì vậy, hãy luôn giúp mình sạch sẽ và thơm tho nhất, từ đó mùi hương tự nhiên trên cơ thể của bạn sẽ càng khiến đàn ông quấn quýt không rời!

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