Đàn ông rất coi trọng chuyện gia đình, vợ chồng riêng tư. Họ không bao giờ muốn mọi người biết đến bí mật của mình. Họ nghĩ rằng cuộc sống của ai cũng nên có sự riêng tư nhất định, không nên chia sẻ và cho quá nhiều người biết, ngay cả bạn bè thân thiết và người thân.

Phụ nữ thường hay dễ tâm sự chuyện riêng tư với bạn bè, người thân của mình. Họ có thể nói về bất cứ điều gì, kể cả những bí mật thầm kín của hai vợ chồng đến những chuyện gia đình nên được giấu kín. Dù biết là phụ nữ chỉ vì muốn tâm tình để giải tỏa buồn vui nhưng đàn ông hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này.

Chính điều này khiến họ dễ muộn phiền, khiến đàn ông thật sự rất khó chịu. Đàn ông luôn muốn người phụ nữ của mình sống lý trí một chút, đừng cả tin vào những chuyện không có căn cứ.

Phụ nữ nhẹ cả tin, hay tin vào những chuyện vớ vẩn, không logic, thiếu tính khoa học. Đây là cội nguồn của việc mê tín dị đoan ở phụ nữ. Có khi họ vì một lần đi bói toán mà hoang mang chuyện tình yêu, hôn nhân tan vỡ.

Hay nghi ngờ chồng/bạn trai sẽ phản bội

Đây luôn là điều phụ nữ nào cũng dễ vướng bận trong lòng. Dù rằng ngoại tình là điều khó lòng chấp nhận, nhưng đừng vì vậy mà đâm ra nghi ngờ vô lý, kiểm soát đối phương quá mức.

Đàn ông cực ghét cảm giác bị giám sát, nghi ngờ, đặc biệt là chịu đựng người phụ nữ của mình ghen tuông vô lý. Yêu đương không nên quá mù quáng nhưng cũng đừng đánh mất lý trí vì ghen tuông, nghi ngờ. Nếu chưa có bằng chứng rõ ràng thì đừng vội “vu khống” cho chồng. Vì chính những lúc nghi ngờ thế này mới khiến vợ chồng dễ xa nhau nhất. Có thế nào, cũng hãy từ tốn tìm hiểu và giải quyết cùng chồng. Đàn ông luôn tôn trọng sự lý trí và bình tĩnh của phụ nữ trong mọi trường hợp.

Đàn ông luôn tôn trọng sự lý tí và bình tĩnh của phụ nữ trong mọi trường hợp - Ảnh minh họa: Internet

Luôn nói về chuyện giảm cân

Đàn ông luôn thích khoảng thời gian vừa dùng bữa, vừa tâm sự những chuyện vui buồn cùng phụ nữ. Họ không thích nghe chuyện ăn kiêng hay giảm cân trong mỗi bữa ăn. Điều này sẽ khiến họ mất hứng thú, thậm chí là cực kì khó chịu.

Chuyện vóc dáng với phụ nữ vốn rất quan trọng nhưng đừng nói về nó quá nhiều với đàn ông. Nhất là khi anh ấy đang muốn ăn uống ngon miệng và thoải mái. Hãy cứ bỏ qua hết chuyện giảm cân, chế độ kiêng cử mà cùng đàn ông tận hưởng những bữa ăn lãng mạn và vui vẻ.

Hay nói về những chuyện cũ

Phụ nữ thường dễ tha thứ nhưng khó quên. Dù không nói nhưng họ vẫn giữ lại hầu hết những lỗi lầm đã cũ của người đàn ông của mình. Đến một lúc, khi không vui chuyện gì, sẽ như một thói quen, họ “bới móc” lại những chuyện đó như để giải tỏa lòng dạ đang khó chịu của mình.

Nhưng phụ nữ nên nhớ, không ai thích bị nhắc về những lỗi lầm của mình. Khi bạn đã chấp nhận tha thứ cho đàn ông thì nhất định phải quên nó nhanh nhất có thể. Nếu không thể quên cũng không được nhắc lại trước mặt họ. Vì một khi bạn nhắc lại thì chính là đang kéo mình và đối phương vào một cuộc chiến không đáng có.

Là phụ nữ, muốn giữ trái tim đàn ông vốn dĩ không khó. Không cần bạn phải quá tinh tế hay khôn khéo, đôi khi chỉ cần biết điều là đủ. Biết mình phải làm gì và không nên làm gì, khi ấy thì đàn ông mới vừa thương, vừa nể mình hơn!