Những lời khen từ vợ khiến chồng ghét cay ghét đắng

Phụ nữ yêu 07/11/2019 05:12

Điều đàn ông ghét nhất ở vợ là những lời khen này. Vợ có thể vô tình nói, hay nghĩ đó là một lời khen, nhưng thật sự thì đàn ông không hề thích!

Dù vợ có thể nghĩ đây là những lời khen nhưng lại là những điều đàn ông ghét nhất. Vì đàn ông có thể hiểu sai lời vợ nói, hay phụ nữ đặt cảm xúc tiêu cực vào một lời khen và vô tình làm tổn thương kiêu hãnh của đàn ông…

“Em vui khi anh muốn giúp em làm việc nhà, nhưng để em tự làm thì nhanh hơn!”

Chồng đề nghị giúp bạn làm việc nhà đó là một ý tốt đáng để trân trọng. Và bạn không nên đánh giá anh ấy làm nhanh hay chậm, có hiệu quả như bạn hay không. Dù rằng, bạn đã có một ngày làm việc dài ở công sở và chỉ muốn làm thật nhanh việc nhà để nghỉ ngơi. Nhưng đàn ông cực kì ghét cảm giác họ làm việc gì không tốt bằng vợ. Với lời khen ấy, chồng sẽ nghĩ bạn đang đánh giá thấp anh ấy.

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Dù vợ có thể nghĩ đây là những lời khen nhưng lại là những điều đàn ông ghét nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng đã đề nghị giúp bạn, hãy cứ để anh ấy làm và bạn sẽ làm một việc khác cùng lúc đó. Sau đó, cả hai có thể vui vẻ dành thời gian buổi tối cho nhau. Hãy nhớ rằng đàn ông luôn thích được khen ngợi, và đừng tiếc một lời cảm ơn để cho anh ấy động lực làm lần sau.

“Anh sửa được cái này à? Anh làm em bất ngờ quá”

Tốt nhất là bạn đừng tỏ ra quá ngạc nhiên khi chồng có thể làm giỏi một việc gì đó mà bạn chưa biết. Vì sự bất ngờ của bạn khiến đàn ông nghĩ rằng trước đó anh ấy kém cỏi trong mắt bạn. Đàn ông không thích vợ đánh giá thấp khả năng nam tính của mình.

Bởi thế, thay vì bất ngờ và nói một lời khen theo cảm xúc như thế, bạn chỉ nên khen ngợi và cảm ơn chồng. Một người vợ thông minh luôn biết cách cho đàn ông cảm giác hãnh diện về mình.

“Anh là người duy nhất em có thể trò chuyện”

Đàn ông không thích khi bạn đặt quá nhiều cảm xúc và kỳ vọng như thế vào anh ấy. Trở thành một người như bạn gái, chị gái hay mẹ của bạn để nghe bạn tâm sự, kể lể là một áp lực lớn với đàn ông. Bạn chỉ cần nói anh ấy là người bạn tin cậy. Chỉ cần có thế, đàn ông sẽ cảm thấy thoải mái và tự hào.

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Đàn ông không thích khi bạn đặt quá nhiều cảm xúc và kỳ vọng như thế vào anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

“Anh thật dễ thương”

Từ “dễ thương” không nằm trong kho lời khen đàn ông muốn nghe từ vợ. Vì từ này hoàn toàn không nam tính dành cho đàn ông. Và khi đàn ông nghe như thế, họ cảm thấy bản thân như một cậu bé. Ngược lại, đàn ông lại muốn trở thành một người đầy bản lĩnh, nam tính có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình.

“Cảm ơn vì món quà anh tặng cho em, nhưng có vẻ nó không hợp với em”

Dù rằng chiếc váy anh ấy tặng bạn dịp sinh nhật không phải là kiểu dáng bạn thích thì cũng đừng nói câu trên. Câu nói này khiến đàn ông cảm thấy anh ấy không biết bạn thích gì, và sẽ ngần ngại cho món quà lần sau.

Nếu đàn ông tặng bạn món đồ gì, hãy cho chồng thấy cảm giác thích thú vì tấm lòng của anh ấy, hơn là chỉ nói về món đồ. Và hãy tinh ý gợi ý cho chồng những món đồ bạn thích, để anh ấy biết và mua nó tặng bạn.

“Anh chẳng khác nào đứa con thứ 3 của em, nhưng em vẫn yêu anh”

Trong câu nói này, vế sau hoàn toàn không thể cứu vãn được vế trước trong suy nghĩ của đàn ông. Anh ấy chỉ cảm thấy bản thân là gánh nặng với vợ, hơn là thấy tình yêu của vợ dành cho mình.

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Nhiều phụ nữ không nhận ra lời mình nghĩ là khen chồng lại là điều đàn ông ghét nhất. Bởi thế mà dễ nảy sinh hiểu lầm, làm rạn nứt tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể bày tỏ tình cảm của mình hay những góp ý chân thành một cách nhẹ nhàng hơn. Rằng bạn yêu chồng vì anh ấy dành thời gian cho gia đình, nhưng bạn sẽ yêu chồng hơn nếu anh ấy bớt vô tâm và cùng bạn giữ kỹ luật cho con cái.

“Đây là điều lãng mạn nhất chồng tôi từng làm”

Đừng nói câu này với người khác trước mặt chồng. Vì có thể người khác hay anh ấy có thể hiểu rằng chồng chưa từng chiều chuộng bạn. Bạn có thể khoe rằng: “Anh ấy luôn cho tôi những bất ngờ, và đây là điều bất ngờ ngọt ngào nhất”. Câu nói thế này sẽ khiến đàn ông thấy hãnh diện hơn.

“Em yêu chiếc bụng béo của anh”

Đàn ông đôi khi sẽ hiểu câu này theo một nghĩa rằng bạn đang chê anh ấy. Thay vì vậy, bạn nên nói rằng bạn yêu anh ấy vì anh ấy là một người chồng, người cha tốt, hơn là những anh chàng 6 múi chỉ biết đến bản thân. Nếu thế, chồng sẽ thấy được vai trò quan trọng của mình, và hài lòng với lời khen của bạn.

Nhiều phụ nữ không nhận ra lời mình nghĩ là khen chồng lại là điều đàn ông ghét nhất. Bởi thế mà dễ nảy sinh hiểu lầm, làm rạn nứt tình cảm.

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