Nếu nghĩ rằng ‘chồng cầm nhiều tiền sẽ hư’ các bà vợ hãy đọc ngay bài viết này

Phụ nữ yêu 02/10/2017 16:42

Phụ nữ đừng dại dột nghĩ rằng chỉ cần giữ hết tiền thì chồng sẽ không có cơ hội hư hỏng, bởi đàn ông nếu muốn ‘hư’ sẽ có đủ cách lách luật để ‘hư’.

Người phụ nữ ngoài vai trò là một người vợ, người mẹ còn là ‘tay hòm chìa khóa’ quản lý chi tiêu trong gia đình Một người vợ biết vun vén sẽ giúp số dư trong tài khoản tăng lên nhanh chóng, kinh tế gia đình khấm khá, ổn định. Tuy nhiên, nếu đang nghĩ là vợ bạn có quyền ‘tịch thu’ hết tiền của chồng, vừa để tích cóp lo cho tương lai lại đề phòng trường hợp chồng léng phéng bên ngoài thì bạn đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng.

Nếu nghĩ rằng ‘chồng cầm nhiều tiền sẽ hư’ các bà vợ hãy đọc ngay bài viết này - Ảnh 1
Đừng kiểm soát tài chính của chồng quá khắt khe nếu không muốn chồng 'nổi loạn' -Ảnh: Internet

Đàn ông nếu muốn giữ tiền sẽ không thiếu gì cách, nhưng một khi họ đã tự nguyện ‘giao nộp’ thì bạn hãy tin tưởng chồng. Việc phát cho chồng từng đồng mỗi ngày, hay khó chịu mỗi khi chồng chi tiêu nhiều tiền hơn bình thường sẽ khiến đàn ông mất mặt trước bạn bè, đồng nghiệp. Chưa kể, việc bị vợ kiểm soát tài chính sẽ làm đàn ông nảy sinh tâm lý đối phó, tìm đủ mọi cách để có ‘quỹ đen’.

Vậy nên, thay vì tận thu đến đồng cuối cùng của chồng hãy để họ được chi tiêu thoải mái trong khuôn khổ. Đừng quá keo kiệt với chồng, cũng đừng khiến họ phải nói dối bạn chỉ vì tiền, hãy khéo kéo để vợ chồng cùng nhau gầy dựng kinh tế gia đình nhưng vẫn giữ được hạnh phúc mặn nồng dài lâu.

Ngoài việc phát tiền cho chồng mỗi ngày, là vợ bạn cũng nên tránh những sai lầm đáng tiếc sau nếu không muốn tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Nếu nghĩ rằng ‘chồng cầm nhiều tiền sẽ hư’ các bà vợ hãy đọc ngay bài viết này - Ảnh 2
Thay vì hằn học, đổ mọi lỗi lầm lên chồng bạn nên bình tĩnh và ngồi lại trò chuyện để giải quyết vấn đề - Ảnh: Internet

Không đổ mọi lỗi lầm lên chồng

Việc con bạn phạm lỗi hay thất bại trong kinh doanh là điều không ai mong muốn, thay vì trách cứ và đổ mọi trách nhiệm lên chồng bạn nên dùng sự thấu hiểu, chia sẻ để giải quyết vấn đề. Uốn nắn, nuôi dạy con cái cần sự nhất quán giữa bố và mẹ, kinh tế gia đình là nỗi lo chung của hai người

Đàn ông luôn đánh giá cao những phụ nữ hiểu chuyện, luôn có những chủ ý mang tính xây dựng. Bạn đừng dùng sự hằn học, nhỏ nhen để ứng xử trước những lỗi sai của chồng nếu không muốn hôn nhân nguội lạnh.

Chẳng bao giờ khen ngợi chồng

Cũng giống như phụ nữ, đàn ông rất thích được khen ngợi trước những gì họ đạt được. Đây chính là cách khích lệ tinh thần, giúp chàng phát huy những ưu điểm của chính mình.

Vậy nên, tahy vì chăm chăm bới móc những khiếm khuyết nơi họ người vợ nên học cách động viên, khen ngợi khi chồng giúp bạn trông con hay giặt quần áo. Chỉ với những cử chỉ nhỏ này chồng bạn sẽ luôn vui vẻ đỡ đần vợ một cách vui vẻ, hào hứng.

Nếu nghĩ rằng ‘chồng cầm nhiều tiền sẽ hư’ các bà vợ hãy đọc ngay bài viết này - Ảnh 3
Chồng không phải là tài sản riêng của bạn vậy nên đừng cố 'sở hữu' chàng - Ảnh: Internet

Giữ chồng quá chặt

Vợ chồng bạn sống chung trong một mái nhà, có với nhau những đứa con nhưng bạn tuyệt nhiên đừng xem anh ấy là tài sản riêng của mình. Đừng vi tính sở hữu mà giữ chồng khư khư, muốn họ sau giờ tan tầm phải về nhà ngay lập tức.

Đàn ông giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ, họ cần có các mối quan hệ khác để cuộc sống được cân bằng. Đừng vì sợ mất chồng mà ‘nhốt’ chồng trong lồng.

Nói xấu nhà chồng

Nếu bạn và nhà chồng không hợp nhau, thay vì kể xấu gia đình chồng với mọi người bạn nên tìm cách để chung sống hòa hợp với họ. Đàn bà nên nhớ, dù bạn có ghét nhà chồng đến đâu thì đấy vẫn là gia đình của chồng bạn, là gia đình mới mà bạn sẽ gắn bó cả đời.

Thay vì khiến không khí gia đình căng thẳng, hãy học cách yêu thương, tôn trọng và đối đãi tử tế với người thân của chàng. Trồng cây ắt có ngày hái quả, gieo hạt mầm yêu thương bạn sẽ hái được quả hạnh phúc.

 

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