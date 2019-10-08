Muốn biết chồng tốt hay không hãy đợi đến khi vợ sinh con

Nhiều ông chồng vô tâm bảo rằng mình có giúp được gì đâu mà ở cạnh vợ lúc sinh con. Nhưng cái đàn bà cần chính là sự hiện diện của chồng trong khoảnh khắc thiêng liêng và quan trọng nhất cuộc đời.

Lúc phụ nữ xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất mà chồng hứa hẹn thương yêu, thủy chung suốt đời thì chỉ nên tin một nửa. Hãy đợi đến lúc mang thai và sinh con, khi cơ thể tăng cân, khi da rạn, khi xấu xí tàn tạ nhất sẽ thấy được chồng có thương mình không. Đàn bà sinh con mới hiểu lòng chồng, câu này luôn luôn đúng. Đàn bà đợi đến lúc sinh con mới hiểu lòng chồng - Ảnh minh họa: Internet Khoa sản chính là nơi bộc lộ rõ nét nhất tình yêu của đàn ông dành cho vợ. Trước cửa phòng sinh, đàn ông muôn hình muôn vẻ. Người chồng tốt lo lắng bất an, không dám rời đi trước cửa phòng sinh, thậm chí trào nước mắt lo lắng cho vợ. Người nằng nặc đòi bác sĩ cho vào với vợ. Khi đẩy con ra, đàn ông nhào đến với vợ đầu tiên với ánh mắt thương yêu. Chừng đó thôi, không cần nhiều lời hoa mỹ cũng đủ hiểu đàn ông thương vợ nhiều như thế nào.

Nhưng cũng có những ông chồng vô tâm. Người đời có câu: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Sinh nở với đàn bà là đau đớn, là cửa tử. Vậy mà khi vợ được đẩy vào phòng sinh, đối diện với biết bao hiểm nguy lại có những người đàn ông dửng dưng. Họ tặc lưỡi khi vợ quặn mình trở dạ: “Đàn bà ai chẳng đẻ”. Chẳng cần biết vợ chịu đựng những gì sau cánh cửa ấy, đàn ông kiếm ghế đá ngả lưng. Có ông ngủ say đến mức y tá gọi không nghe thấy. Có kẻ lại chúi mũi vào điện thoại chơi game, đọc báo… Người vợ cần chồng bên cạnh cho khoảnh khắc thiêng liêng và quan trọng nhất cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà sinh con, yếu đuối và nhạy cảm. Họ cần chồng ở bên cạnh, cần chồng nắm tay an ủi, vỗ về. Nhiều người đàn ông vô tâm bảo rằng mình có giúp được gì đâu mà ở cạnh vợ lúc đó. Nhưng cái đàn bà cần chính là sự hiện diện của chồng trong khoảnh khắc thiêng liêng và quan trọng nhất cuộc đời. Nhiều người phụ nữ vì cái nắm tay khi mình trở dạ sinh con đã quyết định ở lại bên chồng những lúc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ.

Người chồng tốt khi vợ mang thai và sinh con luôn ở bên cạnh và chăm sóc. Vì thương nên không muốn vợ làm việc nhiều, luôn để ý từng bữa ăn giấc ngủ, luôn bên cạnh mỗi lần khám thai. Họ cũng nhẫn nại hơn khi vợ khó ở, trái tính trái nết… Ngược lại, có những người đàn ông lại hết sức vô tâm, vô tình. Có những người đàn bà đi khám thai một mình, ăn uống một mình thậm chí khi trở dạ cũng một mình nốt. Bởi chồng đang bận đi ăn nhậu, bận sa vào những cuộc vui chơi ngoài kia. Họ thấy việc sinh nở là bình thường chứ chẳng có gì to tát. Đêm đêm vợ thức trông con đến rộc người mà chồng vẫn cứ ngáy đều đều. Và đau lòng thay, vì sinh lý, đàn ông nhẫn tâm ngoại tình lúc vợ mang nặng đẻ đau đứa con của mình. Người chồng tốt hiểu rằng vợ mình đã hy sinh và đánh đổi rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Mang thai và sinh con, cũng là lúc người phụ nữ xấu xí, tàn tạ nhất. Người đàn ông thương vợ sẽ không vì những điều đó mà chê bai, trách móc. Họ hiểu được rằng người phụ nữ đã phải hy sinh và đánh đổi rất nhiều nên càng trân trọng. Muốn biết người chồng tốt hay không tốt, tử tế hay chỉ là những kẻ vô tâm thì hãy đợi đến khi vợ sinh con sẽ bộc lộ ra hết.

Đàn bà khôn ngoan xem ly hôn là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn Từ bây giờ, tôi sẽ sống những ngày tháng vui vẻ, bình yên. Phụ nữ yếu đuối sẽ xem ly hôn là kết thúc, còn đàn bà khôn ngoan sẽ xem ly hôn là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-biet-chong-tot-hay-khong-hay-doi-den-khi-vo-sinh-con-340320.html