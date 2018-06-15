Hôn nhân đổ vỡ, chắc chắn bạn đã mắc phải những sai lầm nguy hiểm này

Phụ nữ yêu 15/06/2018 14:12

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân và đây là những sai lầm nguy hiểm gây rắc rối lớn nhất.

Một cặp vợ chồng dẫn nhau đến văn phòng luật sư và nói rằng không muốn sống chung với nhau nữa. Chị tố cáo anh ở bẩn, lười biếng, chỉ biết ăn và ngủ không làm gì nên hồn. Còn anh tố chị là người nói nhiều, hay càm ràm, suốt ngày mua sắm, trong nhà đã không còn chỗ nào để chứa. Không ai nhường ai, cả hai cãi nhau trước mặt luật sư.

Cô luật sư lên tiếng hỏi: “Hai anh chị có thật sự muốn ly hôn?” Cả hai bỗng im bặt, không còn ồn ào nữa. Luật sư tiếp tục hỏi: “Anh chị hãy nhớ lại xem bản thân đã mắc những sai lầm gì khiến đối phương phải đưa ra quyết định như thế này?".

- Ngày nào tôi cũng nấu cơm rồi đợi đến tối, khuya nhưng anh ấy vẫn chưa đi làm về, cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin. Cô nghĩ xem, làm vợ như tôi có tủi thân hay không?

Anh lên tiếng phân bua.

- Do công việc của tôi nhiều quá, cô ấy là vợ phải hiểu, chứ không phải suốt ngày càm ràm. Rồi thậm chí còn nói tôi đi chơi, chứ không có công việc gì mà bận đến khuya.

Cô luật sư cười nói cả hai hãy về và thay đổi những thói quen đó của mình. Vợ bớt càm ràm, chồng về nhà sớm một chút. Nếu còn nhiều khúc mắc hãy quay lại đây cô ấy sẽ giúp cả hai làm đơn ly hôn. Vậy là cả hai ra về.

Hôn nhân đổ vỡ, chắc chắn bạn đã mắc phải những sai lầm nguy hiểm này - Ảnh 1
Hôn nhân đổ vỡ, chắc chắn cả hai đã mắc phải những sai lầm này - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, anh mang công việc về nhà làm, không còn về muộn nữa. Chị cũng không còn càm ràm như xưa, mỗi ngày cả hai cùng nhau ăn cơm rồi xem tivi. Không khí trong nhà cũng không còn căng thẳng như trước. Bây giờ cả hai mới thật sự hiểu ra những sai lầm này của bản thân  đã khiến cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc.

Vợ không lắng nghe, luôn phản bác ý kiến của chồng

Chị là người khá nóng tính, nói chưa được vài câu đã quy tội cho anh, không cần biết có lý do chính đáng hay không. Trong khi vợ chồng cùng nhau tranh luận về một vấn đề, chị luôn là người lớn tiếng nhất và luôn muốn giành phần thắng về mình. Sau lời khuyên của cô luật sư, chị điềm tĩnh hơn, nhẫn nhịn chồng trong những cuộc cãi vã. Khi chị im lặng, anh cũng tự nhận ra những lỗi lầm của bản thân và không còn lời qua tiếng lại gay gắt như trước.

Chồng không tôn trọng vợ

Hôn nhân đổ vỡ, chắc chắn bạn đã mắc phải những sai lầm nguy hiểm này - Ảnh 2
Trong hôn nhân phải tôn trọng nhau mới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần anh đi làm về muộn hay tụ tập bạn bè đều không nhắn tin hay gọi điện cho chị. Đây là sai lầm lớn nhất của anh khiến hôn nhân của cả hai dần bế tắc. Rút kinh nghiệm, hôm đó, anh đi gặp khách hàng và có nhắn tin về cho chị. Vậy là chị vui vẻ một mình ăn cơm, không hỏi dài dòng và tra khảo như trước. Bởi vậy các ông nên nhớ, việc tôn trọng vợ là điều cần thiết phải làm. Không cần gì quá cao siêu, chỉ cần thể hiện hành động nhỏ như nhắn tin, gọi cho vợ để cô ấy không phải đợi cơm. Hoặc nếu về quá muộn hãy bảo cô ấy đi ngủ trước đừng đợi cửa.

Cả hai thờ ơ với những cảm xúc của nhau

Hôn nhân đổ vỡ, chắc chắn bạn đã mắc phải những sai lầm nguy hiểm này - Ảnh 3
Lắng nghe và quan sát là việc làm quan trọng trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bởi lẽ có quá nhiều công việc và sức ép nên nhiều người thường bỏ rơi người bạn đời của mình. Đôi khi họ chỉ quan tâm đến bản thân mà không biết đối phương hôm nay như thế nào. Thậm chí còn lơ là, thờ ơ trong chuyện chăn gối, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Đây là sai lầm vô cùng nguy hiểm dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân, bạn nên biết để tìm cách khắc phục. Đã là vợ chồng việc lắng nghe và quan sát cảm xúc của nhau vô cùng cần thiết. Vì vậy hãy tinh ý một chút để tình cảm vợ chồng thêm gắn bó hơn.

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Phụ nữ tự tay giết chết hôn nhân của mình vì vô tư nói những điều này cho người khác nghe

Nếu phụ nữ tâm sự với người khác những điều dưới đây, sớm muộn gì cũng gặp trục trặc trong hôn nhân, vợ chồng lục đục, có nguy cơ ly tán.

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