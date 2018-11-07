Đứng trước 3 nỗi sợ này đàn bà có chồng bội bạc khổ mấy cũng chẳng thể buông

Dù mỗi ngày đều tổn thương không ngớt vì chồng phản bội nhưng không ít người vợ vẫn cam chịu, làm lơ hết thảy, cũng chỉ vì…

Sợ miệng đời cay nghiệt Làm sao có thể quản được miệng thiên hạ, tránh thế nào cũng phải nghe lời người cay nghiệp. Trong mỗi gia đình, kẻ ngoại tình luôn là người gây lỗi lầm lớn nhất. Nếu đàn bà ngoại tình, cả đời không được tha thứ, lời lẽ thiên hạ nghiệt ngã cay đắng. Họ có thể trở về chính là may mắn vì được thứ tha. Nhưng đàn ông một khi ngoại tình thì thế gian cũng chỉ nói thói đàn ông là vậy. Và sự trở về của họ lại là may mắn cho những người vợ. Miệng đời có khi còn tàn độc hơn khi nói chồng ngoại tình là do vợ. Thậm chí, phụ nữ ly hôn chẳng mấy dễ dàng sống tiếp cuộc sống độc thân. Lời lẽ thiên hạ sẽ là đàn bà bỏ chồng chẳng mấy giỏi giang, có thế nào mới không giữ được gia can. Mọi đắng cay đều có thể hướng về phía đàn bà, không khoan nhượng cảm thông…

Mọi đắng cay đều có thể hướng về phía đàn bà, không khoan nhượng cảm thông… - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn bà nên hiểu miệng đời nói được vài ngày, vài tháng, chứ đâu nói đến cuối đời mình. Nói mãi rồi họ cũng chán, còn cuộc đời mình cũng chỉ mình lo. Nỗi đau mình chịu họ không biết, hay niềm vui mình có cũng đâu từ họ mà ra. Thế thì đừng để vài lời họ nói mà quyết định buồn vui của mình. Đau khổ thì ly hôn, còn chấp vá thì mong hạnh phúc. Cuộc sống của mình nên do mình quyết, đừng để kẻ dưng người lạ sống thay mình. Sợ con sống thiếu thốn tình cảm gia đình Đàn bà khi đã có con luôn nghĩ cho con trước, làm gì cũng đều vì con. Đàn bà vì vậy càng mong giữ cho con một mái nhà đủ cha đủ mẹ, đủ hơi ấm gia đình. Vì họ hiểu với trẻ nhỏ, nền tàng gia đình quan trọng và tác động phần lớn nhân cách và quan điểm của trẻ khi lớn lên. Vì vậy họ bằng lòng nhẫn nhịn từng ngày, chịu đựng bội bạc từ chồng, từng đêm cô độc hiu hắt… chỉ để giữ lấy một người cha cho con.

Có người vì sợ con lớn lên nhiều buồn tủi, thiếu thốn tình cảm mà chịu cả kiếp chung chồng đầy hổ thẹn. Để đến cuối cùng, đàn ông phản bội đến tận cùng, ruồng bỏ cả gia đình con cái, đau khổ nhất vẫn là đàn bà chịu. Để đến cuối cùng, đàn ông phản bội đến tận cùng, ruồng bỏ cả gia đình con cái, đau khổ nhất vẫn đàn bà chịu - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, sẽ không có đứa con nào muốn mẹ mình khổ đau chỉ vì thứ hạnh phúc không còn thực. Luôn có nhiều đứa trẻ thật sự chỉ mong mẹ mình có thể hạnh phúc hơn, dù là phải vắng bóng cha về sau. Đừng cho mình quyền hy sinh vô ích vì con. Thay vào đó, hãy hạnh phúc vì con. Vì khi có một người mẹ hạnh phúc thì mọi đứa trẻ mới lớn lên hạnh phúc được. Sợ cha mẹ mất thể diện với mọi người Đàn bà lấy chồng thì dễ chứ bỏ chồng thì khó lắm. Họ có thể kết hôn vì yêu, vì ngoài ý muốn, hay chỉ vì đến tuổi phải cưới… đều chỉ là vì chính họ. Nhưng khi đàn bà bỏ chồng thì sẽ là chuyện của con cái, cha mẹ, họ hàng hai bên. Đàn bà không dám bỏ chồng vì sợ khiến cha mẹ mất mặt với họ hàng, làng xóm. Họ sợ cha mẹ đến tuổi già còn phải đau lòng vì con gái đã lớn. Và họ nghĩ cách duy nhất khiến cha mẹ an tâm là cố giữ lấy gia đình này, dù phải nhận không ít đau lòng từ người chồng phản bội. Họ nghĩ cách duy nhất khiến cha mẹ an tâm là cố giữ lấy gia đình này, dù phải nhận không ít đau lòng từ người chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet Nhưng liệu đàn bà có hiểu người mong mình hạnh phúc vô điều kiện nhất trên đời này chính là cha mẹ. Nếu bạn ly hôn, họ cũng chỉ đau lòng vì đời bạn dở dang hạnh phúc. Nếu bạn bỏ chồng, họ cũng chỉ buồn phiền vì bạn từng chịu đựng khổ đau. Sẽ không người cha người mẹ nào vì chút thể diện của bản thân mà mong con cố chịu đựng bất hạnh thêm. Hãy nhớ, họ luôn muốn bạn làm điều mình có thể hạnh phúc hơn. Vì vậy, đừng phụ lòng họ…

Sau ngoại tình: Đàn ông rồi sẽ muốn trở về, đàn bà lại chỉ muốn ra đi Đàn bà dần thấy rằng bao năm tháng mòn mỏi đợi chồng đổi thay, cũng nào bằng giây phút họ gặp đúng người cho họ hy vọng. Thứ mộng tưởng của đàn bà ngoại tình dù có vô lý chắc cũng vì niềm tin dần được nuôi dưỡng từ một người đàn ông xa lạ như thế...

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