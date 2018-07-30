Đối phó với bà cô bên chồng: Tưởng khó mà dễ

Phụ nữ yêu 30/07/2018 08:53

Người ta thường nói “giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”. Vì thế mỗi cô gái khi bước chân về nhà chồng đều "ủ mưu" sẵn những toan tính đối phó với bà cô bên chồng.

Từ xưa đến nay người ta thường cho rằng những bà cô bên chồng, tức em gái của chồng là những người ghê gớm. Bởi vậy khi bước chân vào nhà chồng mà có em gái của chồng chưa kết hôn khiến không ít nàng dâu lo lắng. Họ luôn tìm cách trị bà cô bên chồng.Thế nhưng chị em không hề biết rằng thay vì phải tìm cách đối phó với chị em của chồng, chúng ta hoàn toàn có thể sống với họ một cách êm ấm, thuận hoàn với những tuyệt chiêu sau đây.

1. Trò chuyện và chia sẻ với em chồng nhiều hơn

Đừng ngần ngại chia sẻ, tâm sự với em chồng, cũng đừng tiếc lời nói với nhau. Chỉ có giao tiếp mới hiểu hơn về nhau. Khi đó bạn sẽ hiểu được tính cách, sở thích của cô em chồng để bạn có thể điều chỉnh mọi tình huống thật linh hoạt để cả hai chị em cảm thấy gần gũi, thân quen với nhau hơn thay vì những xích mích, mâu thuẫn không đáng có.

Đối phó với bà cô bên chồng
Đối phó với bà cô bên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi cả hai đã hiểu về nhau nhiều hơn, cảm thấy gắn kết thì chắc chắn rằng những câu chuyện của hai chị em có thể kéo dài cả ngày không hết. Hãy nhớ giao tiếp chính là một cách hữu hiệu để gắn kết con người với con người, là sợi dây nuôi dưỡng tình cảm trong sáng, tốt đẹp hơn mỗi ngày.

2. Không chê bai em chồng

Em chồng là một trong những đối tượng khá nhạy cảm trong gia đình chồng. Vì thế khi mới bước chân về nhà chồng bạn đừng dại dột mà chê bai em chồng. Điều này sẽ khiến cô ấy không vui, thậm chí là hậm hực, khó chịu dẫn đến hòa khí giữa hai chị em khó có thể gắn kết được.

Phụ nữ đã lấy chồng thì theo thói nhà chồng nên chị em đừng chê bai gì về nếp sinh hoạt, ăn uống của gia đình nhà chồng. Thay vì bắt cô em chồng và gia đình nhà chồng phải thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống thì sao bạn không tự điều chỉnh bản thân để có thể hòa nhập với gia đình chồng nhỉ?

3. Hãy coi em chồng như một người em gái, người bạn thân

Nếu bạn có thể coi em chồng như một người em gái, một người bạn thân thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cả hai không có quá nhiều khoảng cách. Hãy rủ cô ấy đi mua sắm, ăn uống, vui chơi,… để rút ngắn khoảng cách của hai người. Chỉ khi bạn làm được điều này thì bạn mới có thể thoải mái, tự nhiên trong giao tiếp, chia sẻ và đối xử với cô ấy. Mặt khác khi cô ấy cảm nhận thấy sự đối xử tốt, thân thiện từ bạn chắc chắn cô ấy sẽ không còn dè chừng với bạn nữa mà sẽ thoải mái chia sẻ, tâm sự hơn.

Coi em chồng như em gái
Coi em chồng như em gái - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ trong một mối quan hệ khi cách chúng ta coi đối tượng là ai, mức độ thân thiết như thế nào thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách mà chúng ta đối xử với họ.

4. Hãy học cách tha thứ và bỏ qua

Con người vốn dĩ không phải hoàn hảo. Ngay cả chính bạn đôi khi cũng mắc phải những sai lầm và có những khuyết điểm. Thế nên cách đối phó với bà cô bên chồng hợp lý và tốt nhất là hãy học cách tha thứ, bỏ qua cho những lỗi lầm hay những điều cô ấy đã từng làm bạn cảm thấy khó chịu. Học cách tha thứ và bỏ qua không những giúp bạn trở nên thân thiện hơn trong mắt mọi người mà còn giúp bạn trở thành người chị dâu xứng đáng là bề trên của cô em chồng.

Hãy học cách tha thứ và bỏ qua cho em chồng
Hãy học cách tha thứ và bỏ qua cho em chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn cô em chồng sẽ cảm thấy thoải mái và kính trọng bạn hơn nếu bạn không tính toán hơn thua với cô ấy.

Hi vọng những lời khuyên trên đây sẽ giúp bạn biết cách đối phó với bà cô bên chồng để có mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết với cô ấy.

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