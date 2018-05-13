Để đàn ông không thể thoát khỏi vòng tay mình, đàn bà cần biết cách từ chối làm 3 việc này

Làm phụ nữ, cần biết cách từ chối làm 3 việc này để đàn ông không thể thoát khỏi vòng tay mình.

Một số người khi yêu thường rất mệt mỏi, bị thương đầy mình nhưng vẫn lao vào yêu. Đặc biệt là người phụ nữ , thường rất yếu đuối khi yêu. Đó là bởi vì họ chưa biết cách mà thôi. Họ cứ nghĩ rằng đáp ứng hết các yêu cầu của đối phương là cách yêu lâu dài nhưng sự thật không phải vậy.

Làm một người phụ nữ quyến rũ, bạn cần phải có nguyên tắc sống cho riêng mình, hãy tự tin thể hiện cá tính của bản thân miễn điều đó không làm ảnh hưởng tới ai, không vi phạm đạo đức và pháp luật.

Từ chối những việc trái với nguyên tắc và cá tính của bản thân

Một người phụ nữ quá dễ dãi sẽ khiến đàn ông nhanh chán, và họ sẽ đi tìm một nguồn vui mới bất cứ khi nào.

Làm một người phụ nữ quyến rũ, bạn cần phải có nguyên tắc sống cho riêng mình - Ảnh Internet

Để sống tốt và được mọi người tôn trọng, cần có những nguyên tắc riêng bất di bất dịch của mình. Không ai có thể yêu cầu bạn phá vỡ những nguyên tắc đó ngay cả là người yêu của bạn. Nếu thực sự họ yêu bạn thì họ sẽ tôn trọng cách sống của bạn chứ không bắt bạn thay đổi theo cách mà họ muốn.

Một cô gái khi yêu ai đó, tuyệt đối đừng từ bỏ những nguyên tắc của mình. Đó mới chính là điều khiến bạn hấp dẫn chàng.

Từ chối việc chỉ ở nhà nội trợ

Nhiều cô gái thường nghĩ chỉ cần cưới chồng về, rồi họ sẽ ở nhà nấu ăn còn chồng mình sẽ ra ngoài kiếm tiền.

Đừng bao giờ trở thành người như thế. Một khi bạn sống dựa vào đồng tiền của người khác thì bạn là nô lệ, lúc nào cũng phải phụ thuộc và cầu xin người đó. Ngay cả khi là vợ chồng, không ai đánh giá cao và tôn trọng một người không công ăn việc làm, cả ngày chỉ quẩn quanh bếp núc.

Một khi bạn sống dựa vào đồng tiền của người khác thì bạn là nô lệ - Ảnh Internet

Ngay cả gia đình chồng bạn cũng sẽ coi thường nếu bạn đồng ý việc chỉ ở nhà làm nội trợ. Làm một người phụ nữ, đừng bao giờ nghĩ chồng con là tất cả, thực sự bạn phải có kinh tế của chính bản thân mình. Đó mới là đường lùi an toàn nhất cho bạn chứ không phải một người nào khác.

Nói như thế, không có nghĩa làm nội trợ là không tốt. Có nhiều bà nội trợ vô cùng tuyệt vời nhưng xã hội hiện đại nếu chỉ ở nhà nấu nướng thì bạn sẽ mất đi những mối quan hệ, mất đi khả năng làm việc và khiến bạn trở nên kém cỏi so với mọi người.

Khi đó, bạn khó mà giữ được hạnh phúc gia đình.

Từ chối việc hy sinh quá nhiều cho đối phương

Nhiều lúc, hy sinh quá nhiều sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và áp lực - Ảnh Internet

Khi yêu, người ta thường hay mù quáng, chấp nhận hy sinh tất cả cho người kia. Những người vợ Phương Đông cũng thường có quan niệm này. Họ luôn tôn thờ và đặt chồng con lên hàng đầu. Chỉ có điều, hy sinh quá nhiều sẽ khiến nửa kia không còn tôn trọng bạn nữa.

Đàn ông cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên bạn phải làm và như thế họ không còn mong chờ gì ở bạn nữa.

Nhiều lúc, hy sinh quá nhiều sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và áp lực. dần dần họ sẽ không chịu đựng được nữa và muốn phá vỡ tất cả.

Vì thế làm một người phụ nữ thông minh, hãy học cách từ chối.