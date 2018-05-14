Dấu hiệu đàn ông chẳng xem vợ ra gì, đủ 5 cái thì bạn ly hôn là vừa!

Phụ nữ yêu 14/05/2018 05:30

Có những dấu hiệu này thì người đàn ông bên cạnh vốn không hề trân trọng bạn!

Không hỏi ý kiến của vợ

Người đàn ông coi trọng vợ luôn hỏi ý kiến vợ trong mọi chuyện. Không hẳn vì họ sợ vợ, hay chỉ nghe lời vợ, mà họ luôn muốn chia sẻ mọi thứ với vợ. Hỏi ý kiến của vợ cũng là cách họ thể hiện sự tôn trọng dành cho vợ. Họ muốn cùng vợ quyết định mọi chuyện, xem trọng suy nghĩ và cảm xúc của vợ.

Ngược lại, đàn ông không tôn trọng vợ thường tự quyết định mọi thứ. Vì họ nghĩ dù ý kiến của vợ có là gì thì người quyết định vẫn sẽ là họ. Họ cũng không quan tâm quyết định của mình có ảnh hưởng tới vợ thế nào. Đây là kiểu đàn ông rõ ràng không hề xem trọng vợ, dễ khiến vợ đau lòng và tổn thương. Phụ nữ lấy phải chồng thế này thì chỉ có khổ sở về sau.

Dấu hiệu đàn ông chẳng xem vợ ra gì, đủ 5 cái thì bạn ly hôn là vừa! - Ảnh 1
Ngược lại, đàn ông không tôn trọng vợ thường tự quyết định mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Không xem trọng lời nói của vợ

Đàn ông tôn trọng vợ không khi nào lơ là lời vợ nói. Dù rằng vợ có khi nói nhiều thật đó, càm ràm than phiền cũng không ít đó. Nhưng vì họ yêu vợ nên họ hiểu vợ chỉ đang muốn chia sẻ, đôi khi chỉ mong được chồng lắng nghe. Và nếu vợ có khó chịu trách than, họ nghe rồi cũng chẳng để bụng. Đôi khi, cứ để vợ nói cho thỏa, rồi lại nói vợ nghe phải làm sao cho đúng, khuyên vợ thế này thế kia.

Còn đàn ông không xem trọng vợ thì lời nói của vợ chỉ là phiền phức với anh ta. Với anh ta, vợ nói nhiều nghe chỉ mệt, nên chẳng cần phải để tâm. Họ cũng không để tâm ngay cả lời nói nghiêm túc của vợ. Vợ khuyên thế nào họ cũng chẳng nghĩ tới. Đàn ông không xem trọng lời vợ nói thì vợ cả đời cũng không được yêu thương đúng nghĩa.

Không khi nào nhường vợ

Đàn ông thương vợ sẵn sàng nhường vợ. Họ không ngại cho vợ những gì tốt nhất, ngay cả khi mình phải hy sinh điều gì. Khi cãi nhau, họ cũng không nhất định phải khăng khăng mình đúng để tổn thương vợ. Với họ, nhường vợ vài lần thì có sao, nhận sai đôi bận thì có gì, quan trọng vẫn là vợ chồng vui vẻ, gia đình hạnh phúc.

Và nếu như người đàn ông của bạn chưa từng nhường nhịn bạn, trong bất cứ điều gì, thì thật buồn! Anh ấy hầu như phải thắng cho bằng được trong mọi trận cãi vã. Chồng cũng chưa từng vì vợ mà hạ cái tôi, nhường bạn điều tốt đẹp nhất. Nếu sống với người chồng thế này thì đời bạn chỉ có ấm ức và cô đơn.

Dấu hiệu đàn ông chẳng xem vợ ra gì, đủ 5 cái thì bạn ly hôn là vừa! - Ảnh 2
Nếu sống với người chồng thế này thì đời bạn chỉ có ấm ức và cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Không tự hào về vợ

Đàn ông trân quý vợ luôn hãnh diện về vợ mình. Dù vợ họ không phải là hoàn hảo, tuyệt vời nhất. Nhưng vì với họ, vợ luôn là nhất nên họ nhìn được những gì tốt nhất ở vợ. Họ tự hào vì vợ đảm đang, vợ biết chăm lo cho gia đình, hay thậm chí chỉ là việc vợ cười rất tươi. Trong mắt người đàn ông yêu vợ, vợ là đẹp nhất, vợ là điều họ quý trọng nhất.

Còn đàn ông không xem vợ ra gì lại chưa bao giờ thấy được điểm tốt ở vợ mà tự hào. Họ dễ so sánh vợ với người khác, đôi khi chỉ thấy những điểm chưa tốt, chưa hoàn hảo ở vợ. Phụ nữ lấy phải người chồng thế này thì không bao giờ được trân quý.

Dấu hiệu đàn ông chẳng xem vợ ra gì, đủ 5 cái thì bạn ly hôn là vừa! - Ảnh 3
Còn đàn ông không xem vợ ra gì lại chưa bao giờ thấy được điểm tốt ở vợ mà tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Không chi tiền cho vợ

Đàn ông có thương vợ, coi trọng vợ hay không, cứ nhìn vào cách họ chi tiền cho vợ. Họ kiếm được 5 đồng, cho vợ cả 5 thì chính là xem trọng vợ. Còn kiếm được những 10 đồng mà lại tiếc 1 đồng vì vợ thì rõ ràng chẳng xem vợ ra gì. Phụ nữ, phải lấy người chịu vì mình mà chi tiền, chứ đừng ở với người tiếc từng đồng không trân trọng mình!

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