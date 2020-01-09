Đàn ông thông minh luôn khắc cốt ghi tâm 3 người phụ nữ họ phải quý trọng cả đời

Mẹ là người phụ nữ đầu tiên yêu đàn ông vô điều kiện. Bạn chỉ vừa biết khóc, mẹ là người dỗ dành. Khi bạn còn chưa biết gì, chưa có gì trong tay, mẹ là người cho tiền, là người yêu thương không cần đáp trả.

Một người đàn ông thông minh sẽ luôn khắc cốt ghi tâm phải trân trọng 3 người phụ nữ này cả đời.

Đàn ông trân quý mẹ chính là đem may mắn đến cho bản thân. Đàn ông bất hiếu với mẹ thì vận xui sẽ tìm đến. Bởi mẹ là người bạn nợ nhiều nhất đời này. Người không biết đáp trả ơn nghĩa sinh thành thì ắt bị quả báo sớm muộn.

Những năm tháng non dại, mẹ là cả thế giới với bạn. Nhưng khi trưởng thành, bạn càng hiểu biết tài giỏi thì sẽ càng nhận ra hóa ra mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Mẹ không hoàn hảo và già đi, nhưng tình yêu mẹ dành cho con trai thì vẫn không thay đổi. Dù bạn lớn bao nhiêu tuổi, thành công thế nào thì với mẹ bạn vẫn chỉ là cậu con trai bé nhỏ cần được bao dung, yêu thương. Và mẹ là người phụ nữ sẽ không bao giờ bỏ rơi, phản bội bạn.

Đàn ông có thể không dịu dàng, ngọt ngào với mẹ nhưng vẫn có thể thể hiện tình yêu bằng cách làm mẹ vui, khiến mẹ an tâm hài lòng.

Vợ

Vợ là người phụ nữ thứ hai vừa có tình vừa có nghĩa với đàn ông. Đây cũng là người phụ nữ sẽ là bạn đời đồng hành cùng đàn ông suốt quãng đời còn lại.

Vì vợ là người phụ nữ bạn nợ ân tình nhiều nhất sau mẹ. Bạn nợ mẹ công sinh thành dưỡng dục, và nợ vợ những hy sinh, đánh đổi vì gia đình. Vợ là mẹ của con bạn, vợ là con dâu của mẹ bạn. Vợ là người hy sinh máu thịt, mồ hôi nước mắt để cho bạn một gia đình. Chỉ khi thấu hiểu sự hy sinh của vợ thì đàn ông mới thấy mình may mắn nhường nào.

Một người đàn ông tử tế sẽ luôn dành cho vợ sự quý trọng chân thành nhất - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, vợ như không khí, có thể không nhìn thấy được, nhưng nếu mất đi rồi ắt sẽ thấy không chịu nổi. Vợ là chân là tay, không còn nữa sẽ rất đau. Tình nghĩa với vợ không chỉ gắn với trách nhiệm, mà sẽ dần trở thành thứ tình thương tồn tại trong cuộc sống của bạn mỗi ngày. Quen như hơi thở nụ cười, thân thuộc như chân tay quý mến nhau…

Một người đàn ông tử tế sẽ luôn dành cho vợ sự quý trọng chân thành nhất. Bởi cả đời này, ngoài mẹ, thì chỉ có vợ là người một lòng đối đãi với bạn. Vợ sẽ là người chăm sóc bạn đến khi về già. Vợ sẽ là người bên bạn những lúc thăng trầm. Với vợ, bạn không chỉ thương mà còn phải nể. Yêu thương vợ không chỉ là nghĩa vụ của chồng, mà còn là nhân nghĩa khi làm người.

Con gái

Với đàn ông, con gái luôn là điều làm trái tim hứng thú và mềm đi. Khi có con gái, bạn sẽ dần dịu dàng hơn, cũng muốn bản thân ngày một tốt hơn. Tình thương bạn dành cho con gái là sự quý trọng, nâng niu như báu vậy.

Mọi người cha đều muốn bảo vệ cô con gái của mình, không để con một lần nào bị tổn thương.

Mọi người cha đều muốn bảo vệ cô con gái của mình, không để con một lần nào bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thông minh sẽ dành cả đời để yêu thương 3 người phụ nữ này. Một người đàn ông bản lĩnh sẽ bảo vệ để 3 người phụ nữ này không một lần thương tổn. Bởi họ hiểu đây là tài sản quý giá, có 1 không 2 trong đời.