Ngược lại, đàn bà ngoại tình lại có thể đánh đổi cả một gia đình từng đủ đầy để chạy theo một mối tình ngoài luồng. Vì họ ngoại tình với con tim đầy cảm xúc, họ đặt nặng tình cảm vào một người đàn ông không phải là chồng mình. Với đàn ông ngoại tình, mới mẻ đến từ tình dục, từ sắc vóc của nhân tình. Còn với đàn bà ngoại tình, mới mẻ nằm trong mùi vị tình yêu mà họ đã không còn cảm thấy khi ở cạnh chồng.

Đàn ông thường sống theo lý trí, đàn bà lại sống với con tim. Với những cuộc phiêu lưu chinh phục dục vọng, đàn ông cũng chẳng mảy may đặt con tim mình vào đó. Họ ong bướm chơi đùa trò ngoại tình bằng lý trí để vẫn giữ một đường trở về nhà. Vì họ lý trí nên thấu đáo thiệt hơn khi ngoại tình. Dù có mê say của lạ họ vẫn muốn giữ chốn an toàn trở về. Bởi thế, rất hiếm đàn ông ngoại tình chọn nhân tình, thay vì gia đình.

Hôn nhân luôn có nhiều bấp bênh, khó mà lãng mạn như thuở tình yêu nồng nàn. Khi về một nhà, vợ chồng sẽ bao vây bởi trách nhiệm, cơm áo gạo tiền. Những khó khăn, khác biệt, thậm chí là biến cố sẽ là thử thách mỗi ngày. Nếu không thể đồng cảm, chia sẻ thường xuyên, gắn kết thì đồng sàng dị mộng sẽ là nỗi ám ảnh của đàn bà.

Đàn ông có thể vì tình dục mà ngoại tình, còn đàn bà có thể vì tình yêu mà từ bỏ gia đình.

Nhu cầu được chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu của đàn bà thường nhiều hơn đàn ông. Vì vợ thường là người chịu đựng nhiều hơn chồng, với nhiều trách nhiệm chăm lo cho gia đình hơn. Sự hy sinh và niềm tin của họ đặt vào chồng cũng nhiều hơn. Bởi thế, nếu không nhận được sự lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ từ chồng, đàn bà rất dễ cảm thấy cô đơn. Mà cô đơn chính là điểm “chết” của đàn bà trong hôn nhân.

Đàn bà có thể vì cô đơn quá lâu trong hôn nhân mà ngoại tình. Sự xuất hiện của người thứ ba kích thích mong muốn được chia sẻ tích tụ lâu ngày.

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Hôn nhân không tình yêu

Những cuộc hôn nhân không tình yêu theo tháng ngày sẽ thiêu rụi hạnh phúc của đàn bà. Gắn bó cuộc đời mình với một người không có tình yêu dành cho mình là một việc khó khăn, đặc biệt là với đàn bà.

Kỳ thực, phụ nữ không hẳn là hơn nhau tấm chồng hiển hách, tài giỏi, mà là hơn nhau cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương thật lòng. Với đàn bà, sống cùng một người đàn ông không yêu mình sẽ là tiềm tàng bất hạnh và khổ tâm sau này.

Vì thế, nếu hôn nhân không hạnh phúc, đàn bà hãy rời đi để tìm tình yêu dành cho mình. Hôn nhân không tình yêu sẽ chỉ cho đàn bà những bất hạnh sau này.

Cám dỗ từ môi trường làm việc, cuộc sống

Phụ nữ sống theo tình cảm thường khó kháng cự những cám dỗ từ cảm xúc. Đặc biệt là ở môi trường được nhiều đàn ông chú ý. Họ dễ gặp tâm lý so sánh bạn đời với những người đàn ông tốt hơn, hay vướng vào bẫy ngoại tình của kẻ thứ ba. Dù biết là sai, nhưng nếu bị mê hoặc, dụ dỗ, trái tim đàn bà vốn mềm mỏng và sẽ dễ ngã nghiêng.

Thực tế, đàn bà lấy chồng nên có những biện pháp phòng tránh bẫy ngoại tình xung quanh. Đó là bẫy, nên cực kì nguy hiểm, chỉ cần sẩy chân sẽ khó mà thoát khỏi.

Ông ăn chả bà ăn nem

Có những người phụ nữ ngoại tình để trả thù chồng phản bội. Trong lúc tổn thương, họ sẽ nghĩ đây là hành động trả thù chồng hả hê nhất. Nhưng thật ra, đây lại là cách họ tự tổn thương mình và con cái nặng nề nhất. Đàn bà khi đó không chỉ mất chồng, mà còn có thể đánh mất cả con cái, gia đình và người thân bên cạnh.

Người chồng không đáp ứng được nhu cầu tình dục

Đàn ông cần tình dục để thỏa mãn nhu cầu thì phụ nữ cũng thế. Tình dục trong hôn nhân là chiếc cầu chắc chắn để gắn kết tình cảm vợ chồng.

Nhiều người chồng chỉ biết đến nhu cầu của bản thân mà quên đi mong muốn gần gũi của vợ. Từ đó, phụ nữ sẽ có tâm lý chán chồng, dần có khao khát được thỏa mãn. Và nếu có cơ hội, họ dễ lao vào ngoại tình chỉ để được đáp ứng nhu cầu tình dục.