“Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”

Đàn ông thường sống theo lý trí, đàn bà lại sống với con tim. Với những cuộc phiêu lưu chinh phục dục vọng, đàn ông cũng chẳng mảy may đặt con tim mình vào đó. Họ ong bướm chơi đùa trò ngoại tình bằng lý trí để vẫn giữ một đường trở về nhà. Vì họ lý trí nên thấu đáo thiệt hơn khi ngoại tình. Dù có mê say của lạ họ vẫn muốn giữ chốn an toàn trở về. Bởi thế, rất hiếm đàn ông ngoại tình chọn nhân tình, thay vì gia đình.

Ngược lại, đàn bà ngoại tình lại có thể đánh đổi cả một gia đình từng đủ đầy để chạy theo một mối tình ngoài luồng. Vì họ ngoại tình với con tim đầy cảm xúc, họ đặt nặng tình cảm vào một người đàn ông không phải là chồng mình. Với đàn ông ngoại tình, mới mẻ đến từ tình dục, từ sắc vóc của nhân tình. Còn với đàn bà ngoại tình, mới mẻ nằm trong mùi vị tình yêu mà họ đã không còn cảm thấy khi ở cạnh chồng.