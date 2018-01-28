Chỉ cần nói hay làm những điều sau đây thì đàn ông có đang giận “bốc khói” thế nào cũng xiêu lòng vì bạn!

Mỉm cười với chàng Rõ ràng một nụ cười của phụ nữ thôi cũng đủ gây sức sát thương không hề nhẹ với đàn ông, ngay cả khi anh ấy có đang giận thế nào. Nụ cười không chỉ giúp phụ nữ trở nên xinh đẹp, dễ thương và quyến rũ hơn mà còn khiến người bên cạnh thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Dù cả hai có đang căng thẳng thế nào, chỉ cần có nụ cười của bạn thì không khí cũng sẽ dần “dễ thở” và nhẹ nhàng hơn không ngờ. Vì vậy, đừng bao giờ quên nụ cười luôn có thể là “cứu cánh” sau cùng để bạn và cả đối phương bỏ qua được những rối rắm, muộn phiền ở nhau. Rõ ràng một nụ cười của phụ nữ thôi cũng đủ gây sức sát thương không hề nhẹ với đàn ông, ngay cả khi anh ấy có đang giận thế nào - Ảnh minh họa: Internet Giả vờ ghen tuông Không phải cứ tra hỏi, giận đùng đùng hay nhăn nhó khó chịu thì mới khiến chàng sợ. Phụ nữ thông minh luôn có cách đánh ghen khiến đàn ông phải đầu hàng. Đó chính là cứ giả vờ ghen tuông để đàn ông tự khắc biết lỗi của mình. Nhưng cũng đừng áp dụng “chiêu” này quá nhiều lần và quá mức sẽ dễ trở thành một Hoạn Thư khiến đàn ông sợ nhé!

Đá nhẹ vào chân anh ấy Có thể bất ngờ khi hành động này lại khiến đàn ông cảm thấy bị thu hút và quyến rũ. Với họ, sự phụng phịu khó chịu trên khuôn mặt cùng hành động đá chân cho “bỏ tức” này của phụ nữ lại rất dễ thương và khiến đán ông có giận mấy cũng phải bật cười cho qua. “Anh thử nói thêm câu nào nữa đi!" Khi đang trong cơn tức giận, chàng sẽ không nề hà kể “tội lỗi” của bạn. Nhưng chỉ cần bạn to tiếng một chút: “Anh thử nói thêm câu nào nữa đi!” thì một người đàn ông hiểu lý lẽ sẽ tự khắc im lặng và cũng dần bớt giận. Vì họ biết bạn cũng đang không dễ chịu gì khi cả hai cãi nhau. Chỉ là, bạn đừng làm quá hơn sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Chăm chút cho anh ấy hơn Đàn ông nào cũng dễ mềm lòng trước sự săn sóc, chăm chút của phụ nữ. Vì vậy, dù có đang giận thế nào mà được nàng nấu cho những món ngon, săn sóc chu đáo từ chiếc quần, cái áo thì có giận long trời lở đất cũng dần mềm lòng thôi. Vì với đàn ông, họ luôn quý trọng những hành động chăm sóc của phụ nữ. Với họ, đó là cách phụ nữ thể hiện sự chân thành và yêu thương, và họ quý trọng những điều đó. Đàn ông nào cũng dễ mềm lòng trước sự săn sóc, chăm chút của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Ôm anh ấy từ phía sau Cứ mạnh dạn hôn một cái thật nhẹ trên mặt chàng hay cho chàng một cái ôm từ phía sau. Nũng nịu một chút, dịu dàng một tí mà nói: “Anh đừng giận em nữa”. Thế thì cháng nào mà còn giận được nữa, thế nào cũng im lìm chịu làm lành ngay thôi! Chuẩn bị một bữa ăn ngon miệng Hãy chuẩn bị một bữa cơm toàn những món chàng thích. Dù sao, đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất vẫn là đường dạ dày. Anh ấy được ăn một bữa ngon miệng, lại thấy từng chăm chút của bạn trong món ăn, đồ uống vì mình thì thế nào cũng nguôi giận nhanh thôi. Thật ra, đàn ông không giận lâu và hay để bụng như phụ nữ đâu. Họ vốn đơn giản hơn ta nghĩ nhiều. Cứ chân thành một chút, thể hiện hành động, nói vài lời yêu thương thì đàn ông nào cũng mềm lòng mà bỏ qua hết giận hờn thôi. Quan trọng là bạn phải biết cách và kiên nhẫn một chút nhé!

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