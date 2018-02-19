Đàn bà vô phúc khi lấy phải người chồng hay nói những lời này

Phụ nữ yêu 19/02/2018 05:30

Phụ nữ lấy phải người đàn ông hay nói những lời này thì cả đời sống trong tủi hổ, nhất định phải bỏ anh ta ngay!

“Em không hiểu gì hết về…”

Đúng là phụ nữ sẽ không hiểu nhiều về máy móc, điện tử thì đàn ông cũng không thể nói ra một lời khó nghe như thế. Một người đàn ông tốt sẽ không chê bai điều thiếu hụt ở người phụ nữ của mình. Anh ấy sẽ dùng lời lẽ tinh tế để nói cho bạn hiểu. Anh ấy còn sẵn sàng giúp bạn hoàn hảo hơn mà không hề than phiền hay chê trách. Còn đàn ông vì sự chưa hoàn hảo của bạn mà đâm ra khó chịu, nói những lời không hay thì rõ ràng không thể ở bên bạn cả đời được.

“Sao em phiền thế?"

Bạn đang kể với anh ấy về chiếc máy giặt hay hỏng hóc, khiến bạn phải giặt tay rất vất vả. Nhưng thay vì  tỏ ra cảm thông, anh ấy lại khó chịu mà nói: “Sao em phiền thế?”. Chính vì không đủ tình cảm nên thấy những tâm sự của bạn là sự phiền phức, không đủ quan tâm nên vô tâm với bạn. Nếu bạn muốn cả đời phải một mình xoay sở, có chồng mà cũng như không thì phải cố mà chấp nhận, còn không thì dứt khoát phải buông tay. Vì đàn ông thế này sẽ không thể là chỗ dựa cho bạn về sau.

Nếu bạn muốn cả đời phải một mình xoay sở, có chồng mà cũng như không thì phải cố mà chấp nhận, còn không thì dứt khoát phải buông tay - Ảnh minh họa: Internet

“Em thì biết cái gì!”

Ai mà chẳng có chuyện không biết hết được, ai mà không thiếu sót này kia. Nhưng quan trọng là không phải bạn còn chưa hoàn hảo điều gì, mà là người đàn ông bên cạnh bạn có trân trọng bạn hay không. Nếu anh ấy trân trọng bạn, anh ấy sẽ là người chỉ dạy bạn, giúp bạn tốt hơn. Còn nếu anh ấy không yêu thương bạn đủ thì anh ấy chỉ cảm thấy khó chịu vì những khuyết điểm của bạn.

Câu nói này cũng thể hiện phần nào sự chán nản, thậm chí là không tôn trọng của anh ấy dành cho bạn. Mà trong tình yêu hay hôn nhân, thiếu sự tôn trọng, quá nhiều chán chê thì chỉ khiến cả hai thêm mỏi mệt.

“Em cư xử như một kẻ điên!”

Câu nói này khiến phụ nữ nào cũng thấy rất đau lòng. Phụ nữ khi nổi giận thường dễ làm những điều không hay, thậm chí là điên rồ. Nhưng một người đàn ông biết nghĩ suy, yêu thương sẽ biết người phụ nữ của mình có tổn thương mới hành động như vậy. Nếu anh ấy không tôn trọng bạn, anh ấy sẽ coi những điều bạn làm chỉ là không biết suy nghĩ, thiếu  hiểu biết. Đàn ông thế này liệu có thể đem đến hạnh phúc cho bạn?

Đàn bà vô phúc khi lấy phải người chồng hay nói những lời này - Ảnh 1
Nếu anh ấy không tôn trọng bạn, anh ấy sẽ coi những điều bạn làm chỉ là không biết suy nghĩ, thiếu  hiểu biết - Ảnh minh họa: Internet

“Cô ấy tuyệt hơn em”

Nếu đây là lời nói chồng bạn nói với bạn về người yêu cũ thì lời khuyên chân thành nhất dành cho bạn chính là hãy chấm dứt với anh ấy càng nhanh càng tốt. Một người đàn ông tốt sẽ chỉ có duy nhất một người phụ nữ ở hiện tại. Dù rằng anh ta từng yêu bao nhiêu người thì nếu đã lấy bạn thì chỉ nên biết mình bạn. Nếu anh ấy có sự so sánh bạn với người cũ thì rõ ràng anh ấy vẫn còn nhớ chuyện quá khứ. Mà với đàn bà, bất hạnh nhất chính là phải sống cùng một người chồng vẫn còn lưu luyến người cũ. Cứ như vậy thì cả đời bạn cũng khó có thể hạnh phúc được.

Là phụ nữ, nếu lấy phải những người đàn ông nói những lời trên hãy suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân của mình. Đừng cam chịu, cũng đừng uổng phí thời gian để ở bên một người không đáng. Đời đàn bà ngắn ngủi lắm, hãy chỉ chọn người thật sự trân trọng mình.

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