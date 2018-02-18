Đầu năm mới, vợ chồng tuyệt đối không làm chuyện này nếu không muốn cả năm xào xáo, cãi vả liên miên

Vợ chồng nên tránh làm những điều này đầu năm, nếu không gia đình khó có thể hòa thuận, hạnh phúc.

Cãi nhau Rõ ràng bắt đầu năm mới bằng một trận cãi vả thì hoàn toàn không nên. Dù có mâu thuẫn hay khó chịu thế nào cũng hãy cố gắng giữ bình tĩnh, nóng giận nói lời không hay cũng không thể giải quyết được gì. Tốt nhất là nên im lặng để cả hai tìm được sự tỉnh táo vừa đủ để ngồi lại giải quyết vấn đề cùng nhau. Cãi vả đầu năm sẽ khiến tâm trạng vui vẻ đầu năm bị ảnh hướng. Cảm giác này cũng dễ để lại ám ảnh gia đình khó hòa thuận cho hai vợ chồng suốt một năm sau đó. Đầu năm, vẫn là nên dành cho nhau những nụ cười, hơn là khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu. Đầu năm, vẫn là nên dành cho nhau những nụ cười, hơn là khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu - Ảnh minh họa: Internet Mâu thuẫn tiền bạc Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân, dễ khiến vợ chồng mâu thuẫn gay gắt. Vấn đề tài chính trong gia đình luôn có thể bào mòn đi tình cảm vợ chồng từng vun đắp. Những lo toan cơm áo gạo tiền dễ khiến vợ chồng khó chịu, nóng giận, thậm chí là nói những lời khiến nhau đau lòng.

Đầu năm, tốt nhất là đừng nên để tiền bạc là nguyên nhân khiến vợ chồng bạn cãi vả. Có gì hãy nhẹ nhàng giải quyết cùng nhau. Tết nhất, phải tạo cho gia đình cảm giác sung túc và tràn đầy năng lượng. Cằn nhằn, trách móc Ai cũng có những điểm chưa tốt, ai cũng từng mắc sai lầm, ngay cả bản thân bạn cũng khó tránh khỏi. Do đó, bạn đời sẽ không phải lúc nào cũng khiến bạn hài lòng. Nếu đối phương sai sót điều gì, hãy cảm thông và khuyên nhủ để họ cố gắng hoàn thiện mình hơn. Dù sao, lời nói nhẹ nhàng để nhau hiểu vẫn đỡ hơn những câu khó nghe khiến cả hai thêm khó chịu, bực bội.

Ghen tuông vô lý Phụ nữ thì hay ghen, nhưng phải ghen văn minh, ghen kiêu hãnh mới là khôn. Chứ đã làm vợ mà lại ghen vô lý, ghen không nghĩ suy thì là thua. Đừng trở thành người vợ chỉ biết chăm chăm giữ chồng, hết ghen tuông với đồng nghiệp của chồng rồi lại đến hàng xóm, người quen xa lạ. Thứ có thể giữ chồng chặt nhất chính là niềm tin, chứ không phải là ghen tuông. Muốn giữ trái tim đàn ông, nhất định phải khôn khéo giữ mà như không giữ, cương nhu đúng lúc. Nếu không, chính những câu nói ghen tuông không có căn cứ của bạn sẽ khiến chồng trở nên mệt mỏi, càng dễ khiến vợ chồng xa nhau. Đầu năm, chuyện ghen tuông quá đáng thế này rõ ràng không tốt cho vợ chồng. Đầu năm, chuyện ghen tuông quá đáng thế này rõ ràng không tốt cho vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet Chê bai, phê bình Việc bạn chê bai, phê bình công việc hay điều gì đó thuộc về chồng là điều không nên. Bạn có thể giúp chồng hoàn thiện mình, nhưng nên là bằng những lời nói dễ nghe và tích cực nhất có thể. Không ai thích lắng nghe những lời chê bai, huống hồ là từ người bạn đời của mình. Có muốn giúp họ tốt hơn thì bạn cũng nên khéo léo trong lời nói, nhẹ nhàng và tinh tế nhất có thể. Bên cạnh đó, đừng nhắc về chuyện không tốt ở đối phương quá nhiều lần và khẳng định rằng họ không thể thay đổi. Vợ chồng, quan trọng vẫn là thấu hiểu, động viên nhau. Lời bạn nói ra dù có ý tốt nhưng khó nghe, “đụng chạm” tự ái của bạn đời thì cũng trở nên vô dụng. Đầu năm đầu tháng, vợ chồng hãy cho nhau những khoảnh khắc sum vầy hạnh phúc đáng nhớ nhất. Đừng để lại trong nhau những hồi ức không vui, rất có thể sẽ khiến cả năm khó lòng hòa hợp.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-nam-moi-vo-chong-tuyet-doi-khong-lam-chuyen-nay-neu-khong-muon-ca-nam-xao-xao-cai-va-lien-mien-271955.html