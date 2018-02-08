Cách nhận biết đàn ông cực phẩm, chị em phải biết ngay!

Tìm được đàn ông tốt trên thế gian này khó khăn như mò kim đáy biển? Thật ra cũng không quá khó đâu nếu bạn biết những cách nhận biết này.

Khi ở bên bạn, luôn có sự khác biệt Anh ấy khi ở ngoài có thể lạnh lùng, ít nói một chút. Nhưng chỉ cần ở bên bạn thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Anh ấy nói nhiều hơn, dễ cười hơn, nhiều khi còn pha trò khiến bạn vui vẻ. Thật ra đây chính là vì ở bên cạnh người mình thương, đàn ông tốt luôn muốn là chính mình, gần gũi và chân thật nhất. Ở bên cạnh người mình thương, đàn ông tốt luôn muốn là chính mình, gần gũi và chân thật nhất - Ảnh minh họa: Internet Trọng lời hứa Đàn ông tốt, luôn trọng lời hứa. Với họ, lời hứa cũng như lòng tự trọng và danh dự. Vì vậy, trước khi hứa bất cứ điều gì, anh ấy luôn suy nghĩ rất cẩn thận. Nếu đảm bảo thực hiện được, anh ấy mới hứa, còn không chắc chắn sẽ không hứa với bạn. Đàn ông thế này là người có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Vì vậy, phụ nữ lấy được đàn ông thế này thì cứ yên tâm rằng anh ấy sẽ là người chồng có trách nhiệm với gia đình.

Thích nhìn phụ nữ đẹp, nhưng vẫn thừa nhận với bạn Đàn ông, thật ra thì ai cũng thích nhìn phụ nữ đẹp, như một bản năng của phái mạnh. Phụ nữ nhiều khi còn thích ngắm cái đẹp thì cũng không thể trách đàn ông háo sắc. Nhưng không phải ai cũng thừa nhận hay xem chuyện này là bình thường mà không để tâm, không ngả nghiêng hư hỏng. Nếu người đàn ông của bạn không ngại thừa nhận anh ấy thích nhìn phụ nữ đẹp, còn chia sẻ suy nghĩ này với bạn, thì rõ ràng sẽ tốt hơn rất nhiều với những ai lén lút ngắm rồi vụng trộm sau lưng bạn. Sự chân thành này đáng để bạn để tâm và tin cậy. Im lặng khi nên Đàn ông khôn khéo không bao giờ nói năng “vô tội vạ” với người khác. Lúc cần nói để bày tỏ ý kiến, hay khuấy động mọi người, anh ấy không ngần ngại. Nhưng đến lúc cần im lặng để giải quyết mâu thuẫn, để tránh bày tỏ những cảm xúc tiêu cực, anh ấy cũng sẽ im lặng. Đây rõ ràng là người đàn ông lý trí và tỉnh táo trong mọi việc, xứng đáng để bạn tin tưởng cả đời.

Ít khi nói về chính mình Đàn ông tốt tôn trọng chính mình và càng tôn trọng người khác. Họ luôn biết nghĩ suy cho người khác, không ép buộc, càng không bắt người khác làm theo ý mình. Anh ấy cũng không thích khoe khoang, kể về chính mình quá nhiều. Hơn hết, anh ấy lại muốn lắng nghe hơn để thấu hiểu và nắm bắt được suy nghĩ của đối phương. Đây là kiểu đàn ông trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, là chỗ dựa vững chắc cho chị em. Đàn ông tốt tôn trọng chính mình và càng tôn trọng người khác - Ảnh minh họa: Internet Tôn trọng sở thích và thói quen của bạn Ai cũng có những sở thích và thói quen khác nhau. Nhưng không phải ai cũng vừa lòng với những điều này ở nhau. Người đàn ông của bạn dù có thể không thích thói quen nào đó của bạn, anh ấy cũng không tỏ ra phản đối hay khó chịu. Ngược lại, anh ấy chỉ góp ý khi cần, tôn trọng những gì thuộc về bạn. Đây chính là dấu hiệu của người đàn ông biết nghĩ cho người khác, đầy tinh tế và quan tâm. Không bao giờ nói dối Đàn ông càng nói dối, càng có nguy cơ ngoại tình cao. Vì vậy, đàn ông càng chân thành, càng không biết nói dối, càng là cực phẩm với phụ nữ. Sự chân thành của anh ấy thể hiện trong lời nói, hành động để luôn mang đến sự an toàn tuyệt đối cho bạn. Tìm thấy người đàn ông này, phụ nữ phải giữ thật chặt trong tay nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-nhan-biet-dan-ong-cuc-pham-chi-em-phai-biet-ngay-270755.html