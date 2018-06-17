5 kiểu đàn ông tốt nhưng dễ bị gái dụ dỗ ngoại tình, chị em nên đề phòng!

Phụ nữ yêu 17/06/2018 05:30

Chị em nên xét đến các yếu tố nghĩ là quá tốt ở chồng, đôi khi lại ẩn chứa nguồn cơn dẫn đến ngoại tình!

Với phụ nữ, không ai chấp nhận được chuyện chồng mình có nhiều cô gái trẻ đẹp tăm tia. Nhưng khoan nói đến những đối tượng có khả năng làm người thứ ba. Chị em nên xét đến các yếu tố nghĩ là quá tốt ở chồng, đôi khi lại ẩn chứa nguồn cơn dẫn đến ngoại tình!

Đàn ông thành đạt

Đàn ông thành đạt trong cuộc sống, có chức quyền, có tiền tài luôn thu hút mọi phụ nữ, ngay cả khi anh ta đã có gia đình. Vì sức hấp dẫn lớn nhất của một người đàn ông chính là tiền tài và địa vị. Ngay cả khi anh ấy không quá bảnh bao hấp dẫn ngoại hình, nhưng chỉ cần có hào quang thành đạt và địa vị, tự khắc sẽ trở thành mục tiêu cho mọi cô nàng thích “đào mỏ”.

Kiểu phụ nữ muốn hấp dẫn đàn ông thành đạt có vợ con đa phần chỉ là những cô nàng thích tiền, hiếm khi vì yêu thương thật sự. Vì rõ ràng, đồng tiền mới có đủ sức hút khiến cô ta lựa chọn một người đàn ông có vợ, thay vì anh chàng độc thân nào đó sẵn sàng một lời cầu hôn.

5 kiểu đàn ông tốt nhưng dễ bị gái dụ dỗ ngoại tình, chị em nên đề phòng! - Ảnh 1
Đàn ông thành đạt trong cuộc sống, có chức quyền, có tiền tài luôn thu hút mọi phụ nữ, ngay cả khi anh ta đã có gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dịu dàng và tinh tế

Nếu chồng bạn là một người cư xử dịu dàng và tinh tế thì nên cẩn trọng vì anh ấy là mục tiêu của nhiều phụ nữ. Khi bạn không vui, anh ấy luôn là người nhận ra và thấu hiểu bạn. Đây cũng có thể trở thành thói quen của anh ấy trong cuộc sống, thậm chí là áp dụng cho những đồng nghiệp hay phụ nữ khác ngoài bạn. Và đường nhiên, luôn có những người phụ nữ dễ dàng xiêu lòng trước sự tinh ý nhẹ nhàng này. Chỉ cần như thế, chồng bạn sẽ dễ nằm trong kế hoạch giành giật của một người phụ nữ nào đó.

Vì vậy, hãy khuyên chồng hay người yêu bạn nên “hạn định” sự dịu dàng của mình ở mức vừa phải dành cho những người xung quanh nhé!

5 kiểu đàn ông tốt nhưng dễ bị gái dụ dỗ ngoại tình, chị em nên đề phòng! - Ảnh 2
Nếu chồng bạn là một người cư xử dịu dàng và tinh tế thì nên cẩn trọng vì anh ấy là mục tiêu của nhiều phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có ngoại hình ưa nhìn

Ông bà xưa hay nói, lấy chồng thì phải chọn người xấu mới an tâm. Vì đàn ông có ngoại hình đẹp luôn có khả năng ngoại tình cao hơn người khác. Chỉ cần người đàn ông của bạn tinh tươm gọn gàng, mặt mày sáng sủa thì cũng đã đủ khiến không ít cô có cảm tình, thế thì chuyện giành giật với bạn cũng chỉ là sớm muộn.

Hơn nữa, khi anh ấy có gia đình rồi, ngoại hình ưa nhìn cùng sự từng trải của đàn ông càng thu hút không ít phụ nữ. Lúc này, bạn nên có cách giữ chồng đi nhé!

Đàn ông ga lăng

Ga lăng luôn là điểm thu hút mọi phụ nữ, là hình mẫu đàn ông ai cũng muốn sở hữu. Và chính sự tử tế, ga lăng của chồng bạn luôn khiến nhiều cô gái say đắm. Từ những việc nhỏ đến sự thoải mái trong chi tiền càng dễ khiến phụ nữ lung lay, vô cùng an tâm khi ở cạnh anh ấy. Đây rõ ràng là người đàn ông ngay khi có gia đình rồi vẫn khiến không ít người muốn có được.

5 kiểu đàn ông tốt nhưng dễ bị gái dụ dỗ ngoại tình, chị em nên đề phòng! - Ảnh 3
Ga lăng luôn là điểm thu hút mọi phụ nữ, là hình mẫu đàn ông ai cũng muốn sở hữu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không kiên quyết

Kiểu đàn ông này dễ bị phụ nữ khác dụ dỗ ngoại tình. Vì họ thiếu kiên quyết nên dễ sa vào vòng tay người phụ nữ khác. Và vì họ không có chính kiến, họ không đủ dứt khoát từ chối cám dỗ, càng thụ động và không có trách nhiệm. Khi đã lỡ vướng vào lưới ngoại tình, họ càng thiếu quyết đoán để quay đầu lại.

Xã hội ngày nay ngoại tình phố biến đến mức tiềm tàng ở bất cứ ai, bất cứ đâu. Và trước khi là người vợ “dẹp” hết những tiềm tàng xung quanh chồng, hãy đủ khôn ngoan để biết chồng mình có những điểm gì dễ thu hút con giáp thứ 13. Từ đó, bạn mới có cách giữ chồng và hôn nhân tốt nhất. Phải biết mình biết ta, phòng trước khi chữa thì trăm trận mới trăm thắng được, phụ nữ nhé!

 

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