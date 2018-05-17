4 loại đàn ông đàn bà sống chết cũng đừng tin, không thì hư hao một đời đấy!

Phụ nữ yêu 17/05/2018 05:30

Đừng chọn người đã bội bạc mình, dối lừa mình, vô tâm với mình còn dùng lời nói sát muối tim mình, dại đấy đàn bà ơi!

Lăng nhăng

Điều đáng buồn nhất, chính là tin đàn ông lăng nhăng nói. Và điều không đáng tin nhất ở đời là lòng dạ kẻ lăng nhăng. Người đàn ông này, nói yêu bạn, chắc đúng đó, nhưng anh ta cũng yêu khối cô khác. Người đàn ông này, nói nhớ thương bạn đó, nhưng là ngay cả khi đang ôm eo người đàn bà khác. Người đàn ông này, nói sẽ chung thủy với bạn đó, nhưng là không chỉ nói chỉ riêng mình bạn. Lời của đàn ông lăng nhăng như mật ngọt chết ruồi, họ nói cho vui, họ nói cho oai, còn bạn tin bạn dại, bạn nhớ bạn đau.

4 loại đàn ông đàn bà sống chết cũng đừng tin, không thì hư hao một đời đấy! - Ảnh 1
Điều đáng buồn nhất, chính là tin đàn ông lăng nhăng nói - Ảnh minh họa: Internet

Ăn bám

Đàn ông ăn bám, lời họ nói thế nào chẳng quy ra tiền, ra nhu cầu, ra mong muốn ích kỷ của riêng họ. Anh ta có thể nói yêu bạn, sau đó kèm theo một món đồ anh ta thích. Anh ta có thể nói thương bạn, cũng sau đó là một món tiền chẳng nhỏ. Còn bạn, chỉ cần một lời thương lời yêu, đã nghĩ anh ta thật lòng. Lời đàn ông nói, đừng chỉ nghe vế đầu,  đừng chỉ dừng ở chữ yêu chữ thương. Một khi họ chỉ xem bạn là nơi để cho họ điều họ muốn thì tình yêu với họ vốn chỉ là thứ xa xỉ. Khi đó, lời họ nói cũng chỉ để bao biện cho lợi dụng, cho dối lừa, cho ích kỷ tham lam. Bạn nghe, bạn tin thì người mất nhiều nhất là bạn. Bạn ghi nhớ, bạn thật lòng, người đau nhất vẫn chỉ có bạn.

4 loại đàn ông đàn bà sống chết cũng đừng tin, không thì hư hao một đời đấy! - Ảnh 2
Đàn ông ăn bám, lời họ nói thế nào chẳng quy ra tiền, ra nhu cầu, ra mong muốn ích kỷ của riêng họ - Ảnh minh họa: Internet

Phản bội

Không nghe kẻ phản bội nói, đây là quan niệm của một người đàn bà thông minh. Kẻ bội bạc bạn, trước lời nói “hãy tin anh” vốn đã có bao dối lừa bạc bẽo. Lời kẻ phản bội nói, rốt cuộc đáng tin mấy phần khi anh ta từng bất chấp giấu diếm bạn bao tháng ngày. Phải nhớ, họ đã bội bạc bạn chính là không còn đủ tư cách để bạn lắng nghe và tin. Chỉ khi bạn đã tìm ra hết ngọn nguồn câu chuyện, hãy nghe họ hối lỗi, hãy nghe họ cầu xin bạn. Còn lại, đừng tin anh ta nói bị cám dỗ, đừng nghe anh ta đau khổ vì bị lừa. Đàn ông nào có phải kẻ ngu dại để bị lừa dối, chỉ là anh ta muốn mà thôi.

Vô tâm

Đàn ông đã vô tâm rồi thì lời anh ta nói đến cùng cũng chỉ khiến lòng dạ bạn nát tan. Anh bận rồi, anh không có thời gian, anh không thể bên em và con… À, có thể là bận thật, nhưng là bận với niềm vui khác, có thể không có thời gian thật nhưng sẽ có thời gian cho người khác, có thể không ở cùng bạn thật nhưng sẽ bên kẻ khác. Đừng tin họ nói, đàn ông có tâm tìm cách, đàn ông vô tâm chỉ tìm lý do. Vốn không có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm họ không đặt ở bạn. Nếu họ có tâm với bạn, bận rộn mấy cũng dành thời gian cho bạn. Còn họ đã vô tâm thì dù có rảnh rỗi thế nào cũng không muốn trở về bên bạn. Tin đàn ông vô tâm ngụy biện thì cuối cùng cũng chỉ bạn chuốc ê chề.

4 loại đàn ông đàn bà sống chết cũng đừng tin, không thì hư hao một đời đấy! - Ảnh 3
Đừng tin họ nói, đàn ông có tâm tìm cách, đàn ông vô tâm chỉ tìm lý do - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà yêu bằng tai, nhưng đừng tự làm mình khổ đau vì lời nói của đàn ông. Nghe thì nghe cho vui chứ phải nhìn, nhìn cho được họ vì mình làm điều gì. Vì mình bước qua hòn đá bé tí hay bằng lòng vì mình vượt núi vượt sông. Nói thì thế gian này ai chẳng nói được, lời nói nhẹ tênh, người nói rồi quên. Chỉ có người nghe, tự nhớ tự đau, vậy mới là khổ sở.

Đàn bà muốn hạnh phúc, hãy yêu người mỗi lời nói đều khiến mình tin vô điều kiện, đều đủ đầy trách nhiệm và bản lĩnh để đảm bảo cho mọi lời nói. Đừng chọn người đã bội bạc mình, dối lừa mình, vô tâm với mình còn dùng lời nói sát muối tim mình, dại đấy đàn bà ơi!

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