4 chuyện 'đại họa' phụ nữ khôn không bao giờ mang về nhà

Phụ nữ yêu 04/04/2020 12:51

Chỉ có đàn bà dại mới mang những chuyện thiên hạ để nói với chồng. Còn phụ nữ khôn ngoan sẽ biết chuyện gì nên nói chuyện gì không để giữ hôn nhân hạnh phúc.

Hôn nhân muốn hạnh phúc và bền vững thì có những chuyện phụ nữ đừng dại mà nói với chồng. Vì thế, phụ nữ khôn ngoan dù tâm trạng không tốt hay đang có bức xúc trong lòng cũng tuyệt đối đừng mang những chuyện xui xẻo này về nhà kẻo hôn nhân đổ vỡ.

Chuyện về người yêu cũ của bạn

Những chuyện liên quan đến người yêu cũ của bạn thì tốt nhất đừng bao giờ mang về nhà và cũng đừng dại mà nói với chồng. Bởi đàn ông rất ghét người phụ nữ của mình lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về người đàn ông khác.

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Phụ nữ khôn ngoan sẽ không nói chuyện về người yêu cũ của mình với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, việc bạn lúc nào cũng chỉ nhắc đến người yêu cũ, so sánh người cũ với chồng chỉ khiến anh ấy thêm tức giận và cảm thấy bị tổn thương. Điều này, có thể dẫn đến những cãi vã hay mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Thậm chí, anh ấy còn có thể nghĩ rằng bạn vẫn yêu thương người cũ.

Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ nói về người yêu cũ trước mặt chồng và cũng đừng dại nhắc về người yêu cũ của anh ấy.

Chuyện so sánh chồng với người khác

Đàn bà dại mới mang những chuyện của những người khác về kể với chồng, để rồi lại so sánh chồng mình với chồng thiên hạ. Dù anh ấy không giỏi kiếm tiền bằng người khác, cũng không có sự nghiệp tốt như anh chàng hàng xóm hay không đẹp trai bằng người đồng nghiệp của bạn… thì chị em cũng đừng bao giờ so sánh. Bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng và chỉ làm cho chồng bạn cảm thấy khó chịu, bực tức mà thôi. Thậm chí, anh ấy có thể to tiếng với vợ hay tỏ thái độ không hài lòng với bạn. Để rồi hai vợ chồng lúc nào cũng mâu thuẫn, chiến tranh lạnh thì chỉ khiến hôn nhân dễ rạn nứt.

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Chỉ phụ nữ dại mới đi so sánh chồng mình với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì so sánh chồng với người khác, chị em hãy dành những lời động viên, khích lệ chồng. Nếu chồng làm tốt, đừng tiếc lời khen chân thành cho anh ấy. Đôi khi chỉ những lời khen, động viên chân thành lại giúp chồng bạn ngày càng tốt hơn và giúp mối quan hệ của cả hai thêm gắn bó, yêu thương.

Chuyện bạn kiếm được nhiều tiền hơn

Trong gia đình hiện đại, việc kiếm tiền đều là trách nhiệm của cả vợ và chồng. Thế nhưng, dù bạn có công việc tốt hơn, kiếm tiền nhiều hơn thì cũng đừng bao giờ dại dột mà khoe khoang, kể lể với chồng. Bởi điều này vô tình đã khiến anh ấy cảm thấy tự ti, tự ái và nhận thấy mình là người đàn ông yếu kém, không làm tốt trách nhiệm của trụ cột gia đình. Vì thế, anh ấy sẽ cảm thấy tự ti với bạn và ngày càng đẩy bạn xa hơn vì cho rằng mình không xứng đáng. Từ đó, vợ chồng sẽ có khoảng cách, khó có thể nói chuyện, chia sẻ.

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Phụ nữ đừng dại mà thao thao bất tuyệt chuyện mình kiếm nhiều tiền hơn chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện khó chịu, bực mình

Những chuyện khó chịu, bực mình sẽ khiến tâm trạng của chị em không tốt. Chính vì thế, nếu cứ giữ sự khó chịu này bên người và mang về nhà thì chỉ khiến chồng bạn cảm thấy không được thoải mái. Bởi anh ấy không muốn nhìn thấy vẻ mặt cau có của bạn cũng như không muốn người vợ trút hết những chuyện không vui ở bên ngoài lên đầu mình.

Thế nên, phụ nữ khôn ngoan hãy biết điều tiết cảm xúc và nên tìm cách trút hết tức giận, bực mình ở bên ngoài. Hãy đón chồng bằng sự niềm nở, vui vẻ để mang lại sự thoải mái, hạnh phúc cho anh ấy. Đó mới là cách hành xử của người đàn bà thông minh nhằm giúp gia đình hạnh phúc.

17 điều đàn bà khôn ngoan thường làm, hãy đọc và đừng bỏ sót từ nào

17 điều đàn bà khôn ngoan thường làm, hãy đọc và đừng bỏ sót từ nào

Người đàn bà khôn ngoan thường biết rõ họ cần phải làm gì, họ luôn hiểu rõ những thứ đi giành giật của người khác chỉ khiến bản thân thêm tổn thương mà thôi.

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