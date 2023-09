Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 42 Phần 6

Tại Keshar Buag nghi thức đút thức ăn cho cô dâu đang diễn ra, trong đó mọi người trong gia đình Shiv lần lượt đút cho Anandi ăn, bao gồm cả Shiv và Sanchi.

Tại dinh thự ở Jaitsar, mọi người đang ăn tối, nhưng không ai có tâm trạng nào để ăn cả. Tất cả đều lo lắng cho Jadish. Basant nhắc nhở mọi người rằng Jadish cần phải có mặt tại Jaitsar, vì anh vẫn đang trong gian được bảo lãnh. Mọi người đều nghĩ tới việc phải tìm Jadish, tuy nhiên lần này họ quyết định sẽ không nhờ Shiv giúp đỡ nữa bởi họ không muốn gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho Anandi và Shiv tại thời điểm này.

Tại Keshar Buag, cả gia đình Shiv cũng đang ngồi ăn tối. Sanchi, cô nàng rắc rối, thì ăn với bạn ở trong phòng. Anandi hơi lưỡng lự khi xuống ngồi ăn với tất cả mọi người, nhưng Ira nói với cô rằng trong nhà họ tất cả đều ngồi ăn cùng nhau vì điều đó chứng tỏ họ là một gia đình. Sau đó, bà nhẹ nhàng dẫn Anandi đi tới ngồi xuống cạnh Shiv và Mahi bảo họ cần ăn chung một đĩa.

Anandi vui vẻ làm theo nhưng đột nhiên cô bỗng ưu tư, lơ đễnh. Shiv nhận ra điều đó và ngay lập tức gọi điện về Jaitsar. Bhairon rất vui khi nghe thấy giọng nói của cô. Hai cha con cùng trải qua những phút giây xúc động. Sau đó, Anandi nói chuyện với bà nội và chúc bà ăn ngon. Bà nội cũng dặn dò cô chịu khó ăn để có sức khỏe chăm sóc tốt gia đình nhà chồng. Cô trả lời bà là gia đình Shekhar rất quan tâm tới cô. Sau đó, hai bà cháu cùng tắt máy với khuôn mặt đẫm nước mắt vì xúc động của Anandi.

Khi Anandi chuẩn bị đưa thức ăn lên miệng thì Mahi nói với cô rằng, Anandi và Shiv cần đút cho nhau ăn. Hai người làm theo và Mahi đã chụp lại khoảnh khắc ngượng ngùng nhưng hết sức đáng yêu này.

Sau đó, ông nội Shiv bắt đầu nói về kế hoạch chào đón đêm giao thừa sắp tới. Ông nói cả gia đình nên cùng ở nhà và xem chương trình giải trí GPA lúc 9 giờ tối trên kênh Colors. Tất cả cùng đồng ý với ông.

Tại dinh thự ở Jaitsar, khi mọi người đang ngồi dưới sảnh phòng khách thì Khajan đi xuống với hành lý trên tay, sẵn sàng để ra về. Ông quỳ xuống trước mặt bà nội, chắp tay nói rằng trước đây ông đã từng nguyền rủa bà và gia đình của bà vì đã khiến Anandi phải trải qua những bất hạnh như vậy. Tuy nhiên, giờ đây ông rất hạnh phúc trước tất cả những điều tốt đẹp mà bà đã đem lại cho con gái ông. Ân tình này ông nguyện sẽ ghi nhớ suốt đời.

Tập 42b Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JwVJAmz2bU4

Tại dinh thự ở Jaitsar

Khi Khajaan chuẩn bị rời đi, bà nội nói với ông rằng việc Anandi rời khỏi ngôi nhà này khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy chưa bao giờ họ lại buồn đến như vậy, và từ giờ trở đi, ông sẽ trở thành một thành viên trong gia đình này, mọi chuyện xảy ra ở đây ông đều có quyền tham gia. Khajaan gật đầu đồng ý với thái độ kính trọng, ông cảm ơn gia đình vì đã xem Anandi như con gái cũng như những gì họ đã làm cho cô mà ngay cả bố mẹ ruột cũng chưa thể làm được.

Tại dinh thự ở Udaipur

Anandi và Shiv được đưa tới phòng tân hôn trong khi bạn của Sanchi và Mahi cố gắng tìm mọi cách để đi theo họ. Sau khi để Anandi vào trong phòng, những người còn lại bao vây lấy Shiv và không cho anh vào phòng. Shiv, càng lúc càng nôn nóng, yêu cầu được đi vào trong. Anh nói mọi người hãy thôi chọc ghẹo và để Shiv, Anandi được nghỉ ngơi. Cuối cùng khi bạn của Sanchi cũng đồng ý và đưa cho anh một bông hồng để tặng Anandi thì Mahi lại tinh nghich khóa cửa lại phía sau lưng Shiv, rồi cầm theo chìa khóa chạy mất. Khi Shiv quay lại, định đi vào phòng, anh vô cùng sửng sốt thấy cửa bị khóa còn các cô gái thì phá lên cười. Họ cùng rời đi trong khi Shiv với khuôn mặt khổ sở, tội nghiệp chạy đi tìm Mahi.

Tại dinh thự ở Jaitsar

Trong khi Gehna cho Nandu đi ngủ, cô nhận thấy Basant đang chìm đắm ưu tư, cô hỏi chồng liệu có chuyện gì đã xảy ra. Basant than thở rằng, khi Anandi ở đây, cô đã truyền cho mọi người nguồn năng lượng mãnh liệt, là sức sống cho ngôi nhà này. Dường như ông cũng cảm thấy giữa cô và ông có tình cảm cha con; vì vậy, giờ đây khi cô rời đi, ông thấy rất buồn và cô đơn. Lần đầu tiên, Basant nói ông mong có một cô con gái. Gehna an ủi rằng đây là truyền thống của xã hội. Người con gái luôn phải rời khỏi nhà mình để tới chăm sóc cho một gia đình khác đến hết cuộc đời. Nhưng nếu đây là suy nghĩ và thực sự là mong ước của Basant thì giờ vẫn chưa muộn, họ có thể nhận nuôi một bé gái có số phận kém may mắn nào đó và đem lại cho cô bé một cuộc sống tốt đẹp hơn. Basant rất ngạc nhiên khi nghe được điều này, ông hỏi Gehna có chắc rằng ý kiến này của cô có được bà Kalyani xem xét và liệu cô có thể chấp nhận bé gái đó như chính con ruột của mình không.

Gehna chỉ cho Basant thấy rằng mẹ của họ đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Bà đã vượt ra khỏi cái gọi là truyền thống, mê tín để nhận ra và làm theo lẽ phải. Gehna dẫn chứng từ trường hợp của Anandi, mẹ của họ đã yêu thương cô hơn cả Jadish, người cháu trai mà bà yêu hơn cả cuộc sống của mình. Basant cũng dẫn chứng tình yêu thương mà bà Kalyani dành cho ông thậm chí còn lớn hơn cả Bhairon, con đẻ của bà. Gehna nói thêm, ở thời điểm này, nếu họ nhận nuôi một bé gái, thì cô khó có thể phân biệt đối xử hoặc yêu thương ai hơn, Nandu hay là cô con gái nuôi. Cả Basant và Gehna đều hạnh phúc với ý tưởng này.

Tại dinh thự ở Udaipur

Shiv đi xuống lầu để tìm Mahi, Alok và ông nội đang xem lại đoạn phim quay lễ cưới và bình luận. Shiv cố thì thầm gọi Mahi, người đang cố tình phớt lờ anh. Ông nội cũng cũng chọc Shiv rằng sao anh không ở nơi mà anh đáng lẽ ra phải ở vào lúc này. Sau đó, anh gọi to Mahi và Alok cũng yêu cầu Mahi tới xem Shiv có chuyện gì cần giúp. Khi Mahi đi tới, Shiv véo tai Mahi yêu cầu trả cho anh chìa khóa phòng. Mahi vờ như không hiểu và điều này làm cho Shiv càng thêm tức giận. Cuối cùng Mahi cũng trả chìa khóa cho Shiv, nhưng đổi lại Shiv phải mua cho anh chiếc xe thể thao model mới nhất. Shiv đồng ý và đi lên phòng.

Tại dinh thự ở Jaitsar

Bà nội cho gọi Gehna, Sumitra vào phòng và than rằng bà đã không thể phát triển mối quan hệ của bà với hai người ở cương vị là mẹ chồng để trở thành mẹ ruột của họ. Bà nói bà rất tôn trọng họ và đối xử với họ với sự chân thành nhất, nhưng luôn muốn họ phải hi sinh bản thân cũng như mong ước của mình để thực hiện những yêu cầu của bà, người chưa một lần suy nghĩ cho hạnh phúc và mơ ước của các con dâu. Có lẽ, bà là một mẹ chồng tốt, nhưng mối quan hệ của họ không bao giờ có thể phát triển thành tình cảm mẹ con ruột thịt. Bà chắp tay xin hai người con dâu thứ lỗi về điều đó. Cảnh phim khép lại với khuôn mặt đau khổ của bà Kalyani. Xem tập tiếp theo tại đây