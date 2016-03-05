Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 29: Jagdisk bị cảnh sát bắt vào tù

Cảnh 1: bệnh viện Udaipur Bác sĩ nói với gia đình Shekar rằng ông chỉ có thể khuyên rằng khi Sanchi xuất viện, cô ấy nên tham khảo tới bác sĩ tâm lý để có những liệu pháp giúp cô quên đi tai nạn trong quá khứ, Nói rồi ông bỏ đi. Alok nói rằng Sanchi sẽ rất vất vả để vượt qua được chuyện này và chúng ta cần thuyết phục con bé tới gặp bác sĩ tâm lý, cùng với đó cả gia đình chúng ta sẽ cùng hỗ trợ và ở bên Sanchi để con bé có thể quên đi chuyện này. Ông còn nói mọi chuyện sẽ không thể tốt lên và Sanchi không thể tìm thấy bình yên nếu con bé còn chưa trả được mối thù với Jagdish. Ông cần Shiv hứa anh sẽ không để Jagdish thoát được vụ này, Shiv nói anh chắc chắn sẽ trừng phạt anh ta, Shiv nhất định sẽ thay em gái trả thù cho nỗi đau đớn này.

Bà nội chìm trong suy nghĩ và nhớ lại những lời đe dọa của Ira về sự trả thù của bà. Bỗng dưng Bhairon dừng xe, bà nội hỏi có chuyện gì vậy? Bhairon nói ở gần đây có một cửa hàng nhỏ, họ có thể vào uống một tách trà và ăn chút đồ ăn nhẹ. Bà nội từ chối và nói bà chỉ muốn về nhà. Bhairon tiếp tục lái xe.

Nguyễn Phương - cô dâu 8 tuổi

Cảnh 3: Tại bệnh viện Udaipur

Anandi đang lấy nước thì thím Meena tới, bà nói bà biết Anandi đang trải qua giai đoạn rất khó khăn, nhưng cô cần phải chịu đựng nó. Anandi nói cô biết mình có thể làm được, cô biết rằng khi cảnh sát tiếp nhận vụ việc này, nó sẽ mang lại rạn nứt không thể hàn gắn cho cả hai gia đình. Thím Meena nói với tình yêu và sự nhẫn nại, mọi điều đều có thể làm được. Anandi xin thím Meena có thể ngăn ba và Shiv ngừng lại ý định trả thù không, thím nói mình không thể làm được nhưng trong những tình huống như này, Anandi cần phải cứng rắn và mạnh mẽ. Anandi rơi lệ.

Cảnh 4: Phòng bệnh của Sanchi : co dau 8 tuoi

Mọi người trong gia đình Skekar cùng viên cảnh sát lắng nghe và ghi chép lại câu chuyện tình của Sanchi, về sự rung động đầu tiên trong đời với anh. Màn hình chiếu tới hình ảnh Sanchi tuyên bố trước mặt Ira cô thật lòng yêu Jagdish, sự đồng ý hôn sự của anh, món quà mà Sanchi tặng và lời tuyên bố của anh với Shiv rằng anh sẽ chăm sóc cho cô. Tiếp đó là hình ảnh Jagdish tới nhà Shekar hủy hôn. Sanchi trong dòng nước mắt, nói trái tim cô ta như tan vỡ, cô ta còn chứng kiến cảnh Jagdish kết hôn cùng Ganga trước sự chứng kiến của gia đình anh ta. Viên cảnh sát nói có vài điều quan trọng cần bàn với gia đình. Mọ người theo ông ta ra ngoài còn Sanchi một mình ở trong phòng, trong đầu cô ta suy nghĩ sẽ khiến cho Jagdish phải trả giá đắt vì làm cô ta tổn thương.

Cảnh 5: Bên ngoài phòng bệnh

Viên cảnh sát nói họ có biết tự tử được như là mội tội danh theo điều 309 của luật không? Và cô ấy đã phạm tội danh đó, chúng tôi sẽ lập hồ sơ cho vụ việc này. Bà Ira hoảng hốt nói con gái của bà đã phải chịu quá nhiều đau đớn vậy mà giờ nỗi đau mà con bé phải chịu sẽ thêm gấp nhiều lần. Shiv nói nhưng chúng tôi cần bắt Jagdish phải trả giá cho hành động này. Bà Ira ngã xuống ghế, bà nói là lỗi của người khác và giờ đây con gái bà phải chịu đựng thay, bà ta nói Jagdish sẽ không bao giờ được tha thứ. Shiv cố khuyên bà hãy bình tĩnh và nói nếu Sanchi phạm tội cố ý tự tử thì Jagdish cũng phải bị trừng phạt bằng tội danh phản bội Sanchi thông qua việc kết hôn với người khác, anh ta đáng bị trừng phạt trước pháp luật. Thím Meena nói chúng ta có đồng ý với ý kiến của ngài cảnh sát không? Shiv nói rằng chắc chắn anh sẽ đồng ý,chúng ta cần phải trả thù cho Sanchi. Thím nói chúng ta đâu có lấy lại được hạnh phúc bằng cách trả thù? Chỉ khiến cho Sanchi thêm tổn thương mà thôi. Bà Ira nói cho dù bà có thấy buồn vì con gái mình bị phạt nhưng bà không thể đồng ý với ý kiến của thím. Bà biết con bé sẽ tổn thương nếu bị pháp luật kết tội, nhưng chút đau đớn đó không thể so sánh với những gì con bé phải trải qua.

Cảnh 6: ở một góc nhỏ của bệnh viện:

Shiv đang đứng một mình thì Anandi tới, cô nói không thể còn cách khác hay sao? Pháp luật sẽ đưa ra sự trừng phạt, chả lẽ Shiv không thấy nỗi buồn mà gia đình Jagdish phải chịu. Shiv trả lời anh không thể nghĩ tới bất kì gia đình nào khác, đến tận bây giờ em vẫn chỉ lo lắng cho gia đình anh ta, vậy còn chúng ta? Anandi nói sao Shiv có thể nói ra những điều như vậy? Shiv trả lời anh không muốn làm bất kì điều gì ngoại trừ việc trả thù và hạnh phúc của gia đình anh. Anandi nói Shiv đừng quên chính Sanchi cũng đã phạm lỗi. Shiv nói con bé đang tạo nên hồ sơ để chống lại chính mình dù chỉ phạm phải một lỗi nhỏ, vậy còn Jagdish? Anandi nói điều đó sẽ phá bỏ đi mối quan hệ của hai gia đình. Shiv nói vậy đâu có sao, anh hiện giờ chỉ có thể nghĩ tới gia đình của mình và điều tồi tệ nhất là thành viên của gia đình anh đã có tiền án. Anandi nói sao Shiv có thể chia cắt cô với gia đình anh, giờ thì cô biết thím Meena nói đúng, ta sẽ không nhận được bất kì điều gì từ việc trả thù, dù có tống Jagdish vào tù thì gia đình ta cũng không thể hạnh phúc như trước. Shiv trả lời Anandi một cách ác ý, em nghĩ cả hai chúng ta luôn luôn chiến đấu cho lẽ phải, nhưng lần này em sai rồi Anandi, anh giờ chỉ là một đứa con làm tất cả cho gia đình của mình mà thôi. Shiv bỏ đi, màn hình ngưng lại với hình ảnh Anandi khóc nghẹn ngào.

Tập 29b:

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=v4YxLhULdX4

J đang rời đi để tới bệnh viện. Mannu nhìn anh và anh mỉm cười. G hỏi anh về bữa sáng. J nói anh không có tâm trạng, và anh đang đang bị muộn lắm rồi. Có rất nhiều việc cần giải quyết ở bệnh viện và Lal Singh cũng không có ở đó.

G nói, nhưng nhìn anh đang rất mệt mỏi, sức khỏe của anh vẫn tốt chứ? J nói, ừ sức khỏe của anh vẫn rất tốt, nhưng tâm trí của anh không được như vậy. Ba đã nói cho anh đã tồi tệ như nào khi họ bị sỉ nhục ở Udhaipur. Anh không thể tha thứ cho mình vì chuyện đó. Không biết anh sẽ làm tổn thương bao nhiêu người nữa. G nói anh đừng cẩm thấy buồn nữa, thần linh luôn bên cạnh anh, ít nhất chúng ta cũng biết rằng Sanchi hiện đã khỏe, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với ấy, cả đời này chúng ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân mặc dù vô tội em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. J nói anh không có tâm trạng để tới bệnh viện, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Khi ngày mới bắt đầu như vậy, không biết rằng nó sẽ kết thúc như thế nào. G nói, cùng với nụ cười, em đã từng nghe điều đó từ anh, bác sĩ và y tá nên nhìn thấy bệnh nhân của họ cùng với một nụ cười, như vậy bệnh nhân mới có thêm hi vọng. Nó sẽ khó khăn mới đầu, nhưng ngày vẫn trôi qua, anh sẽ quên mọi thứ thôi. J nói, mặc dù đã cố nhưng hôm nay anh vẫn sẽ không thể cười được.

G nói, nếu như em mang nụ cười đặt lên khuôn mặt anh thì sao? G hỏi Mannu rằng Koyal (vợ của Lal Singh) đã dạy cho con điều gì? Mannu gọi ba. J mỉm cười ngạc nhiên. Anh bế Mannu trên tay và nói, con không biết rằng hôm nay con đã làm ba hạnh phúc thế nào đâu, không chỉ hôm nay, con đã làm cho ba thấy hạnh phúc cả cuộc đời. Anh nói bây giờ anh phải đi rồi. G nói, em sẽ mang bữa sáng tới đó, anh sẽ ăn ở đó. J đặt nụ hôn lên trán cô và rời đi.

Bạn bè của Sanchi đang ở bệnh viện. Họ nói họ không thể tin một cô gái can đảm như Sanchi lại tự tử. Họ nói nếu như không gặp được cô nữa. Ira nói Sanchi cần nghi ngơi bây giờ. Bạn bè của cô nói rằng họ sẽ gặp lại sau. Một trong những người bạn của cô hỏi số điện thoại của J, cô ta nói cô ta muốn mắng anh. Ira nói họ đã nộp hồ sơ cho cảnh sát để kiện chống lại anh. Bạn của S nói anh xứng đáng bị như vậy. Họ rời khỏi đó ngay lúc đó. Một trong những người bạn của Sanchi nhìn A một cách căng thẳng. Cô đành lờ đi.

G ở bệnh viện cùng với bữa sáng. J hỏi cô Mannu đâu? Cô nói cô đã để nó lại cùng với Koyal, không thì nó sẽ không để cho J ăn. J nói, em ăn cùng anh cũng tốt. G đi để đặt lọ hoa trước mặt nữ thần. J mở ngăn bữa trưa thì thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Có người nào đó đi tới. Anh nghĩ đó là G và hạnh phúc quay người lại, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy cảnh sát. Cảnh sát nói rằng Sanchi đã kiện J và họ bắt anh vì đã khiến cho người khác phải tự tử. Một y tá nghe thấy và chạy ra ngoài báo cho G biết chuyện này. Cảnh sát nói với J rằng anh có thể ăn nếu muốn, vì trước tiên chúng tôi sẽ đưa anh tới đồn cảnh sát, và sau đó tới Udhaipur. J nói rằng anh ổn.

G đang cầu nguyện cho J. Ngay sau đó một y tá tới báo cho cô biết cảnh sát đã bắt J vì lời thưa kiện của Sanchi. G nhìn thấy cảnh sát đang đưa J đi và chạy theo sau anh. Cô hỏi cảnh sát bằng cách nào họ có thể đưa anh ấy đi như thế, anh ấy là một người tốt, anh ấy là một bác sĩ, vì vậy làm sao anh ấy có thể làm chuyện xấu với ai được. Viên thanh tra cảnh sát nói rằng họ không thể làm gì được. J nói cô hãy bình tĩnh và bảo cô hãy giữ sức khỏe, cô phải chăm lo cho bệnh việc cho tới khi Lal Singh trở về, và cùng với đó cô phải chăm sóc cho Mannu thật tốt. Anh nhắc cô về bài thơ của cô và bảo cô giữ gìn sức khỏe.

J ngồi trong chiếc xe jeep của cảnh sát, anh và G nhìn nhau. Xe của cảnh sát bắt đầu rời đi.

Tại Badi Haveli, Sumitra nói rằng chuyện này đang xảy ra, ba mẹ nào sẽ giữ im lặng sau tất cả những thứ đã xảy ra với con gái mình chứ. Bà nội bảo cô hãy quên mọi thứ đi. Sumi nói, bằng cách nào con có thể quên mọi chuyện như vậy, con không lo về sự sỉ nhục của chúng ta, con chỉ lo cho A. Bà nội nhớ lại những lời nói của Ira. Bà bảo Sumi rằng mối quan hệ này đã thực sự tồi tệ giữa gia đình đó với A. Sumi nói, và J và G đã không hề có ý kiến gì về việc bao nhiêu người đã phải trả giá vì việc mà chúng đã làm. G đang chạy trên đường. Bhairon hỏi Sumi tại sao em lại đem hôn nhân của chúng vào mọi chuyện như vậy? J từ hôn với Sanchi, và cưới G là hai việc khác nhau. Chúng ta luôn mong muốn rằng J làm đám cưới và được hạnh phúc, bây giờ khi nó đã kết hôn, anh không biết bây giờ chúng ta đang có vấn đề gì với nó nữa. Sumi nói, nó sẽ không có được hạnh phúc nếu sống cùng với G. Cô ta chỉ đang gài bẫy nó mà thôi, anh cũng như Ja sẽ biết điều đó cho đến khi cô ta hủy hoại cuộc sống của J.

Quỳnh Anh - cô dâu 8 tuổi

G đến cửa nhà Badi Haveli, cô định đi vào, nhưng nhớ lại những lời nói của gia đình J và dừng lại. Cô hô to và gọi từng người ra ngoài. Sumi hỏi sao cô dám đến đây. Bhairon bảo vợ hãy bình tĩnh và hỏi G đã xảy ra chuyện gì, tại sao con lại đến đây như thế này? G nói với họ rằng cảnh sát đã bắt giữ J. Sumi hỏi cô đã làm cái gì vậy chứ? G nói là Sanchi thưa kiện, đó là lý do tại sao họ đưa cho họ. Sumi nói, thần linh ơi chuyện gì sẽ xảy ra. Bhairon ngạc nhiên hỏi tại sao họ lại bắt J. Bà nội nói, cổ họng của nó nói ra như vậy, họ đã gửi cảnh sát tới bắt nó. Chúng ta đã xin lỗi họ hàng nghìn lần rồi, họ còn muốn cái gì hơn nữa? Bhairon bảo bà hãy bình tĩnh và ông sẽ đi và xem có vấn đề gì. Basant và G cũng đi theo ông. Nà nội nói, hãy nhìn xem cái gì đây, tôi muốn con trai tôi đừng thất bại trong bất cứ tình huống nào. Sau khi họ rời đi, bà nội nói, tôi chỉ im lặng vì A đang ở cùng họ, còn không họ sẽ biết tôi có thể làm cái gì.

Cảnh sát đưa bản tường trình cho J và nói, câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi của anh đều ở đây. Viên thanh tra nói, vì việc làm cho Sanchi tự tử, anh đã bị bắt. Hãy ký vào tờ giấy. J hỏi, anh có thực sự nghĩ rằng phá bỏ hôn ước là khiến cho ai đó tự tử? Viên thanh nói, đây không phải là lý do duy nhất, còn nhiều lý do khác nữa. Sanchi nói với chúng tôi rằng cô ấy không phải người duy nhất đã bị anh đối xử như vậy, trước đây anh đã làm vậy với hai cô gái nữa, anh đã sống cùng họ, và sau đó bỏ họ khi anh làm như vậy với họ. Anh đã làm điều tương tự với Sanchi, anh giành được tình cảm của cô ấy, hứa hẹn về một đám cưới, nhưng khi anh nhìn thấy cô gái khác, thì anh lại bỏ rơi Sanchi. Bằng chứng đó là hành động của anh và thú vui đùa giỡn với cảm xúc của những cô gái.

Bhairon, Basant và G đi tới. Basant nói, không dám nói gì hơn, anh mặc bộ đồng phục cảnh sát, điều đó không có nghĩa là anh có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Nó phản bội những cô gái ư, đó là thú vui tiêu khiển của nó ư, đây là thể loại lời nói dại dột gì vậy? Nó là một bác sĩ, mọi người đều khen ngợi nó và anh? Ông nói với Bhairon, em đã nhìn thấy cái kiểu đổ lỗi mà họ đang đổ lên Ja chưa, anh nghĩ họ là những người có học, nhưng hãy nhìn đây. Bhairon nói ông hãy bình tĩnh vì họ sẽ không được gì bằng sự tức giận như vậy. G khóc và nói, anh ấy là một người rất tốt, anh ấy không làm gì cả, anh ấy vô tội, các anh đã có sự hiểu nhầm nào đó, hãy thả anh ấy ra. Cảnh sát nói rằng tòa án sẽ quyết định điều đó. Bhairon hỏi J đã ký tờ giấy nào chưa? J nói chưa. Bhairon bảo anh đừng ký vào bất kỳ giấy tờ gì, ba sẽ gọi cho gia đình của Sanchi. Viên thanh tra nói, sẽ không có gì xảy ra bằng cách đó, họ cũng không thể làm được bất cứ việc gì trong vấn đề này nữa. Cùng với bản tường trình của Sanchi, cảnh sát Udhaipur vào hồ sơ vụ kiện này nhân danh chính phủ của Rajathan. Bây giờ tòa án sẽ quyết định mọi thứ.

Basant nói chúng tôi ít nhất cũng có thể bảo lãnh cho nó ra ngoài. Các anh hãy cho nó được tại ngoại, ngay bây giờ. Cảnh sát nói, làm cho người khác tự sát là một tội không được bảo lãnh, anh ta không thể được tại ngoại. Anh ta sẽ phải đi tới Udhaipur cùng với chúng tôi. Bhairon bảo Basant hãy về nhà chăm sóc cho mọi người. Ông sẽ báo lại với Basant những gì xảy ra và sẽ cố đưa J ra ngoài tại ngoại sớm nhất có thể. J nhắc G về bài thơ của cô lần nữa và bảo cô đừng khóc. Sau đó J bảo với Basant rằng G ở đây chỉ có một mình, và bảo ông rằng cô ấy có thể đi cùng ông nếu cô ấy cần bất cứ thứ gì. Basant nói rằng cháu cần phải nói điều nay sao? Bác sẽ chăm sóc cho cô ấy, cháu không phải lo.

Sumi đang khóc. Gehna đang cố làm cho bà bình tĩnh. Sumi nói rằng nước mắt của bà chỉ ngừng một khi bà nhìn thấy J. Basant trở về một mình. Sumi hỏi J đâu? Basant nói họ đã đưa J lên Udhaipur. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở đây. Basant kể cho bà nội và những người khác về lý do bọn họ bắt giữ J. Bà nội rất tức giận và hỏi sao họ có thể làm như vậy? Họ không thấy xấu hổ vì nói mọi thứ như vậy sao? Sumi một lần nữa đổ tội cho G và nói chính cô ấy đã mang đến điều xấu cho J. Bà nội nói, đủ rồi, đừng nhắc tới con bé nữa, tất cả những chuyện này là do những người ở Udhaipur làm ra, chũng ta đã giữ im lặng vì nghĩ rằng con trai của chúng ta đã phạm sai lầm và họ rất đau lòng, nhưng họ đã đẩy sai lầm này đi xa hơn. Điều này là không đúng, giờ là lúc chúng ta phải trả lời lại họ. Màn hình dừng lại trên gương mặt của bà nội. Xem tập tiếp theo tại đây