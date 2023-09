Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 57: Gia đình Shiv đoàn tụ nhưng bố Shiv không nhận ra ai

Tập phim bắt đầu với cảnh Mahi xúc động khi nghe về chuyện bố của anh Anoop vẫn còn sống và đang ở trong sự trông coi của quân đội, anh nói: họ có biết ông ấy là người Ấn Độ như chúng ta và thấy buồn cho ông hay không. An nói với ông nội rằng hãy nói cho Shiv. Shiv gặp bạn của anh là Rajeev và anh ấy bảo anh lần tới hãy mang An đi theo, Sh rời đi. Mahi gọi đến văn phòng và được thông báo rằng Shiv đã đi gặp bạn của anh ấy tại văn phòng của quân đội, ông nọi gọi cho Rajeev và bảo anh đưa điện thoại cho Sh. Rajeev nói rằng anh ấy vừa rời đi.

Ga bỏ Man cho Nan.Nan chỉ cho cậu cách chơi game. Man làm hỏng video trò chơi của cậu ấy. Nan hét vào mặt Man và tức giận. Ga và mắng Man vì những lời nói không hay dành cho Man, Nan tức giận bỏ đi. Ga bảo Ge rằng Man đã phạm lỗi Ge nói Nan phải điều khiển cơn giận của mình và chuyện này là không phải cách đúng để nói với bất kì ai.

Sh nhìn Pa qua ô kính cửa sổ và nhớ lại những lời của ông nội rằng Pa chính là bố của anh. Sh nói ông ấy là bố mình sao. Ra bảo anh tới găp Pa Sh nói không tôi không thể làm cho bản thân tin rằng đây là sự thật và ông ấy thực sự là bố của tôi. Anh nói không có bất kì sự ngạc nhiên và hạnh phúc nào hơn, tôi sẽ đến gặp ông sau khi hiểu được chính mình. Ra nói tôi hiểu mà.

Ông nội nói chúng ta mất rất nhiều thời gian để tìm được sự mất tích này, chúng ta đã biết rằng nó đã chết trong khi đánh nhau với kẻ thù. Chúng ta đã nhận ra nó cùng với bộ đồng phục của nó và nó đã chết như một người tử vì đạo. ông nói Anoop đã được tìm thấy và thần linh đã chứng minh rằng nếu ngài muốn bất cứ phép mầu nào cũng sẽ xẩy ra.

Mọi người đều cười xen lẫn giọt nước mắt và ông nội nói chúng ta đã tìm ra nó. Tôi rất háo hức để gặp con trai mình và ôm lấy nó. Ông bảo Me và Mahi hãy đi cùng ông. Alook nói con sẽ đặt vé cho ba đến Delhi. Mahi nói bất cứ khi nào con cần ba, con đều nhìn ông nội và bác Alok và nghĩ đó là ba. Anh nói nhưng ba lại chỉ có một mình, khi mọi người giới thiệu mẹ như là một quá phụ. Ba đã luôn bình tĩnh con rất vui khi có một gia đình nhưng con sẽ hạnh phúc hơn nữa khi con có ba. Me ôm người ông và khóc.

Nan đang trong phòng của nó và chút giận lên đồ đạc. Ga đi đến cùng chiếc mặt nạ và cù cậu. Nan cười lớn, Ga nói rằng em sẽ đưa cho anh một video trò chơi và xin lỗi Ge. Nan nói anh rất buồn vì mẹ mắng anh. Ga làm cho cậu bé hiểu rằng cậu nên nói xin lỗi. Nan đồng ý. Ge đi tới, Nan chạy tới và đi tới cô, cậu nói lời xin lỗi. Ge nói bố của con sẽ cho con một video trò chơi, Nan rất vui. Ge nói cô đã làm rất tốt cho nó hiểu ra. Ga nói cháu đã nói chuyện với anh ấy giống như những đứa trẻ. Ge nói suy nghĩ của cô rất giống An, Ga bảo cô đừng mắng cậu trước mặt người khác.

Me nhìn thấy bộ sarees rực rỡ và hỏi cách để mặc. Ira đi tới bảo bà ấy hãy gói đồ đạc lại. Me nói em muốn gặp anh ấy mặc những màu sắc theo sự lựa chọn của anh ấy. Bà nói em không thể mặc những bộ đồ màu sắc ở tuổi này. Bà nói em không biết phải làm gì. Ira nói Anoop sẽ nhìn thấy em đáng yêu như trước đây. Me khóc.

Ra nói với Sh rằng bố của cậu không biết bất cứ điều gì về quá khứ của ông ấy, Sh đi vào phòng của anh. Pa/Anoop nhìn vào anh. Anoop nói tôi đã nhận ra cậu. Sh rất bất ngờ và sốc.

Tập 57b

https://www.youtube.com/watch?v=20wRlrXH-wU&spfreload=10

Tập phim bắt đầu với cảnh Pa đang nói tôi đã nhận ra cậu và nói chúng ta đã va chạm nhau trước đây. Sh nói tên của anh là Shiv Raj Shekhar và nói tên các thành viên trong gia đình anh, Pa cố gắng nhớ lại sau khi nghe đến tên Me. Sh nói ba là Anoop Shekhar, một nhân viên quân đội, người mà mọi người đã chết trong một trận đấu. Sh nói ba có nhớ bất kì điều gì không. Anoop bồn chồn. Sh nói với Ra rằng ông ấy đã phản ứng khi nghe tên Me nhưng sau đấy ông ấy lại không thể nhớ lại bất kì điều gì, Ra nói ông ấy sẽ sớm nhớ lại mọi thứ thôi. Alok gọi Sh và nói, ông nội, Mahi, Me sẽ sớm tới tổng hành dinh quân đội. Sh nói con cũng nghĩ như vậy. Alok nói con đã gặp Anoop chưa. Sh trả lời cuộc gặp gỡ của con với ông ấy là một phần vì ông ấy không nhớ gì về con và gia đình. Ông ấy đã quên mọi kí ức trước đây về chúng ta. Alok hi vọng: anh ấy sẽ sớm nhớ ra mọi thứ.

Bà nội nói với Bhai rằng chúng ta sẽ đi vào sáng sớm mai. Ga đến và đưa áo len và khăn choàng của bà. Bà nội khen cô và nói cháu đã làm xong trước cả khi bà nghĩ tới, Su đưa đồ ngọt và một vài thứ khác cho bà nội và nói nếu như có thể đưa nó cho An. Bà nội nói, chúng ta chắc chắn sẽ đi gặp con bé. Bhai nói con sẽ gọi và thông báo với con bé. Bà nội nói chúng ta sẽ làm con bé ngạc nhiên.

Ông nội, Mahi, Me rời đi. Sh ôm lấy họ. Anh bảo họ hãy đi. Sh, Me, Mahi, ông nội vào phòng của Anoop, Sh nói gia đình của ba đã đến gặp ba, bây giờ ba có nhận ra họ không, ông nội xúc động ôm lấy Anoop và khóc trong hạnh phúc, Anoop nhìn ông như ông là một người lạ đối với ông ấy. Ông nội hỏi con đã quên ba rồi sao con trai. Me cúi xuống và chạm vào chân ông và bảo ông hãy ban phước lành, bà nói em chính là vợ của anh. Anoop bị ngạc nhiên vì ông không thể nhớ họ. Me khóc và nói với Sh rằng Anoop không nhận ra mẹ và quên mọi thứ, Sh bảo bà hãy giữ sức khỏe và nói ba sẽ nhớ lại mọi thứ.

Ra đưa họ đến gặp thủ trưởng quân đội. Anh giới thiệu họ và nói họ đã nhận ra ông ấy là Anoop Shekhar và họ là gia đình của ông ấy. Thủ trưởng nói chúng tôi rất vui vì anh đã nhận ra ông ấy và bảo và hỏi bằng chứng hợp pháp cho sự nhận diện này. Me đưa ra bản photo đăng kí kết hôn, hộ chiếu và thẻ ăn hằng ngày của ông ấy, Sh nói tôi nghĩ đã đầy đủ bằng chứng, Me yêu cầu ông hãy để họ đưa ông về nhà. Ông nội yêu cầu ông ấy, ông nói rằng tôi đang không yêu cầu như một người đàn ông bình thường thủ trưởng nói tôi hiểu cảm xúc của ông nhưng chúng tôi phải được sự cho phép của bộ và phải đưa cho họ một bản thông báo chi tiết, chúng tôi phả xét nghiện DNA và những thủ tục khác, ông nội tức giận và nói dòng máu của tôi đang chảy trong người nó, tại sao các anh lại cần bằng chứng khác. Me hỏi khi nào chúng tôi có thể đưa anh ấy về nhà. Thủ trưởng nói có thể mất 2 đến 3 tháng, Me bị căng thẳng.

Bác sĩ nói báo cáo của Anoop đã có, anh ấy đã bị nội thương nặng, anh ấy được cho dùng những liều thuốc mạnh vì vậy anh ấy đã mất trí nhớ. Thủ trường giới thiệu Me với bác sĩ, bác sĩ nói sự có mặt của cô giúp anh ấy nhớ lại. Sh nói chúng tôi đã thử nhưng… bác sĩ nói chúng ta phải có hi vọng.

Me xúc động nói tại sao không ai nhận ra khi anh ấy bị giết bởi ai đó rằng anh ấy cũng là một người chồng, một người con trai, một người ba của ai đó. Ông nội nói chuyện đã xảy ra trong chiến tranh, Me hỏi tại sao mọi người không thể sống hòa bình. Ông nội nói mọi người đã không nghĩ như con, bất cứ khi nào đất nước của chúng ta cần một người con trai giống như Anoop để chiến đấu. Sh lau nước mặt cho bà và bảo bà nói những giọt nước mắt rằng nó không cần thiết cho đôi mắt. Anh nói ba của con đã quay trả lại. Me nói anh ấy đã về nhưng anh ấy không thể nhận ra chúng ta, mẹ sẽ rất hạnh phúc khi anh ấy lấy lại được trí nhớ của mình. Bà sợ rằng nếu như bà không thể thấy được ông ấy như lúc trước.

Ira nói với alok và An rằng Sh bảo chúng ta hãy đợi kết quả DNA về. bà nội và Bhai tới An chào họ và nhận phước lành từ họ. Ira chào đón họ. An nói sao mọi người lại không thông báo cho con trước. Bà nội nói nếu chúng ta thông báo cho cháu thì chúng ta đã không thể nhìn thấy nụ cười lúc này của cháu.Xem tập tiếp theo tại đây