Tập phim bắt đầu với cảnh Shiv đang nói với gia đình của anh ấy về tình hình các tòa nhà bị sụp đổ, … Anandi đến và đề nghị anh uống trà gừng, cô hỏi Amol đâu? Shiv sốc và nhận ra rằng anh đã không đón cậu bé ở trường. Anh nói với Anandi rằng anh đã quên đón Amol. Anandi sốc. Het singh đến đồn cảnh sát. Viên thanh tra nói: tôi rất xin lỗi về cái chết của con trai anh. Het singh nói hắn ta muốn gặp Kalyani Devi. Và thanh tra cho phép. Hắn ta bước vào phòng họp và tức giận nhìn bà.

Anandi nói với Shiv: sao anh có thể không quan tâm đến Amol. Cô gọi điện cho mẹ của bạn Amol và hỏi về cậu bé. Ngay sau đó Amol về. Shiv xin lỗi Amol. Amol nói không sao, bố của Ravi đã đưa con về, bố của Ravi nói tôi đã gọi cho Anandi liên tục, nhưng điện thoại của cô ấy bận. Ravi rời đi trong xe của cậu bé. Shiv nói xin lỗi Anandi. Anandi tức giận với Amol.

Bà nội nói tôi hiểu anh đang cảm thấy thế nào. Bà nói: tôi không muốn lấy đi cuộc sống của con trai anh, điều đó chỉ là vô tình, tôi không biết tôi đã bắn anh ta bằng cách nào. Het Singh tóm cổ bà và bóp cổ để giết bà ấy. bà nội cảm thấy khó thở và sắp ngừng thở, chỉ ngay sau đó Jagya, Basant, Bhairov đi đến đó và bảo hắn ta bỏ bà nội ra. Basan đánh Het Singh và hỏi sao mày dám giết mẹ tao. Viên thanh tra đến và bảo cảnh sát đưa Het Singh đi.

Basant lo lắng cho bà nội. Bà nội hỏi ông về Gulli. Jagya nói: chúng ta đã cứu cô ấy nhưng cô ấy vẫn hôn mê. Bà nội nhắm mắt trong sự đau khổ. Bà nói tôi không thể cứu được cô ấy. Bhairon nói: mẹ đã giữ lại danh dự của cô ấy, đừng lo, cô ấy sẽ khỏe lại. Jagya hỏi: chuyện gì đã xảy ra. Bà nội kể với họ về việc Sooraj đang cố gắng hãm hiếp Gulli. Bà đã bắn anh ta để cứu cô ấy. bà nói: tôi không muốn lấy đi mạng sống của anh ta. Basant nói những gì mẹ làm để cứu Gulli, mẹ không có lỗi.

Bà nội nói: sự thật có thể không bao giờ thay đổi, mẹ đã lấy đi mạng sống của một người, mẹ đã sẵn sang chịu sự trừng phạt. Bhairon hỏi chúng tôi có thể bảo lãnh cho bà ấy về nhà hay không? Viên thanh tra từ chối, Basant nói ông sẽ không để mẹ của ông ở lại đồn cảnh sát lâu hơn nữa. Bà nội nói: anh ấy nói đúng. Bà bảo jagya phải thắng trong cuộc bầu cử. Jagya từ chối tranh giành trong cuộc bầu cử. Bà nói: bà sẽ không ép cháu nhưng những chuyện xảy ra với Gulli có thể xảy ra với bất kì cô gái nào. Bhairon nói Jagya sẽ tranh cử và cũng sẽ thắng, mẹ sẽ ở cùng bọn con để chỉ dẫn cho thằng bé. Bà nội cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ xảy ra.

Ở phía bên ngoài đồn cảnh sát, Het singh tấn công Jagya. Bhairon và Basant giải thoát cho anh ấy. Jagya cố gắng trống trả lại hắn ta. Het Singh nói con trai tao đã bị giết. Những tên côn đồ của hắn ta bảo hắn ta phải thắng trong cuộc tranh cử và trả thù Badi haveli. Het Singh bảo Jagya hãy để sau và nói: người đầu tiên là Kalyani Devi. Họ Giận dữ.

Ira nói với Amol rằng bà đã rất sợ, Amol nói cháu vẫn ổn mà ông nội bảo cậu bé hãy nhớ số điện thoại của họ để có thể gọi họ bất cứ lúc nào cần thiết. Amol gật đầu đồng ý. Buaji nói: tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với những người lớn trong nhà này, họ luôn làm lớn chuyện. Anandi xin lỗi Buaji và nói cháu sẽ luôn đi cùng Amol , cháu sẽ không hi vọng cùng ai đó chăm sóc cho thằng bé, Shiv cảm thấy buồn rầu.

Tập 45a

Tập phim bắt đầu cảnh Mannu đang hỏi về bà nội. Gena ôm cậu bé và nói bà sẽ sớm trở về. Basant nói không ai có thể chia cách chúng ta với mẹ, bà ấy không làm gì sai cả. Bhairon nói: mẹ muốn chúng ta giữ sức khỏe và kiên nhẫn giải quyết mọi chuyện. Ông nói: chúng ta sẽ gặp luật sư và cố gắng tìm ra giải pháp. Gehna bảo mọi người rằng Anandi đã gọi nhưng cô không kể chuyện gì với cô ấy. Bhairon nói: chúng ta không nên gây rắc rối cho con bé. Amol kể với mọi người về bài tập bóng rổ của cậu ấy. Shiv nhớ lại những lời nói của Anandi. Anh cẳng thẳng. Cô ấy phục vụ kerala cho anh ấy. Ira nói Shiv không ăn món đó. Anandi định để đĩa veggie ra khỏi bàn. Buaji ngăn cô ấy lại. Anandi mang theo chapatis.

Jagya nhìn vào giường ngủ của bà nội và nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào của anh với bà nội. Anh xúc động. Ganga đến và an ủi anh. Anh hỏi: sao chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy. Anh nói: anh không có chút hứng thú nào trong việc bầu cử. Anh không muốn tranh cử, nhưng bà nội bảo anh phải chiến đấu. Ganga bảo anh hãy làm bất cứ điều gì bà nội nói. Cô bảo anh phải có lòng tin, Jagya gật đầu.

Amol kể với ông nội rằng Shiv và Anandi đang không nói chuyện với nhau. Ông nội nói: Anandi đang tức giận cho lần đầu tiên làm mẹ. Ông nói: Shiv luôn bận rộn và đã phạm lỗi. Amol nói: cháu phải làm việc gì đó. Alok và Anoop đến đó. Ông nội kể với họ về chiến tranh lạnh của Anandi và Shiv. Ông bảo họ chia sẻ một ý tưởng. Ông nội nói: chúng ta nên để chúng ở một mình một thời gian và bàn luận kế hoạch của ông với mọi người. Amol nói: đây là một ý tưởng tuyệt vời.

Bà nội đang ngồi trong đồn cảnh sát và nhớ lại sự cố mà đầu mối đã khiến bà bắn Sooraj. Bà nhìn vào tay của mình và thấy vết máu hiện ra. Bà bị sốc và quay mặt đi. Bà rửa tay và thấy không có màu gì nữa. Bà xin lỗi thần Devimaa.

Amol kể với Anandi rằng giáo viên của cậu bé đang đưa họ đi cắm trại. Cậu bảo họ đến lúc 11h sáng. Anandi hỏi: tại sao họ gọi cho bố mẹ? Amol nói: để bọn con có thể sắp xếp thời gian cho tốt. Anandi đồng ý. Ông nội đến chỗ Shiv và nói bạn của ông đã gọi cho ông, ông sẽ đến đó và bảo Shiv hãy đón ông lúc 11h. Shiv đồng ý.

Mọi người đều sẵn sàng, Buaji biết kế hoạch của họ, bà nhìn Anandi và Shiv đi xuống và nói có phải đồng ý theo kế hoạch của ông hay không? Mọi người đều sốc. Shiv hỏi kế hoạch gì. Ông nội nói Amol lên kế hoạch trêu đùa với bạn của thằng bé. Anop nói chúng ta phải đến đền thờ sau khi đưa bố đến chỗ bạn ông ấy.

Họ đều đến nơi. Buaji nói chúng ta nên ngồi ở đâu đó. Ira nói Anandi và Shiv sẽ đến sớm thôi. Buaji nói đây là vở kịch, Anandi không hiểu được sự bất lực của Shiv, ông nội nói Shiv sẽ đến sớm, Amol nói mẹ đã bảo sẽ đến lúc 11h, Amol lo lắng cho kế hoạch của cậu bé. Alok nói Anandi sẽ quên mọi chuyện và tha thứ cho Shiv.

Ông nội bảo mọi người hãy chốn đi vì chiếc xe đang tới. Shiv đến và gọi cho ông nội. Anandi đến bằng một chiếc xe khác. Cô hỏi Amol đâu, có phải thằng bé bảo anh đến đây. Shiv nói: không, anh đến để đón ông nội. Anandi nói: Amol đã đén đây vì chuyến dã ngoại của trường thằng bé. Shiv nói anh không biết. Anandi nói chúng ta nên vào trong, Amol phải ở cùng các bạn cùng trường thằng bé. Amol cầu nguyện với thần linh. Shiv gọi Anandi và nói em đã lái xe rất tốt . Anandi cám ơn anh. Shiv hỏi khi nào em mới đưa anh đi một vòng. Anh nói vào lúc khác khi cơn giận của em biến mất. Anandi ôm lấy anh. Bài hát Rajastani vang lên Xem tập tiếp theo tại đây