Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 41: Anandi và Jagdisk dán tờ rơi "bôi nhọ" khắp làng

Tập phim bắt đầu với cảnh Subhadra Buaji đang cầu nguyện trước cây Tulsi. Meenu đến và phục vụ trà cho bà. Subhadra vẫn đang cầu nguyện trong nhà mandir. Bà hỏi: ở đây mọi người ngủ dậy lúc nào? Maeenu bảo với bà rằng ông nội và Anandi thường dậy sớm và những người còn lại thì dậy lúc 8h30. Subhadra hỏi: vậy sau đó họ ăn sáng khi nào? Meenu xin phép.

Makhan Singh đến cũng với Jagya và tấm ảnh của Anandi cùng một lời nhắn. Mọi người đều sốc. Basant đọc lời nhắn trên tấm ảnh nhận xét nhạo báng về tính cách của Jagya và Anandi. Anandi cũng bị sốc. Basant tức giận. Bà nội hỏi Makhan Singh: anh lấy những tấm hình này từ đâu ra? Makhan nói: nó đã được dán trên khắp các bức tường trong làng. Bhairon nói: điều đó có nghĩa là mọi người đều có thể đọc nó lúc này.

Jagya ngồi xuống và bị sốc. Anh nói: bằng cách nào mà người ta có thể hạ thấp người khác vì lợi lộc của mình? Anh từ chối đứng trong cuộc bầu cử và nói: con sẽ rút lại sự bổ nhiệm. Anh lấy giấy tự ứng cử và định đi. Anandi ngăn anh lại và nói: anh sẽ không rút tên lại được. Cô nói: anh phải quan tâm đến sự tự tôn của em. Cô nói: đây là một mánh khóe của những người đối đầu chúng ta. Anandi nói: chúng ta phải khiến cho dân làng tin rằng những lời được viết trên tấm hình là sai. Ganga nói: Anandi nói rất đúng.

Sumitra nói: con đang căng thẳng về mối quan hệ của Anandi với gia đình con bé. Bà bảo anh hãy chiến đấu để xóa đi cái tên của Anandi. Bhairon nói: chính Het Singh đã làm việc này. Mọi người bảo Jagya đừng rút lại. Bà nội bảo họ hãy đi ăn sáng đi, bà xé tan tấm ảnh. Mọi người nhìn vào tấm ảnh và nói chuyện về mối quan hệ giữa Anandi và Jagya. Một số người tin chuyện đó và một số thì không.

Het Singh tán thành con trai hắn và nói: con đã làm một việc tốt. Hắn ta nhìn vào tấm ảnh và nói: nó sẽ đem đến một trận bão trong cuộc đời Jagya. Con trai hắn ta nói: bây giờ thì nó sẽ không thể thắng được nữa. Hắn ta vui mừng ôm con trai.

Buaji đến phòng bếp. meenu che đầu lại. Buaji bảo bà hãy đưa chiếc kính cho bà ấy. Bà uống nước. Buaji nhìn bà và nói: cô đang mặc bộ saree đó đến bây giờ. Meenu bảo với bà ấy rằng bà không tắm trước khi nấu ăn và bảo bà ấy cứ đi tắm trước. Meenu nói: cháu phải làm đồ ăn sáng vì Shiv phải tới văn phòng. Buaji bảo bà cứ đi tắm và bà ấy sẽ làm đồ ăn sáng.

Một vài người phụ nữ nói chuyện với những người phụ nữ khác về thầy tu – người đã không ăn gì trong suốt 20 năm. Những người đàn ông trong làng cũng nói chuyện với những người bạn của mình và nói: chúng ta nên đi gặp vị thầy tu này. Họ rời đi để gặp vị thầy tu. Jagya đang ngồi cải trang thành một thầy tu. Những người dân làng đến và chào anh. Jagya mở mắt. Họ nhận phước lành từ anh. Ganga, Anandi và Phulli cũng đến đó.

Jagya nhìn họ. Anh bỏ ria mép, râu và tóc giả ra. Mọi người đều bị sốc. Họ hỏi tại sao anh lại làm vậy. Jagya bảo họ hãy bình tĩnh. Anh nói: tôi muốn làm cho mọi người hiểu rằng bất kể thứ gì nhìn tưởng là thật ddeuf có thể không phải sự thật. Anh nói: mọi người đã tin tưởng sau khi nhìn thấy tấm ảnh, điều đó là không đúng. Anh nói: tất cả mọi người biết sự thật thì sau đó mọi người có thể tin tưởng ai khác bằng cách nào.

Tập 41b

Tập phim bắt đầu với cảnh Jagya đang giải thích cho dân làng hiểu rằng bất cứ cái gì xuất hiện trước mặt không phải luôn là sự thật. Dân làng chấp nhận lỗi sai của họ. Những người ủng hộ Het Singh bắt đầu nói xấu về Jagya. Het Singh đến cũng Jagya và tấm ảnh của Anandi và những người ủng hộ cuộc vận động cho anh ta. Het Singh đến cùng những tên côn đồ và lời thông báo được quyết định ai là người tốt và đáng được coi trọng của sự bầu cử của họ. Họ gọi Jagya là một kẻ tầm thường. Dân làng tức giận. Một cuộc chiến bắt đầu giữa dân làng và những tên côn đồ của Het Singh. Jagya gọi đến bệnh viện và bảo đưa xe cứu thương đến.

Buaji gọi mọi người ăn sáng. Shiv đang ăn bánh mì và bơ. Buaji hỏi tại sao cháu lại ăn như vậy. Shiv nói: cháu đang ăn nhẹ. Buaji bảo anh hãy ăn parathas. Shiv nói: cháu đã xong rồi. ông nội bảo Shiv ăn parathas. Shiv lau sạch bơ từ parathas bằng giấy ăn. Anh rời đi không ăn nữa. Jagya đang điều trị cho những người dân làng bị thương. Một vài người hét lên đâu đớn. Những người khác bảo anh hãy đi đi và nói với Jagya rằng anh ta là người ủng hộ cho Het Singh. Jagya nói: anh ta sẽ giải đáp câu hỏi của chúng ta. Anh nói: trước khi giơ tay về phía ai, anh phải thật sự biết về người đó. Jagya nói: tôi phải điều trị cho bệnh nhân của tôi không phân biệt anh ta là ai. Anh ta bị dao động bởi sự thân thiện của Jagya và nói tôi sẽ bầu cho cậu.

Ông nội đang có khoảng thời gian đẹp với gia đình mình. Mọi người nghe tin tức về Jagya và sự việc của Anandi. Phóng viên nói về tấm ảnh được dán trên tường của Jaitsar. Cô ta nói về việc Jagya là chồng cũ của Anandi. Mọi người đều bị sốc. Buaji nói: tại sao ông không nói với tôi rằng Jagya là chồng cũ của Anandi, tại sao ông lại để con bé đến Jaitsar. Bà hỏi Shiv: tại sao cháu lại kết hôn với cô ta? Shiv nói: cháu không muốn giấu bà chuyện gì.

Jagya và Anandi chỉ là bạn và họ tôn trọng lẫn nhau. Buaji nói: vợ của cháu đang lãng mạn với chồng cũ của cô ta. Shiv nói: bà không thể nói về Anandi như vậy, cô ấy đã gọi cho cháu và kể lại mọi chuyện. Ông nội nói: chúng ta đã biết rõ về con bé trước khi lấy về. Ông nói: mọi người đã đồng ý để Shiv cưới con bé. Con bé là một cô gái tuyệt vời, chúng ta hoàn toàn tin tưởng con bé. Buaji nói: mọi người đang nghĩ đây là hiện đại sao, chúng ta không phải tây để mà gửi con dâu cho những người khác. Ông nội tức giận và bảo bà ấy không được nói những lời chống lại Anandi.

Shiv nhớ lại mẩu tin tức và những lời Buaji nói. Anh căng thẳng. Bà nội nói: là lỗi của bà khi gọi cháu. Bà nói: trái tim bà đang rất đau và bà xin sự tha thứ từ Anandi. Anandi nói: tại sao bà phải xin lỗi, chúng ta đã cố gắng nói sự thật cho mọi người, cháu nên quay trở về nhà. Bà nội bảo cô hãy đi và gọi cho bà sau khi về đến nhà. Sumitra nói: mẹ sẽ cầu nguyện cho con sẽ không gặp rắc rối nào với nhà chồng con. Cô nhận được cuộc gọi từ Shiv.

Anandi bảo với Shiv rằng cô đang rời khỏi Jaitsar. Shiv nói: em đang về nhà. Anandi nói: em phải giải đáp gia đình mình. Shiv nói: em cung xphair giải thích với những người ở Jaitsar nữa. Anh nói: anh đã thấy thông báo trên ti vi, nếu em về đây thì sau đó họ sẽ nghĩ rằng những gì trên tấm ảnh là đúng, em phải làm cho dân làng hiểu rằng đó không phải sự thật, em phải đưa Jagya thoát khỏi vấn đề này. Anandi cám ơn Jagya vì đã tin tưởng cô và truyền cho cô sức mạnh. Anh nói với cô rằng mọi người đều đã biết về tin đó bao gồm cả Buaji, bà đã bị đảo lộn sau khi biết về Jagya. Anandi nói: em có thể hiểu, chúng ta sẽ làm cho bà hiểu. Shiv bảo cô hãy nghỉ ngơi và chúc cô ngủ ngon.

Anandi đến chỗ bà nội và nói với mọi người rằng Shiv muốn cô ở lại đây cho đến khi cô chứng minh được sự trong sạch cho Jagya và tên của mình. Bhairon nói: chúng ta thật may mắn khi có được Shiv là con rể. Basant và Gehna cũng khen ngợi anh. Sumitra nói: mẹ hoàn toàn tin rằng con sẽ đem ra được sự thật. Basant nói: đây là lúc để dạy cho Het Singh một bài học. Bhairon nói: chúng ta không có nhiều thời gian. Ganga nói: con cảm thấy rất buồn vì dân làng đã nghi ngờ Anandi và Jagya. Cô bảo họ hãy thắng lòng tin của dân làng. Bà nội nói: mọi việc nên hoàn thành trước 5h chiều. Anandi nhìn theo căng thẳng. Xem tập tiếp theo tại đây